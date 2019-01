Yari Verschaeren (17), de nieuwe ‘chouchou’ van Anderlecht: “Techniek, vista... die jongen hééft iets” ODBS

27 januari 2019

21u08

Bron: Telenet PlaySports/Proximus Sports 0 Jupiler Pro League Het Astridpark maakte vandaag kennis met Yari Verschaeren (17) en aanwinst Peter Zulj en zij zorgden meteen voor hoop in bange dagen.

“Verjaart onze voorzitter vandaag? Dat wist ik niet... (lacht) Hopelijk heb ik hem blij gemaakt. Yari Verschaeren

Vooral Yari Verschaeren, voor het eerst in een thuismatch in de basis, kon zijn stempel drukken. In een opnieuw erg slappe eerste helft van Anderlecht was hij zowat de enige thuisspeler die met krediet de kleedkamer opzocht, na de pauze scoorde hij na een mooie actie de knappe gelijkmaker. In de studio’s van Telenet PlaySports veel lof. “Alleen bij Verschaeren gebeurde er in de eerste helft iets. Geregeld dreiging en diepgang, weinig tot niets fout”, aldus analist en trainer van de Belgische U19 Jacky Mathijssen. Mede-analist Eddy Snelders over die eerste helft: “Verschaeren verdient duidelijk zijn kans. Maar kan iemand me zeggen wat de rol van Santini is in dit elftal? Het is geweten dat hij in de combinatie minder is, dan verwacht je toch aanvoer vanop de flanken? Voorzetten zijn er amper en als ze getrapt worden dramatisch, vooral van Saelemaekers en Najar op rechts. Probeer dan maar eens een goal te maken. Anderlecht mist verticaliteit - als het snel naar voor moet dan gaat het zonder tempo breed.”

Een ander Anderlecht na de rust, met nu wel een goeie voorzet van Obradovic op links om Santini de 2-1 te laten inkoppen. Nadat Saelemaekers op assist van Zulj erg knap had gelijkgemaakt. “Die jongen hééft iets”, aldus Mathijssen. “Technisch vermogen, vista. Haast elke baltoets was goed. Hij zat sowieso al bij alle nationale jeugdselecties en nu bij de U18, ik denk dat ik hem maar snel ook voor de U19 al kan uitnodigen. Alles liep samen voor hem in deze match: een goeie prestatie, dat doelpunt. Chapeau ook voor Rutten, die hem vandaag het vertrouwen gegeven heeft.” Snelders: “Inderdaad: Rutten had bij de pauze en die 0-1 ook kunnen zeggen: ‘ik haal er een jonkie af’. Knap dat hij niet van gedacht is veranderd.”

Verschaeren beleefde een jongensdroom vanavond. In de ploeg gedropt door het uitvallen van Gerkens, meteen matchwinnaar. “Fantastisch die goal, op het goeie moment ook”, zei hij op Proximus Sports. “De coach gaf me een kans en ik heb er alles aan gedaan om die te verzilveren. Er was zeker gezonde stress, maar met Kums en daarna ook Zulj rond mij liep het prima. Het klikte. Ook die applauswissel was natuurlijk een kippenvelmoment. Bedankt, supporters. Hopelijk kan ik dit ook volgende zondag op Standard tonen.” Een mooi verjaardagscadeau alvast voor Coucke, die er vandaag 54 is geworden. “Verjaart onze voorzitter vandaag? Dat wist ik niet... (lacht) Hopelijk heb ik hem blij gemaakt.”

Of Zulj ook de uitvoeringssnelheid heeft in een match met hoger tempo en minder ruimte, zal nog moeten blijken. Want voor je het weet zit je weer met een geval-Stanciu. Eddy Snelders

Ook de invalbeurt van Zulj kon bekoren. Erin na de pauze en meteen van 0-1 naar 2-1. Mathijssen, bij PlaySports: “Duidelijk iemand die zich graag in het spel laat betrekken en veel ballen opeist. En dan heeft hij met zijn linkervoet -en dat zie je toch dikwijls bij die linkervoeten- een speciale pass voorwaarts. Hij zal ook de vrije trappen voor zijn rekening nemen. Op één mooie bal had Kara meer moeten doen.” Eddy Snelders bouwt toch graag reserve in: “Dit vraagt om bevestiging. Je ziet dat er voetbal in Zulj zit... (cynisch) Nu ja, het zou ook maar erg zijn mocht dat niet het geval zijn hé. Dit waren ook de ideale omstandigheden: een thuismatch tegen een matig Eupen... Of hij ook de uitvoeringssnelheid heeft in een match met hoger tempo en minder ruimte, zal nog moeten blijken. Want voor je het weet zit je weer met een geval-Stanciu. Al kostte hij wel geen 10 miljoen euro en is hij iets steviger.”