Yannick Ferrera doet warme oproep aan collega-trainers: “Help, bescherm en respecteer de refs” Michael Vergauwen

18 oktober 2018

14u00 0 Jupiler Pro League Business as usual vandaag op de Freethiel, lees: na de laatste training voor de wedstrijd een persconferentie met Yannick Ferrera. De T1 van Waasland-Beveren nam na afloop echter plots zelf het woord. “Omdat wij als eersten sinds de zaak spelen, wil ik een oproep doen”, klonk het oprecht. Die luidde als volgt:

“Ik wil een oproep doen aan iedereen, vooral aan de andere trainers, overal in België, om de scheidsrechters extra te beschermen en te respecteren dit weekend. Want in heel dit verhaal is het voor hen zeker het moeilijkste. Wij hebben als trainers een grote verantwoordelijkheid om zelf beleefd en respectvol te blijven en ook om onze staf rustig te houden.”

Ik ben geen slijmbal, ik doe dat niet om een penalty voor mijn team te krijgen, maar dit is hét moment om extra respect en beleefdheid te tonen tegenover de spelleiding Yannick Ferrera

“Ik ben geen slijmbal, ik doe dat niet om een penalty voor mijn team te krijgen, maar dit is hét moment om extra respect en beleefdheid te tonen tegenover de spelleiding. Het is sowieso al geen makkelijke job, en het zal nu nog moeilijker zijn. Ik hoop dat deze oproep navolging krijgt van mijn collega’s. Het moét. Een dom voorbeeld, maar als LO-leerkracht moest ik tijdens mijn stage soms arbitreren tijdens zaalvoetbalwedstrijdjes op school: je moet supergeconcentreerd zijn. Eén seconde niet opletten en je weet niet voor wie de bal buiten is. Wel, de professionele refs moeten dat 90 minuten doen, op dit niveau, terwijl ze van alles horen. Dus we moeten ze zeker helpen, vooral nu.”