Zelf zegt hij dat hij 200% klaar is voor een topclub, maar in 2 jaar tijd 2 keer ontslagen: het parcours van Ferrera Yari Pinnewaert

11u08 0 Photo News Jupiler Pro League Yannick Ferrera is niet langer de trainer van KV Mechelen. Hieronder een overzichtje van de carrière van de nog steeds maar 37-jarige coach.

Nadat hij zich bezig hield met de jeugd van Maccabi Brussels (2002-2004) en die van Anderlecht (2004-2010) begon Yannick Ferrera zijn carrière op het hoogste niveau als videoanalist bij AA Gent. Daar werkte hij in het seizoen 2010-2011 onder de vleugels van Michel Preud'homme en ook toen die het jaar daarop naar Al Shabab trok bleef hij zijn leermeester trouw.

2012-2013: Charleroi

Na een jaar in Saudi-Arabië kreeg het neefje van Emilio en Manu Ferrera zijn kans als hoofdcoach van Charleroi, dat net dat seizoen promoveerde naar de hoogste klasse. Omdat de jongste coach ooit op het hoogste niveau in ons land toen nog niet over een officieel UEFA Pro Licence-diploma beschikte, was hij in theorie de assistent van technisch directeur Luka Peruzovic. Die hield zich in de praktijk amper bezig met het sportieve en ook al werd Charleroi vooraf getipt als degradatiekandidaat, toch parkeerde Ferrera zijn team op de elfde plaats. Nadien hield hij het voor bekeken op Mambourg.

BELGA

2013-2015: Sint-Truiden

Zijn volgende avontuur was er eentje in tweede klasse, bij Sint-Truiden. In zijn eerste seizoen beukte hij met de Limburgers meteen de poort naar de hoogste klasse open en ook daar gooide hij hoge ogen door zijn team vrank en vrij te laten voetballen. Zo pakte STVV op de openingsspeeldag meteen de scalp van Club Brugge en ook nadien oogstte de jonge trainer lof omwille van zijn aanpak.

Photo News

2015-2016: Standard

Het leverde hem al vroeg een kans op aan het roer bij Standard, dat in september nog Slavoljub Muslin aan de deur zette na een teleurstellende start. Ondanks het feit dat hij de ploeg uit de 'Vurige Stede' de Beker van België bezorgde na 1-2-winst in de finale tegen Club Brugge, kwam ook dat huwelijk al snel ten einde. Het missen van play-off 1 en een vertroebelde relatie met het bestuur van Standard zorgden ervoor dat Ferrera aan de start van september zonder club kwam te zitten.

photo_news

2016-2017: KV Mechelen

Lang duurde dat evenwel niet. Een week later nam hij bij KV Mechelen over van Aleksandar Jankovic, terwijl de Serviër de omgekeerde beweging maakte en naar Sclessin verkaste. Achter de Kazerne strandde hij vorig seizoen nog op een zucht van play-off 1, maar dit seizoen verging het Malinwa heel wat minder goed. Na de 4-1-pandoering bij Eupen is het dus einde verhaal voor Ferrera, die vorige week in onze krant nog aangaf "200 procent klaar te zijn voor een topclub."

Photo News

Photo News