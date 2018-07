Ze weetjes over Yevhen Makarenko, die vanavond debuut voor Anderlecht maakt Pieter-Jan Calcoen

28 juli 2018

08u00 0 Jupiler Pro League Het wordt speciaal: debuteren als Anderlecht-speler doet Yevhen Makarenko (27) op... KV Kortrijk, zijn ex-club. Een kennismaking in zes weetjes.

1. Wees twee Bundesliga-teams af

't Leven is aan de rappen. En dat was Luc Devroe in het dossier-Makarenko. Gelukkig maar voor Anderlecht, anders zou Makarenko, die bij zijn ex-club Dinamo Kiev voetbalde onder de levende legende Oleh Blochin, dit seizoen niet in het Astridpark, maar wel in de Bundesliga te bewonderen zijn. Twee Duitse subtoppers toonden concrete belangstelling voor de revelatie van KV Kortrijk. Pas na een positief gesprek met Vanhaezebrouck koos hij voor RSCA, dat slim gebruik maakte van een optie in Makarenko's contract. "Hoeveel we kregen? Veel te weinig", klinkt het bij KVK.

2. Champions League tegen Mertens & Kompany

Manchester City. Napoli. En ook Benfica, Rapid Wien, Valencia en... RC Genk heeft Makarenko geconfronteerd in Europa. De eerste drie tegenstanders bekampte hij in de Champions League, met Dries Mertens tegen Napoli als rechtstreekse opponent. Bij City speelde Vincent Kompany mee. Winnen zat er niet in voor Dinamo Kiev tegen de Belgen - alleen in Napoli kon het een punt pakken -, maar het zijn desalniettemin mooie herinneringen.

3. In het oog van Shevchenko

Tip voor de Oekraïense bondscoach Andriy Shevchenko: roep Makarenko op. Volgens KVK-trainer Glen De Boeck heeft hij immers "het niveau voor de top", maar bovenal: met Makarenko in de ploeg verloor Oekraïne nog nooit. Het moet daarbij gezegd dat hij maar drie interlands achter zijn naam heeft staan. In maart 2014 debuteerde hij tegen de Verenigde Staten (2-0-winst). Ook als invaller tegen Niger (2-1) en Moldavië (1-0) mocht hij juichen. Nadien kreeg Makarenko geen oproepingsbrief meer in de bus, maar in Oekraïne valt te horen dat Shevchenko zijn prestaties bij RSCA op de voet zal volgen.

4. Geboren middenvelder, doorgebroken als linksachter

Plots was de vaste linksachter van Dinamo afwezig. En moest Makarenko depanneren. "Nochtans was ik opgeleid als middenvelder", lacht hij. "Maar ik was vertrokken en bleef in de defensie staan." Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ook KV Kortrijk in Makarenko in eerste instantie een verdediger zag, maar hij bleek veel te kwetsbaar. Pas toen De Boeck overnam, schoof Makarenko een rij vooruit. De Boeck: "Ik heb hem gewoon op zijn beste plek gezet." Anderlecht haalde 'Maka' alvast als... middenvelder, vanavond staat hij naast Adrien Trebel in het team. Zijn voorbeelden op die positie zijn Andrés Iniesta van FC Barcelona en Luka Modric van Real Madrid.

5. Zus danst op cruiseschip

Hun internetrekening is serieus de hoogte ingeschoten. "Want mijn ouders streamen élke wedstrijd. Ze zijn mijn grootste fans." En ze stonden volop achter zijn keuze om zijn geluk te beproeven als prof bij Dinamo Kiev. Nochtans had de jonge Makarenko ook potentieel als student: "Het ging goed op school, ik had het idee om rechten te studeren aan de universiteit." Dromen najagen zit overigens in de familie, want Makarenko's zus Olga is danseres op een cruiseschip. "En ze is góed. Dankzij haar job heeft ze de hele wereld gezien. (lacht) Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor mij."

6. Fervent visser

De beelden op zijn Instagram-pagina - 'Jenyamakarenko' is zijn naam op de de sociaalnetwerksite - liegen er niet om: Makarenko is een fervent visser. Het was zijn vader die Makarenko als kind de sport leerde kennen. "Ik was meteen verkocht. Het jagersinstinct, dat vind ik geweldig. En tegelijk helpt het me om te relaxen." Het kan maar helpen, eens de druk in Anderlecht toeneemt.

