Yannick Ferrera wordt de nieuwe trainer van Waasland-Beveren

07 juni 2018

Yannick Ferrera. Hij wordt de opvolger van Sven Vermant bij Waasland-Beveren. Morgen worden de laatste details op papier gezet. Om 11u30 wordt hij officieel voorgesteld. Nadien wordt pas beslist hoe zijn sportieve staf eruit zal zien. Ferrera (37) is met Waasland-Beveren al aan z'n vijfde club op het hoogste niveau toe. Eerder trainde hij Charleroi, STVV, Standard en KV Mechelen. Bij 'Malinwa' werd hij in oktober vorig jaar bedankt voor bewezen diensten.

Opvallend: Ferrera maakte uitgerekend bij het voormalige SK Beveren zijn debuut als prof. Dat was in 2000. Ook Wim De Decker (36, óók ex-speler van SK Beveren) was lang in de running, maar de huidige T2 van Antwerp moest uiteindelijk het onderspit delven.