Wouters: “Weekje extra deert ons niet” Kjell Doms

20 mei 2018

21u12 0

De eerste voor Dries Wouters in het shirt van Racing Genk was er eentje om in te lijsten. Iets voorbij het halfuur schilderde de middenvelder de bal met links heerlijk voorbij Matz Sels. “Als eerste doelpunt op het hoogste niveau kon deze wel tellen”, lachte Wouters. “Ik zag dat Kums het zicht van Sels een beetje belemmerde, daarom probeerde ik hem ook zo te plaatsen. Dat lukte wonderwel.” Wouters speelde sterk en ving de afwezigheid van de geschorste Mainovskyi prima op. “Ik denk dat we trots mogen zijn op onze prestatie, ik denk niet dat er veel ploegen op deze manier komen voetballen op Anderlecht.” Ondanks de knappe goal én de overwinning tegen Anderlecht eindigde de avond toch in mineur voor Genk. Door de overwinning van AA Gent konden de Limburgers geen beslag meer leggen op plaats vier. Plek vijf én de barrages is hun deel. “Heel jammer, want ik denk dat we die vierde plaats wel hadden verdiend”, ging Wouters verder. “Maar dat weekje extra deert ons niet. Wij willen die Europese plaats veroveren, daar moet onze vakantie maar even voor wijken.” (KDZ)