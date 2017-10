Yves Vanderhaeghe met Gent naar club waar het voor hem begon: "Cadeaus worden niet gegeven in het voetbal" Rudy Nuyens

16u11 2 Photo News Jupiler Pro League Yves Vanderhaeghe keert zaterdagavond met AA Gent terug naar KV Kortrijk, waar het voor hem allemaal begon als coach. In 2008 werd hij er al assistent van Hein Vanhaezebrouck, drie jaar geleden loodste hij Kortrijk in zijn eerste seizoen als hoofdcoach meteen naar play-off 1.

"Maar ik ben hier niet de enige met een Kortrijkverleden", weet Vanderhaeghe. "Ook onder de spelers zitten er flink wat ex-Kortrijkzanen. De motivatie moet zeker aanwezig zijn om daar de punten te gaan pakken, maar ik moet die club ook dankbaar zijn. Ik ben er begonnen als hulptrainer, ik heb er mooie periodes gekend samen met Hein. Daarna heb ik er zelf ook iets neergezet als hoofdcoach. Ik ben Kortrijk dankbaar, omdat ze in mij geloofd hebben na mijn mooie carrière als speler. Ik was wel een beetje voorbestemd om in het voetbal te blijven, omdat ik regent lichamelijke opvoeding gestudeerd had. Didactisch was ik al wat gevormd, ik was het gewend om voor een groep te staan. (lacht) En vroeger, als speler, was ik eigenlijk altijd ook al een beetje een kleine trainer op het veld." (lees hieronder verder)

In zes dagen bekampt AA Gent KV Kortrijk (uit), Eupen (thuis) en Charleroi (uit). Een drieluik dat kan bepalen of de Buffalo's eind volgende week nog steeds in de tweede kolom bengelen, of dat zij de sprong naar de linkerkolom maken. "Als wij in Kortrijk kunnen winnen, duwen we hen toch weer een beetje naar beneden en kunnen wij met een zes op zes terug een beetje naar boven kijken", beseft Vanderhaeghe. "Dat zou goed zijn voor het vertrouwen in de ploeg. We hebben serietje nodig om wat aansluiting te krijgen." Daarvoor kan Vanderhaeghe op steeds meer mensen rekenen. "Foket, Saief, Andrijasevic: ze zijn bijna allemaal fit", zegt de Gentse coach.



"De volgende drie matchen volgen kort op mekaar, we gaan niet altijd met dezelfde ploeg kunnen spelen. Milicevic had last aan de enkel, maar we hebben hem kunnen klaarstomen. Krijgt er nu één een tik, dan gaan we wellicht wissels moeten doorvoeren." Vanderhaeghe werd dit seizoen zelf aan de kant geschoven bij KV Oostende. Wint hij zaterdagavond met AA Gent in Kortrijk, dan bezegelt hij daarmee mogelijl het lot van zijn collega Iannis Anastasiou. "Uiteindelijk ben je daar niet mee bezig", zegt Vanderhaeghe. "Voetbal is zodanig business geworden. Wij zijn al een hele week keihard aan het werken, om niets aan het toeval over te laten en die match te winnen. Cadeaus worden er niet gegeven in het voetbal, zo zit het nu eenmaal in mekaar. Ik heb daar ook geen vragen over gesteld tegenover Hein, toen hij met Gent is komen winnen. Zo zit ik niet in mekaar."

