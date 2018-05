Yves Vanderhaeghe hoopt op zege tegen Anderlecht: "Het zal met grinta moeten gebeuren" Rudy Nuyens

11 mei 2018

15u57 0 Jupiler Pro League Voor Yves Vanderhaeghe en AA Gent kan het zondag twee kanten uit. De Buffalo’s kunnen weer wegzakken in het klassement, maar ze kunnen ook een grote stap naar Europees voetbal zetten. Vanderhaeghe hoopt op de drie punten tegen Anderlecht.

De spelers en de staf van AA Gent reden na het gelijkspel in Genk meteen naar het oefencentrum in Oostakker, waar overnacht werd. Vrijdagochtend stond in het teken van recuperatie. Negen spelers en twee doelmannen die minder aan bod kwamen, trainden op het veld. Yves Vanderhaeghe zal iedereen zondag ook nodig hebben, want de match in Genk eiste zijn tol. Dejaegere en Rosted zijn geschorst voor de match tegen Anderlecht, maar daar bovenop zijn er een aantal blessures. Chakvetadze heeft een enkeldistorsie, Kalu liep een hamstringletsel op, Kubo sukkelt met een contusie in de dij en Foket heeft nog altijd last aan de heup. Enkel Kubo raakt misschien hersteld tegen zondag.

De kans is behoorlijk groot dat Noë Dussenne zondag vanuit het niets weer aan de aftrap komt. De huurling van Crotone kwam niet meer aan spelen toe sinds de bekernederlaag van 12 december op KV Kortrijk, maar de kans is groot dat hij zondag moet depanneren. "Noë is heel professioneel, hij heeft kwaliteiten en hij heeft een aantal matchen met de beloften gespeeld", zegt Yves Vanderhaeghe. "We hebben geen verdedigers op overschot."

"Ik sta sowieso voor een puzzeldag", aldus Vanderhaeghe, "maar toch geloof ik dat we scherp kunnen zijn tegen zondagavond. Een thuismatch tegen Anderlecht zorgt altijd voor een prestigeslag. De spelers hebben wat vertrouwen opgedaan in Genk, ze zijn toch met een goed gevoel de bus opgestapt voor de lange rit naar huis. Ze hebben voor mekaar gevochten, ik heb het gevoel dat ze er nog in geloven. We doen ook een goeie zaak, want we staan terug vierde."

Dat het voetballend minder was, bestrijdt Vanderhaeghe niet. "We zijn daar realistisch in, ik heb er geen probleem mee om dat openlijk toe te geven. Maar dan moet het op een andere manier. Dat is nog redelijk gelukt tot het uitvallen van Chakvetadze, daarna werd het voetballend lastiger. We zullen weer een nieuw strijdplan moeten uitwerken naar zondag toe."

Door het feit dat RC Genk en Charleroi tegen mekaar spelen, kan AA Gent een grote stap naar Europees voetbal zetten. "Maar in de eerste plaats zullen we het zelf moeten doen, door te winnen van Anderlecht", weet Vanderhaeghe. "Als we daarin slagen, staan we héél ver. We hebben moeite om ons niveau te halen, maar het punt in Genk kan mentaal veel deugd doen. Dat kan ons zondag over de streep helpen. Door dat puntje kunnen de spelers hopelijk het laatste greintje grinta bij mekaar halen. Want het zal met grinta moeten gebeuren. Er zal strijd geleverd moeten worden."

Yves Vanderhaeghe beseft dat er zondag ook naar hém zal gekeken worden. "Tegenwoordig is het logisch dat iedereen naar de trainer kijkt als het wat minder is", zegt hij. "Ik weet hoe het in mekaar zit. Een trainer is altijd al gezond gespannen voor een match, omdat hij wil winnen. Naarmate de resultaten uitblijven, weet je dat die spanning altijd maar groter wordt. De verwachtingen van deze club zijn om Europees te spelen, dan weet je dat de trainer vernoemd wordt als het wat tegenvalt."