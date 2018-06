Yannick Ferrera nieuwe trainer van Waasland-Beveren: "Ik ben hier niet weg na zes maanden"

MVS en SJH

08 juni 2018

12u11

Bron: Eigen berichtgeving 177 Jupiler Pro League Yannick Ferrera. Hij wordt de opvolger van Sven Vermant bij Waasland-Beveren. Vandaag werden de laatste details op papier gezet en werd hij ook officieel voorgesteld. Later wordt pas beslist hoe zijn sportieve staf eruit zal zien. "Zeven maanden thuis zitten is natuurlijk niet leuk", vertelde Ferrera die in oktober 2017 ontslagen werd bij KV Mechelen.

"Ik ga er dan ook alles aan doen om dit project tot een goed einde te brengen." Ferrera vervangt Sven Vermant dus die op zijn beurt Philippe Clement opvolgde. Clement stond tussen juli en december 2017 aan het roer van Waasland-Beveren. "Ik ben hier niet weg na zes maanden", vertelde de nieuwe trainer met een knipoog naar zijn collega-trainer. "Ik heb nu niet het gevoel dat het 'now or never' is. Als ik nu ouder was, was dat misschien wel het geval. Ik ben 37 jaar, dit is gewoon een nieuwe kans."

Anders dan bijvoorbeeld een van zijn vorige werkgevers Standard, is het budget van Waasland-Beveren toch kleiner. "Een trainer die zeven maanden thuis zit, denkt niet aan geld. Een beperkt budget schrikt me dan ook niet af."

Ferrera (37) is met Waasland-Beveren al aan z'n vijfde club op het hoogste niveau toe. Eerder trainde hij Charleroi, STVV, Standard en KV Mechelen. Bij 'Malinwa' werd hij in oktober vorig jaar bedankt voor bewezen diensten.

Opvallend: Ferrera maakte uitgerekend bij het voormalige SK Beveren zijn debuut als prof. Dat was in 2000. Ook Wim De Decker (36, óók ex-speler van SK Beveren) was lang in de running, maar de huidige T2 van Antwerp moest uiteindelijk het onderspit delven.