Yves Vanderhaeghe gaat met AA Gent op zoek naar derde zege op rij: "Ik wéét dat er jongens ongeduldig zijn" Rudy Nuyens

13 april 2018

16u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Yves Vanderhaeghe trekt zaterdagavond met AA Gent naar Sclessin, waar de Buffalo’s al zes keer op rij niet meer verloren. De coach van AA Gent gaat voor een derde zege op rij in play-off 1.

AA Gent pakte zes op zes tegen Anderlecht en Club Brugge, maar het staat zaterdag voor een nieuwe zware hindernis op Sclessin. "Niks moet nog voor hen", weet Yves Vanderhaeghe. "Maar dat is soms gevaarlijk. Ze hebben tot de laatste minuut moeten strijden om play-off 1 te halen, ze hebben intussen ook de beker gewonnen. Dat kan maken dat een ploeg bevrijd en zonder druk kan voetballen. Het ligt allemaal dicht bij mekaar. Maar na onze overwinning tegen Club Brugge gaan we met vertrouwen naar Luik. We zijn enorm tevreden met de positie die we nu hebben, ook omdat er toch al een klein gaatje is naar de posities vier, vijf en zes. Hopelijk kunnen we daar blijven."

Bij Gent dromen er intussen een paar van meer. "Dromen mag zeker", zegt Yves Vanderhaeghe. "Maar als je op het veld van Standard alleen maar gaat dromen, ga je zeker niet winnen. Niemand had verwacht wat we tot nu toe al gebracht hebben en waar we nu al staan. Dromen mag, maar we moeten op Sclessin wel uit onze droom komen en vol actie zitten."

Vanderhaeghe is er niet rouwig om dat de Rouches vanavond Luyindama en Mpoku moeten missen. "Luyindama is niet alleen een beer, hij is ook nog snel", weet Vanderhaeghe. "Ik denk dat geen enkele tegenstander er ontevreden over zou zijn dat hun rots in de branding ontbreekt. Dat scheelt toch een slok op de borrel. Met Mpoku ontbreekt er bij hen ook nog eens een pak technische bagage en een goeie trap op doel, maar ze hebben wel wat wisselmogelijkheden."

AA Gent speelde in de reguliere competitie 0-0 op Standard, nadat in de slotfase een doelpunt van Gigot afgekeurd werd om redenen die alleen scheidsrechter Laforge gezien had. "Op het einde van mijn theorie wordt er altijd nog wel iets meegegeven wat voor een aantal extra procentjes kan zorgen", zegt Vanderhaeghe. "We zullen zelf moeten presteren om te winnen, anders heeft het geen zin om te verwijzen naar het feit dat ons twee punten afgepakt werden in die competitiematch. Maar als dat één of twee procentjes kan helpen om het resultaat naar ons toe te trekken, zal ik het toch wel even vermelden."

Yves Vanderhaeghe beschikt over een ruime kern, maar ook in een week waarin AA Gent achtereenvolgens Standard, RC Genk en Charleroi bekampt, ziet het er niet naar uit dat hij veel gaat wisselen. "Je moet altijd een beetje anticiperen naar blessures toe", zegt de Gentse coach. "Maar we hebben twee keer gewonnen met dezelfde ploeg. Dan heb je als coach niet zoveel reden om te wisselen, maar ik denk niet dat we drie wedstrijden op rij met dezelfde elf gaan starten. We zullen ook rekening houden met de medische en wetenschappelijke gegevens om te zien waar iedereen conditioneel staat."

Vanderhaeghe heeft er intussen met Yaremchuk en Christiansen twee spelers bij die helemaal hersteld zijn van hun blessures. "Bij Yaremchuk zag je in zijn revalidatie al dat hij hongerig was om zo snel mogelijk weer fit te zijn. Bij zijn invalbeurt tegen Brugge zagen we weer flitsen van de goeie Yaremchuk. Op training heb ik de voorbije weken gezien dat Roman heel scherp is. Hij loopt op de toppen van zijn tenen om toch weer te mogen starten."

"Het is logisch dat sommige jongens wat meer zouden willen spelen", zegt Vanderhaeghe. "Als je prof bent bij AA Gent, is dat niet om elke week op de bank of in de tribune te zitten. Maar ik vind dat de sfeer in de groep goed is. Ik zeg niet dat ze mijn keuzes altijd begrijpen, maar ze aanvaarden ze wel. Dat zal ook wel te maken hebben met de overwinningen. Ik weet dat er jongens ongeduldig zijn. Maar als iemand invaller is, is het aan hem om iets extra’s te tonen en mij aan het twijfelen te brengen. Daar krijgen ze heel de week tijd voor op training, daar krijgen ze ook tijd voor in matchen met de beloften. Christiansen zal wel ontgoocheld geweest zijn omdat hij tegen Brugge negentiende man was, maar hij heeft de beloften wel doen winnen. Daar moet je als trainer rekening mee houden."

Ook Yuya Kubo kan de laatste weken ontgoocheld zijn over zijn speelkansen. "Maar hij reageert enorm positief", zegt Vanderhaeghe. "Hij blijft na op training om extra te oefenen op afwerking. Er zit ook heel wat scherpte in zijn trainingsprestaties. Ik denk dat ik met hem ook nog wel iemand achter de hand heb die het verschil kan maken. Zo hoort het ook. Als je lang titularis bent geweest en er iemand anders boven water komt, geraak je niet verder met je kop te laten hangen. Dan moet je tonen dat de trainer geen gelijk heeft."