Zes heethoofden opgepakt na tumultueuze topper MMB

06 mei 2018

19u26 4 Jupiler Pro League Na de wedstrijd in Jan Breydel kwam het in en rond het stadion tot verschillende opstootjes en kleine rellen. De politie had de handen vol en moest uiteindelijk zes heethoofden bestuurlijk aanhouden. De situatie zou nu wel relatief onder controle zijn. Ook het Rode Kruis beleefde een drukke middag: zij dienden 69 keer tussenbeide te komen.

“Alles bij elkaar is het relatief goed afgelopen”, klinkt het bij de politie. “Door het tumultueuze verloop van de wedstrijd, kwam het na het laatste fluitsignaal tot heel wat opstootjes. In het stadion werden heel wat stoeltjes vernield en in het rond gegooid. Ook buiten Jan Breydel ontstonden er tussen de Club-fans onderling opstootjes. Veel had natuurlijk te maken met de beslissingen van de videoref. Dat zorgde voor frustraties.”

Concreet moest de politie zes heethoofden bestuurlijk aanhouden. Vier supporters moesten met verwondingen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. In de loop van de namiddag had het Rode Kruis bovendien meer dan de handen vol. Zij noteerden 69 tussenkomsten. Veel daarvan waren het gevolg van het Bengaals vuurwerk dat voor de wedstrijd werd gebruikt om de spelersbus te verwelkomen. Het gevolg, brandwonden, liet zich raden. Ondertussen zouden de gemoederen al wat bedaard zijn.