Wouters stopt als ref: "Nu volle focus op burgemeesterschap Lummen" Pieter-Jan Calcoen

18u51 0 Photo News Luc Wouters in een innige omhelzing met Wesley van Club. Jupiler Pro League Vijftien jaar: zo lang duurde de carrière van Luc Wouters in de Jupiler Pro League. Nu stopt de 48-jarige scheidsrechter per direct. "Eén hoogtepunt? Ik kende er zo veel…"

Zulte Waregem-Antwerp (1-2) is voor Luc Wouters het einde van een hoofdstuk - 't was zijn laatste partij in eerste klasse. "Een fantastisch verhaal", noemt de Limburger zijn loopbaan als scheidsrechter zelf. "In 1986 floot ik mijn eerste match bij de miniemen, nadien stootte ik via de provinciale reeksen door naar het hoogste niveau. Zeven jaar was ik ook in Europa actief - dankzij mijn hobby zag ik de mooiste stadions van Europa. (lacht) Eén hoogtepunt kiezen is bijgevolg onmogelijk. Ik kende er zo veel..."

Hoofdreden voor Wouters om ermee op te houden is zijn belastende job als burgemeester van Lummen. "Het was simpelweg niet meer combineerbaar", klinkt het. "De KBVB kiest terecht voor een verdere professionalisering, maar voor mij wordt dat te moeilijk. Ook al omdat ik op mijn leeftijd steeds meer moet trainen om fysiek in orde te zijn. Op winterstage in Tubeke heb ik na een gesprek met Frank De Bleeckere en Johan Verbist beslist om afscheid te nemen. De kritiek die bij ons vak hoort, heeft geen invloed gehad. Tuurlijk heb ik fouten gemaakt, maar die vervallen in het niks bij de mooie herinneringen."

Nieuwe functie om refs te helpen?

Tot slot bevestigde de KBVB dat Wouters de intentie heeft om actief te blijven in de scheidsrechterswereld. "Maar enkel als dat combineerbaar is met het burgemeesterschap", aldus Wouters. "Daar ligt mijn focus op. De komende weken zullen we dan zien in welke mate ik de huidige refs van dienst kan zijn."

Photo News Wouters in actie tijdens zijn laatste partij.