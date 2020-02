Zelfs penalty gaat er niet in op Eupen: het einde komt nu wel heel dichtbij voor Cercle Brugge LUVM

01 februari 2020

21u56 1 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 0 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Het wordt nu écht moeilijk voor Cercle om het behoud te verzekeren. De Vereniging ging op bezoek bij Eupen met 1-0 onderuit. Aan het slot miste groen-zwart een penalty. De kloof met Waasland-Beveren is nu negen punten.

De poort naar het vagevuur van 1B staat wagenwijd open voor Cercle Brugge. Zelfs een late strafschop kon groen-zwart in Eupen niet benutten, de tiende nederlaag met één goal verschil wordt wellicht het verlies te veel voor de Vereniging. Ja, er blijven 24 punten te winnen in deze competitie, maar waar gaat de hekkensluiter nog winnen als het nu ook in Eupen niet lukte?

Voor de match van de laatste kans kreeg Bernd Storck meteen met een tegenslag af te rekenen. Kylian Hazard bleek niet fit en werd in de basis vervangen door Gory. Storck gooide niet enkel nieuwkomer Velkovski als linkerflank in de strijd, maar ook de herstelde Omolo in een centraal trio achterin.

Bij Eupen liet San José de matchwinnaar van vorige week, Koch, op de bank ten voordele van de uit schorsing terugkerende Amat. De Oostkantonners begonnen beter aan de wedstrijd en werden halfweg de eerste helft beloond met een treffer van Beck, die een doorschietende voorzet van Schouterden (nog aangeraakt door Milicevic) kon verzilveren.

Aangeslagen door de achterstand slaagde Cercle er niet meer in De Wolf voor de pauze te bedreigen. Storck moest dus ingrijpen. De Duitser wisselde halfweg De Belder en Foster door Eppel en Hotic, en stuurde Omolo het middenveld in.

Met de vijf wintertransfers allemaal tussen de lijnen moest Cercle er een spelletje “alles of niets” van maken om het tij alsnog te keren. Het was echter Milicevic die er aan de overkant bijna de tweede in. Moser redde uitstekend met de vuisten. De 250 naar Oost-België meegereisde Cercle-fans vernamen ondertussen ook de voorsprong van KV Oostende en lieten de grote trom nog amper roffelen.

Van het team dat vorige week Anderlecht bij momenten op een hoopje speelde, ging Am Kehrweg nog nauwelijks enige dreiging uit.Tot Hotic een kogel op de lat vuurde en De Wolf zich binnen de minuut moest rekken om een schuiver van Gory te neutraliseren. Cercle vatte nieuwe moed, maar zag het beste schot van Coulibaly via een Eupens been in corner verdwijnen.

Toen ref Alen plots naar de stip wees voor een overtreding op Eppel, bleek pas hoe mentaal diep ze bij Cercle zaten. Hoggas, vorige week de grote man tegen Anderlecht en in Eupen kapitein na de vervanging van De Belder, nam zijn verantwoordelijkheid. Maar de Algerijnse Fransman trapte te makkelijk binnen het bereik van Ortwin De Wolf.