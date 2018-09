Zeven treffers in Jan Breydel: ontbolsterde Trossard loodst Genk met hattrick voorbij Cercle Brugge MDB

23 september 2018

21u47 0 Cercle Brugge CER CER 2 einde 5 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Na Wesley, nu Leandro Trossard. Het was de dag van de hattricks vandaag in de Jupiler Pro League. Een dominant Genk had het tegen Cercle Brugge, mede door onnodige tegentreffers, lastig om de wedstrijd op slot te gooien. Totdat Leandro Trossard zijn duivels helemaal ontbond. Met drie treffers zette hij de straffe reeks (nu 54 op 63 in alle competities) van Genk gewoon verder. 2-5 na een meer dan genietbare pot voetbal.

Van een droomstart gesproken. Goed 25 seconden waren we ver in Jan Breydel als het leer al in het net lag. Bij Cercle Brugge konden ze de voorzet niet goed wegwerken waarop Joakim Maehle de 0-1 kon binnen schieten. Wedstrijd gespeeld? Niet meteen. Racing Genk monopoliseerde wel de bal en kreeg ook enkele goede kansen om de score te verdubbelen. Pozuelo, met het hoofd, en Samatta lieten het echter na om de partij meteen op slot te gooien. Zo kon Cercle Brugge weer in de wedstrijd komen. Bruno kreeg wel erg veel ruimte om Tormin aan te spelen en die legde de bal proper in de verste hoek: 1-1. Alles weer te herdoen voor een nochtans dominant Genk. Leandro Trossard besloot zich dan maar met de zaken te bemoeien. Maehle pikte er de Genkse flankspeler uit die de bal rustig klaar legde. Met een droge schuiver zorgde Trossard dan ook voor de 1-2. Een doelpunt en een assist, Joakim Maehle dweilde ook vanavond vlijtig zijn rechterflank af.

Genk laat Cercle weer in de wedstrijd komen

Ook na de pauze kregen we een aangenaam kijkstuk op ons bord. Bryan Heynen, aan de rust ingevallen voor een bleke Malinovskyi, wilde zich meteen tonen en deed dat ook. De man die tegen Anderlecht al een goede beurt maakte, plaatste het leer maar net naast. Niet veel later was het wel prijs voor de Limburgers. Samatta omspeelde na een prima loopbeweging doelman Nardi waarop hij het leer goed achteruit trok. Pozuelo twijfelde niet en joeg de 1-3 tegen de touwen. Aidoo had er allemaal wel vertrouwen in. Net iets te veel, zo bleek een minuut later. De centrale verdediger voetbalde veel te nonchalant uit en daar kon Gianni Bruno van profiteren: 2-3. Cercle Brugge lag nog niet uitgeteld tegen de grasmat.

Trossard stapt de bühne op

'Dan zorg ik wel voor de knock-out', moest Leandro Trossard gedacht hebben. De 23-jarige flankspeler stapte in de slot van de partij met zijn rechter de bühne op. Twee heerlijke plaatsballen later kon toeschouwer en doelman Paul Nardi alleen maar applaudisseren. Eerst mikte Trossard het leer net niet in de winkelhaak, drie minuten later deed hij exact hetzelfde. En dat vanuit een veel scherpere hoek. Trossard zit zo al aan zes treffers in de Jupiler Pro League waar Genk in het spoor van Club Brugge blijft. De Limburgers tellen twee punten minder dan de leider.