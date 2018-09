Yves Vanderhaeghe aast op vijfde zege op rij: "Vertrouwen opdoen voor topdrieluik" Rudy Nuyens

14 september 2018

16u20 1 Jupiler Pro League Yves Vanderhaeghe heeft de Europese uitschakeling achter zich gelaten. De coach van AA Gent focust zich op de competitie, waar de Buffalo’s een vijfde zege op rij kunnen boeken. Die zou bijzonder welkom zijn in de aanloop naar de duels met Club Brugge, Antwerp en RC Genk.

"We mogen Sint-Truiden niet onderschatten", vindt Yves Vanderhaeghe. "Ik heb een aantal matchen van hen gezien, het is een ploeg die moeilijk uit verband te spelen is. Dat zie je ook in hun resultaten: 4 keer gelijk, 1 nederlaag en 1 overwinning. Terwijl ze toch al op bezoek geweest zijn bij RC Genk en Standard. We moeten respect hebben voor STVV en zelf meteen weer vol aan de bak gaan. We moeten scherp zijn en proberen de drie punten thuis te houden."

Winnen tegen STVV is voor AA Gent niet alleen een doel op zich. In een weekend waarin Genk en Anderlecht elkaar bekampen, kunnen de Buffalo’s weer iets opschuiven naar boven, vlak voor de topper tegen Club Brugge. "We moeten eerst de klip STVV omzeilen en dan pas aan de volgende wedstrijd denken", zegt Yves Vanderhaeghe. "Maar nadien krijgen we een moeilijk drieluik, met Brugge thuis, Antwerp uit en Genk thuis. Alle punten die je dan als bonus hebt om in de top mee te draaien, zijn lekker meegenomen. Zo bouw je vertrouwen op om ook die topwedstrijden te gaan winnen."

Gent zette de voorbije weken regelmatig een scheve situatie recht, maar Vanderhaeghe zou tegen STVV graag eens op voorsprong komen. "Ik denk dat jullie wel gezien hebben dat ik geen balbezit om het balbezit wil, maar dat ik graag snel doelgevaar wil creëren", zegt de Gentse coach. "We vervallen nog iets teveel in lateraal spel, maar ik probeer er in elke training op te hameren dat we sneller naar voor moeten spelen. We hebben wel vaak balbezit, maar toch blijft het doelpuntje uit. We zouden graag onze wil wat meer opleggen. En dan bedoel ik ook dat we een keer op voorsprong moeten komen. Dan heb je meer controle over een wedstrijd."

Drie dagen na de Europese uitschakeling tegen Bordeaux won AA Gent met 0-3 op Cercle, de dag nadien zwermden de internationals uit. "Als er zoveel mensen weg zijn, heeft het weinig zin om nog eens terug te komen op die uitschakeling", vindt Vanderhaeghe. "We moeten dat achter ons laten. We zijn intussen mooi opgeschoven in het klassement, we moeten ons volledig focussen op de competitie en de beker."

Vanderhaeghe zag deze week 9 internationals terug binnensijpelen. Fysiek is nagenoeg iedereen paraat. Vrijdag telde de coach van AA Gent 4 keepers en 24 veldspelers op training. "Dat sterkt de concurrentie aan", weet Vanderhaeghe. "Degenen die de meeste goesting tonen op training, gaan beloond worden. Het was voor jullie misschien verrassend dat Koita op Cercle Brugge in de basiself startte, maar die jongen toont dat hij heel veel goesting heeft. Hij heeft nu wat minder kunnen trainen door een trap die hij op Cercle incasseerde, maar het is iemand waar we rekening mee moeten houden."

Sommigen internationals, zoals Verstraete en David, kregen een boost. Maar Kalinic incasseerde tegen Spanje zes goals en kan mogelijk wat mentaal oplapwerk gebruiken. "Mentaal zal het wel geen deugd gedaan hebben, maar als je de zes tegengoals bekijkt, kan Kalinic aan niet één daarvan iets doen. De efficiëntie was die avond bij de Spanjaarden enorm hoog, daar moet je als sportman ook mee kunnen omgaan. Je mag niet vergeten dat Lovre op Cercle voor het eerst de nul hield, dat kan hem anderzijds ook vertrouwen geven. Het is niets om volledig van tafel te vegen, maar je moet daar wel mee kunnen omgaan."

Het is intussen een publiek geheim dat Yannick Thoelen moeite heeft met de beurtrol die hij op de invallersbank deelt met Colin Coosemans. "Het is zijn recht om daar niet mee akkoord te zijn, maar ik ben degene die daarover beslist", zegt Vanderhaeghe. "Ik heb dat ook gezegd tegen alle keepers. Ik denk dat Thoelen en Coosemans allebei de kwaliteiten hebben om tweede keeper te zijn achter Kalinic. Daarom neem ik een beslissing waarmee ik iedereen gemotiveerd probeer te houden."