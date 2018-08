Zes van Anderlecht, vijf van Club: het dreamteam van Aad voor de topper Mathieu Goedefroy

23 augustus 2018

Zondag spelen Club Brugge en Anderlecht op Jan Breydel de eerste klassieker van het seizoen. Dat vraagt om grove middelen, en dus zetten wij topanalist Aad de Mos in om beide topclubs in te schatten. Morgen leest u zijn strenge maar rechtvaardige analyse in onze vrijdagkrant, maar vandaag krijgt u hier alvast hét dreamteam van Aad. "En als coach kies ik... Aad de Mos!"