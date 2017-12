Yves Vanderhaeghe wil ook in Luik oogsten: "Als één ploeg vertrouwen

mag hebben, zijn wij het wel" Rudy Nuyens

16u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photonews Jupiler Pro League Yves Vanderhaeghe zet zaterdag met AA Gent zijn kerstoffensief in, met achtereenvolgens duels met Standard, Charleroi en Anderlecht. Wedstrijden die bepalend kunnen zijn voor de perspectieven van AA Gent na de winterstop.

Yves Vanderhaeghe stapt zaterdagochtend al de bus op met 22 spelers. Omdat de match op Standard om 18 uur begint, voorziet de coach van AA Gent een korte afzondering in Chaudfontaine. "Daar kunnen we de jongens genoeg rust en de juiste voeding geven voor een enorm belangrijke wedstrijd", zegt Yves Vanderhaeghe.

"Met onze vier punten voorsprong op de Rouches, denk ik dat we enorm opgewacht zullen worden op Sclessin, waar ik een opgeladen sfeer verwacht. Maar ik denk dat we vertrouwen mogen hebben, zeker omdat we op Brecht Dejaegere na op nagenoeg op iedereen beroep kunnen doen. De vervanging van Brecht is normaal gezien de enige wijziging die je in de ploeg moet verwachten in vergelijking met onze vorige competitiematchen."

"Dejaegere heeft een groot hart"

Met Dejaegere verliest Vanderhaeghe een belangrijke pion. De middenvelder was de voorbije weken tegelijk recuperator, spelverdeler én aanjager. "Een functie die past bij het profiel van Brecht", zegt Vanderhaeghe. "Brecht heeft een groot hart, hij geeft nooit op, hij zit er altijd tussen. Hij leeft zich ook aanvallend graag uit. Hij heeft ook een afstandsschot. Niet altijd met evenveel succes, maar op Zulte Waregem kwam hij dicht bij een doelpunt en in Kortrijk maakt hij een hele mooie beweging die aanleiding geeft tot een zuivere penalty die we niet krijgen. Het is een speler met een actie, die in het verleden vaak penalty’s afgedwongen heeft. Dat werkt nu een beetje tegen hem. Brecht draait iedere keer heel goed weg van zijn man, maar als hij foutief afgestopt wordt, fluiten ze niet meer. We hopen dat daar in de toekomst toch weer verandering in komt, want hij wordt echt wel heel vaak foutief afgestopt."

Maar in Luik moet het dus zonder Dejaegere. "We staan met Standard, Charleroi en Anderlecht voor drie moeilijke matchen", zegt Vanderhaeghe. "Maar ik ga voor zoveel mogelijk punten. Als er één ploeg vertrouwen mag hebben, dan zijn wij het wel. Zelfs na onze misstap in Kortrijk, waar we wat wissels gedaan hadden. Maar nu staat ‘die andere’ ploeg er weer en dan denk ik dat we met vertrouwen naar Luik mogen trekken."

