Zes goals in het Guldensporenstadion: Avenatti en Stojanovic loodsen Kortrijk voorbij Zulte Waregem Jonas Van De Veire

05 april 2019

22u20 4 KV Kortrijk KVK KVK 4 einde 2 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Geen discussie mogelijk: KV Kortrijk heeft de opscheprechten van de derby. Voor de vierde keer dit seizoen klopte het Zulte Waregem. Uitblinker Avenatti leidde de Kerels naar een 4-2-zege.

Yves Vanderhaeghe zal nooit veranderen. Naar verluidt toont de coach tijdens de wekelijkse partijtjes padel, tennis of mini-voetbal nog steeds dezelfde winnaarsmentaliteit als in zijn spelerscarrière. In play-off 2 is het niet anders. Voor de speelde hij éven met het idee om enkele aanstaande vertrekkers uit zijn ploeg te laten. Zijn karakter protesteerde. En dus besloot Vanderhaeghe om toch met zijn sterkste elf aan te treden. Uitstekende keuze.

Stel je voor dat Felipe Avenatti op de bank had verkommerd. Bijzonder nuttig om zo’n targetspits, met ook nog goeie voeten, in je ploeg te hebben. De Uruguayaan leidde het openingsoffensief van Kortrijk. Na drie minuten prikte hij al raak - zijn derde in evenveel matchen. En na een knappe actie van de aanvaller nam Hines-Ike de bal los op de volley. Eike Bansen pakte uit met een geweldige reflex - de opvolging voor Bossut lijkt verzekerd.

De rest van Essevee was evenwel blijven hangen in de startblokken. Het voetbalde op het tempo van de voorbije twee matchen. Veel te traag, zonder overgave. Onbegrijpelijk in een derby. Gelukkig kreeg het een gelijkmaker cadeau, na discutabel hands van D’Haene. Harbaoui benutte de elfmeter om zijn twintigste treffer te scoren - Samatta ziet de Tunesiër naast zich opduiken in de topschuttersstand . Het veranderde weinig aan het wedstrijdbeeld. Kortrijk bleef de forcing voeren. Vier minuten na de 1-1 kwam het alweer op voorsprong. Met een gelukje viel een corner voor de voeten van Stojanovic, die raak schoot (2-1). Lepoint en Stojanovic lieten vervolgens na om de partij helemaal in zijn plooit te leggen.

Zulte Waregem besloot kort voor rust toch iéts te laten zien. Je wil niet voor vierde keer in één seizoen onderuit gaan in derby, toch? Bongonda was begin- en eindstation van een knappe aanval langs Bjørdal en Harbaoui. De flankaanvaller liet Bruzzese kansloos (2-2). Het einde van een bijzonder genietbare eerste helft. Beide ploegen trokken de trend nadien door: Kortrijk domineerde, Essevee stelde teleur. Dat vertaalde zich nu ook op het scorebord. Avenatti lanceerde met een fraaie doorsteekpass Stojanovic, die snel na de pauze voor de 3-2 zorgde. Een kwartier voor tijd gaf Avenatti de bezoekers zelf de doodsteek met een rake kopbal (4-2). Bansen voorkwam nóg erger. Vanderhaeghe triomfeerde met gebalde vuist voor zijn dug-out. Met 9 op 9 neemt Kortrijk de leiding in poule B van play-off 2. Bij Essevee kunnen ze de vakantie beginnen plannen - erg vinden ze dat wellicht niet.