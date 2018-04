Zes doelpunten, één rode kaart: Antwerp en Oostende delen punten na boeiende partij

Bölöni had het aangekondigd. Hij zou play-off 2 'gebruiken' om dingen uit te proberen en de Roemeen liet meteen twee jonkies debuteren. Laurent Mendy (19) mocht in de spits postvatten. Gounè Niangadou (20) kreeg op het middenveld een plekje naast Haroun en Corryn. Routiniers als Hairemans en De Laet belandden op de bank, Van Damme en Limbombe zaten op de tribune.





Mendy stond duidelijk bol van de zenuwen. Niangadou pikte meteen keurig aan. Antwerp had het beste van het spel. Oostende, waar Custovic weinig veranderde, moest ondergaan. Een bedrijvige Rodrigues had er duidelijk zin in. Hij maakte het de Kustboys en niet in het minst Capon erg lastig. Alleen bleef het toch voornamelijk bij aandringen. Dutoit moest pas voor het eerst echt aan de bak op een laag schot van Mendy. De onervaren Senegalees maakte niet altijd de beste keuzes. Ervaring daar heeft Joseph Akpala wel een rugzak vol van en de Nigeriaan schoof de eerste kans voor de bezoekers wel keurig laag binnen. Het was één van de schaarse tegenprikken bij Oostende want Antwerp nam snel opnieuw over.





Lombaerts - nochtans ook wat ervaring in de tank - beging in de zestien een overbodige overtreding op Owusu en Boucaut wees naar de stip. Debutant Mendy nam de bal meteen en maakte aanstalten om de elfmeter te trappen. Rodrigues probeerde hem nog op andere ideeën te brengen, maar de Senegalese tiener was zeker van zijn stuk. De bank liet begaan en Mendy trapte keurig binnen. Bij de rust alles te herdoen op de Bosuil.

Vroeg in de tweede helft strafte Zivkovic meteen een nonchalant momentje bij Ghandri af. Keurig afgewerkt van de Nederlander, maar Antwerp klauwde meteen terug. Knappe tegenaanval en Rodrigues stuurde Ardaiz alleen weg. De invaller schoof eenvoudig voorbij een kansloze Dutoit.





Antwerp duwde door en Hairemans lanceerde Corryn. De gelegenheidskapitein legde terug voor Owusu die staalhaard in het dak van het doel trapte. 3-2, maar Antwerp werkte zichzelf in nesten. Ghandri liep tegen een domme tweede gele kaart toen hij een vrije trap aan Bolat wou laten, maar vervolgens wel even tegen de bal tikte met zijn voet. Oostende ging ermee aan de haal en de Tunesiër zag geen andere optie dan een trekfout te maken.





De Great Old moest nog meer dan een kwartier met tien verder. Oostende probeerde een gelijkspel uit de brand te slepen, maar aan kansen kwam het niet. Tot Rodrigues helemaal op het einde Canesin tegen de grond werkte. Boucaut wees opnieuw naar de stip en Gano zette om en maakte er zo toch nog 3-3 van. Batubinsika miste in de slotminuut nog de kans om Antwerp op 4-3 te brengen. Met zes goals, een rode kaart, een forse dosis naïef verdedigen en twee strafschoppen kreeg de Bosuil een geanimeerde voetbalnamiddag, maar een winnaar kwam er niet uit de bus.