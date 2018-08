Zes antwoorden op de vele vragen over het schorsingsdebacle rond Wesley en Vranjes: "Dit is een drama voor het Belgisch voetbal" DMM/GVS

25 augustus 2018

18u25

Bron: Eigen berichtgeving 2 Jupiler Pro League Een bommetje in de aanloop van de wedstrijd tussen Club en Anderlecht vandaag. In de late namiddag raakte bekend dat Wesley (Club) en Vranjes (Anderlecht) na een juridisch kluwen toch mogen meedoen aan de topper van morgen. De Geschillencommissie Hoger Beroep sprak hen vrij van alle zonden. Tal van antwoorden op de vele vragen rond deze eigenaardige beslissing.

Waarom mochten Wesley en Vranjes zondag niet spelen?

Heel simpel. Beide spelers gingen in de competitie hun boekje te buiten. Wesley pakte in het duel tussen Club Brugge en Moeskroen uit met een elleboog, terwijl Vranjes zich - ook al tegen Moeskroen - liet gelden met een onbesuisde tackle. Beide spelers werden door het bondsparket op het matje geroepen. Voor Wesley was dat al twee weken geleden. De Braziliaan kreeg toen een boete én een schorsing van zes wedstrijden. Voor Vranjes werd een schorsingsvoorstel van drie speeldagen uitgevaardigd. Geen topper dus voor beide spelers, tenzij...

Waarom mogen Wesley en Vranjes morgen wél spelen?

Doordat zowel Club Brugge als Anderlecht in beroep gingen tegen de voorgestelde sancties van het beroepsparket gingen de zaken naar de Geschillencommissie Hoger Beroep. Daar werd deze week in het geval van Vranjes om uitstel gepleit door Anderlecht-advocaat Luc Deleu omdat er nog geen klaarheid was in de schorsingszaken rond Wesley en Carcela. Volgens verschillende clubs was de indicatieve tabel waarop de schorsingen zijn gebaseerd niet goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Pro League en dus niet rechtsgeldig.

De Geschillencommissie Hoger Beroep oordeelde vandaag hetzelfde. Geen geldige indicatieve tabel dus. Zo worden spelers als Wesley, maar ook Carcela en Ocansey kwijtgescholden van hun schorsingen. Vranjes die in uitstel op zijn schorsing wacht, mag dit weekend dus ook gewoon spelen.

Wat is die indicatieve tabel precies?

U kent hem wellicht niet, maar het is de cruciale term in deze juridische aangelegenheid. De vernieuwde indicatieve tabel deed van bij het begin van het seizoen veel stof opwaaien. Niet alleen waren de schorsingen veel strenger, "alle tuchtsancties voor spelers zullen gebaseerd zijn op die indicatieve tabel, goedgekeurd door de Pro League”. Alle schorsingen. Dus ook die van Wesley en het schorsingsvoorstel voor Vranjes waren gebaseerd op de indicatieve tabel.

Waarom is de indicatieve tabel niet van toepassing?

Omdat Anderlecht-advocaat Deleu de rechtmatigheid van de indicatieve tabel in twijfel trok. De raadsman van paars-wit vroeg op die manier uitstel in de zaak Vranjes en kreeg die ook. Met de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep om de indicatieve tabel helemaal niet rechtsgeldig te maken zorgde dat in één ruk ook voor de vrijspraak van Wesley en de andere geschorsten.

De zet van paars-wit is op zijn zachtst gezegd een vreemd manoeuvre. Zeker gezien Anderlecht-voorzitter Marc Coucke een drijvende kracht was om die indicatieve tabel te laten goedkeuren door de Raad van Bestuur van de Pro League. Dat gebeurde ook unaniem op 13 augustus. Addertje onder het gras: de Algemene Vergadering van de Pro League stemde hier niet over.

Net dat addertje kwam Pierre Locht, juridisch directeur van Standard en vertegenwoordiger van Mehdi Carcela, op het spoor. Hij stelde twee weken geleden dat er nooit gestemd werd over een nieuwe indicatieve tabel. Iets wat in eerste instantie werd tegengesproken. Bondsprocureur Chris Vandenbossche haalde mailverkeer tussen procureur Marc Rubens en Pierre François, CEO van de Pro League, aan als bewijs. Toch bleef het pv over de stemming ontbreken. Op die manier bleven de schorsingszaken rond Wesley, Carcela en Ocansey aanslepen en kon meester Luc Deleu dus uitstel vragen in de zaak-Vranjes. Net het ontbreken van sluitend bewijs rond de stemming van de indicatieve tabel heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep er nu toe aangezet om de rechtsgeldigheid van de indicatieve tabel in twijfel te trekken.

