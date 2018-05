Yves Vanderhaeghe hoopt het zondag in Brugge af te maken: "Liever niet in vangnet van vijfde plaats" RN/NP

18 mei 2018

17u15 1 Jupiler Pro League Yves Vanderhaeghe hoopt zondag op het veld van landskampioen Club Brugge de vierde plaats van AA Gent veilig te stellen. De coach put moed uit de prestatie van vorige week tegen Anderlecht.

"We mogen tevreden zijn over onze wedstrijd tegen Anderlecht», zegt Yves Vanderhaeghe. «Dat is de manier waarop je play-off 1-matchen moet spelen. We stonden er terug. We toonden scherpte en maturiteit, we dwongen genoeg kansen af. De efficiëntie kan nog beter, maar die zege was heel belangrijk, omdat we zo tot op het einde meedoen voor Europees voetbal. Dat is onze ambitie, dat ligt binnen ons bereik."

"We mogen niet vergeten dat we al veel van deze jongens geëist hebben, maar ze hebben het ook gedáán", benadrukt Vanderhaeghe. "In het begin was het van moeten, sinds ik hier ben hebben we de meeste punten gepakt. Zo slecht zal het dus allemaal niet geweest zijn. Maar die jongens zijn ook maar mensen, iedereen heeft wel eens een periode dat het wat minder draait. Veel spelers zijn nog jong, ze hebben nog niet de maturiteit om een gans seizoen op hetzelfde niveau te spelen."

"Het meest pijnlijke blijft dat we de punten niet gehaald hebben tegen Charleroi. Hier trapten ze één schot tussen de palen, maar het week af en daarmee wonnen zij. We haalden ook nul op zes tegen Standard, maar daar zijn ons de punten twee keer afgepakt geweest: ginder een penalty die er geen was, thuis de ene keer wel een ‘clear errror’ en de andere keer niet, de ene keer wel een tussenkomst en de andere keer niet. Sorry, maar dat ging te ver. Daar sta je machteloos tegenover. Maar we hebben in onze eigen voet geschoten tegen Charleroi."

In Brugge moet Vanderhaeghe het zondag doen zonder de geschorste Birger Verstraete. "Birger heeft zijn verdienste in de tweede seizoenshelft, hij is opgestaan", zegt de Gentse coach. "Ik koos in het begin ook voor Esiti en Brecht Dejaegere, dat heeft lang heel goed gelopen. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Verstraete heeft een meerwaarde gegeven op alle niveaus: recuperatie, voetballend vermogen… Maar toch eis ik van hem nog meer. Ik wil dat hij elke week tot het uiterste gaat om iedereen beter in zijn spel te laten komen. Hij is daarin een hele belangrijke schakel, want hij heeft het voetballend vermogen. Ik vond dat hij ook te rap tevreden was dat hij bij de elf was na een goeie periode, terwijl hij zich elke keer weer pijn moet doen om het grootst mogelijke rendement te geven aan iedereen. Maar hij is ook boven water gebleven als het moeilijker ging."

Vanderhaeghe houdt rekening met de festiviteiten in Brugge. "De ceremonie zal wel wat tijd in beslag nemen", meent hij. "Statistisch lijkt het misschien moeilijk om daar te winnen, maar in voetbal is alles mogelijk. Er hangt altijd wel prestige in de lucht tussen Club Brugge en AA Gent. We moeten onze focus houden op de match en niet op de festiviteiten of op het feit dat het de volgende dag misschien vakantie is. Deze match is té belangrijk. Brugge gaat toch feesten, winnen of niet. Wij zouden achteraf ook graag iets te vieren hebben. We hebben nog altijd het vangnet van de vijfde plaats, maar we willen het zondag afmaken. Ik zou liever niet in dat vangnet belanden. Ik zie Anderlecht geen derde keer op rij verliezen, voor eigen publiek tegen Genk, maar we gaan het zelf proberen te doen." (RN/NP)