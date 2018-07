Yatabaré bezorgt Antwerp volle buit in Charleroi Stijn Joris

29 juli 2018

19u52 4 Charleroi CHA CHA 0 einde 1 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Met een volwassen prestatie en een dosis geluk haalde Antwerp zijn eerste drie punten al op de eerste speeldag op in Charleroi. Yatabaré bracht de Great Old vroeg in de match op voorsprong en daarna knokten de elf van Bölöni voor elke morzel grond om die met succes vast te houden.

Bölöni had al aangekondigd dat hij zijn tactiek niet zou wijzigen en ook op de eerste speeldag koos hij voor een sterke organisatie met verdedigende taken voor alle elf. De Roemeen verstevigde in vergelijking met de voorbereiding zijn middenveld met Nazaryna. Hairemans verhuisde ten koste van Rodrigues naar de linkerkant. De Great Old probeerde wel zo veel mogelijk druk naar voren te zetten met Yatabaré als voornaamste aanjager. Charleroi probeerde over de flanken te voetballen. Nieuwkomer Ghlolizadeh liet op rechts leuke dingen zien. Antwerp opende de score via uitblinker Yatabaré. Die werkte in de rebound een schot van Hairemans tegen de neten. De publiekslieveling van de Great Old draagt dit seizoen het rugnummer 10 omdat hij beslissender wil zijn. Het door Mandanda geweerde schot, is niet goed voor een assist, maar hij lag er wel mee aan de basis van de Antwerpse goal.

Charleroi kon niet meteen tegenprikken. De Carolo's vonden nochtans behoorlijk wat gaatjes in de Antwerpse defensie, maar misten al te vaak. Opare haalde een poging van Benavente van de lijn. Dessoleil trof van dichtbij de bovenkant van de lat terwijl goaltjesdieven Perbet en Rezaei vanop de bank toekeken. Mazzu gaf de voorkeur aan Bedia. Antwerp zag af en Hairemans en Haroun flirtten al in de eerste helft met een tweede gele kaart. Mazzu ergerde zich eens te meer toen Benavente en Baby niet bij een gevaarlijke voorzet van Ilaimaharitra kwamen.

Antwerp ging rusten met een voorzet en maakte er bijna meteen na rust een tweede. Mandanda verspeelde de bal aan Yatabaré, maar Owusu en Hairemans haalden de trekker niet over. Antwerp had dan weer ongelofelijk veel mazzel toen een slechte baltoets van Arslanagic via het hoofd van Bolat over ging. Mazzu greep doortastend in en haalde nog voor het uur Perbet en Rezaei van stal, maar dat had een omgekeerd effect. Antwerp had iets meer controle en probeerde het tempo zoveel mogelijk uit de match te halen. Pas 20 minuten nadat hij was ingevallen, werd Rezaei een eerste keer gevaarlijk, maar zijn schot ging over. Dat was meteen de laatste keer dat Charleroi er doorheen kwam. Zo hielden de elf van Antwerp - en dat mag u letterlijk nemen, want Bölöni voerde geen enkele wissel door - de vroege voorsprong net lang genoeg vast om de drie punten op de teller te krijgen.