"De Geschillencommissie Hoger Beroep stelt vast dat het agendapunt (rond de indicatieve tabel, red) niet goedgekeurd werd, maar dat enkel het verslag van de werkgroep 'Disciplinary' besproken werd. De stukken die door het Bondsparket werden bijgebracht kunnen niet als bewijs voor de goedkeuring van de indicatieve tabel worden beschouwd. In toepassing van het adagium 'geen straf zonder wetsbepaling' kan de commissie geen sanctie opleggen."

Wat betekent dit voor het Belgische voetbal?

In eerste instantie uiteraard dat Wesley, Carcela, Vranjes en Ocansey dit weekend gewoon mogen aantreden in onze Belgische hoogste voetbalklasse. De spits van Club Brugge had al twee speeldagen schorsing achter de kiezen, zijn vier andere gaan in rook op. Ook de boete van 6.000 euro vervalt. Carcela wordt vrijgesproken van zijn twee speeldagen schorsing en de 2.000 euro boete die daarbij hoorde en ook Ocansey is bevrijd van zijn vier speeldagen schorsing en 4.000 euro boete. De uitspraak in het strafdossier van Vranjes wordt uitgesteld naar maandag. Hein Vanhaezebrouck kan in het Jan Breydelstadion dus rekenen op zijn Bosnische centrale verdediger.

Maar er is nog meer. Door de ongeldigheid van de indicatieve tabel wordt er een situatie gecreëerd waarbij zware overtredingen niet kunnen worden bestraft door het rechtssysteem. Iemand onderuit schoppen wordt met andere woorden niet afgestraft, de schorsingen zijn toch niet geldig. Dat bevestigt de Geschillencommissie Hoger Beroep zelf: “De ten laste gelegen feiten horen zeker niet thuis op een voetbalveld. Maar in toepassing van het adagium ‘geen straf zonder wetsbepaling’ kan de commissie geen sanctie opleggen.” Procureur Marc Rubens is niet tevreden. “Dit is een drama voor het Belgische voetbal”, vertelt hij aan onze redactie. “Of dit een vrijgeleide geeft aan voetballers om nog meer doodschoppen te etaleren? Misschien, we zullen zien.”

Vooral de clubs van de geschorste voetballers lijken in dit verhaal dus de winnaars. Club Brugge en Anderlecht mogen Wesley en Vranjes in de topper van morgen dus gewoon opstellen. Hetzelfde verhaal voor Ocansey en Carcela. Club Brugge onthoudt zich van elke reactie, maar lijkt tevreden met de oplossing. De twee speeldagen schorsing die Wesley intussen uitzat, neemt blauw-zwart er wellicht graag bij als het morgen gewoon op zijn aanvaller kan rekenen. De Braziliaan zit alvast in de selectie.

Hoe moet het nu verder?

Het mag duidelijk zijn, er moet vlug een oplossing uit de bus vallen. Pro League-voorzitter Marc Coucke op Twitter: “Als recent voorzitter betreur ik de impasse: de beslissingen in het voetbal moeten snel en duidelijk zijn. Maar iedereen heeft het recht op verdediging, dus ik heb begrip voor wie de procedure-argumenten gebruikte.” Coucke stelt dan ook dat vanaf 4 september de problemen definitief van de baan moeten zijn. “Dan zullen we binnen de Pro League met de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering voorgoed het probleem aanpakken en enkele wijzigingen doorvoeren zodat dergelijke kwesties zich niet meer herhalen. Sorry aan alle voetballiefhebbers voor deze omstandigheden, die puur een juridische oorzaak hebben. Wij houden ook niet van deze toestanden.”

Ook Pierre François, CEO van de Pro League, trad die woorden zopas bij aan onze redactie. "Op 4 september zitten we opnieuw samen met de Raad van Bestuur van de Pro League. Tot dan moeten we respect tonen voor de beslissing van de Geschillencommissie in Hoger Beroep en is de indicatieve tabel niet geldig. Verder commentaar wens ik daaromtrent niet te geven. We treden met meer nieuws naar buiten na de volgende algemene vergadering."

Enkele bedenkingen ivm (niet-)schorsingen:

- als recent voorzitter @ProLeagueBE betreur ik de impasse: beslissingen in voetbal moeten snel/duidelijk/eerlijk zijn

- oorzaak is administratieve fout in januari 2018

- recente snelle rechtzetting wordt betwist qua rechtsgeldigheid

1/3 Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

2/3

- iedereen heeft recht op verdediging, dus begrip voor wie procedure-argumenten gebruikte (puur ter info: Rsca vandaag niet; willen wel gelijke behandeling)

- geschillencommissie hoger beroep is onafhankelijk en dus respect voor hun beslissingen Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

3/3

- Op RvB en AV 4/9 zullen we binnen Proleague definitief probleem aanpakken en enkele wijzigingen zodat dergelijke zich niet meer herhaalt

- sorry a voetballiefhebbers voor deze omstandigheden, die puur juridische oorzaken hebben. We houden ook niet v dergelijke toestanden. Marc Coucke(@ CouckeMarc) link