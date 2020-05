Wordt Jupiler Pro League eerste competitie in Europa zonder matchen die overlappen? LUVM

20 mei 2020

05u00 0

De komende dagen onderhandelt de Pro League ­opnieuw met Eleven Sports over de aftrapuren van de wedstrijden in 1A volgend seizoen. Daarbij wordt ernaar gestreefd om tot een volledige spreiding van de acht wedstrijden van een speeldag te komen, waarbij de ­matchen elkaar dus op geen enkel ogenblik overlappen. De Jupiler Pro League zou de eerste competitie in Europa zijn die tot zo’n resultaat komt.

Concreet wil men landen bij één wedstrijd op vrijdag (om 20.30 uur), drie op zaterdag (16.30u, 18.30u en 20.30u) en vier op zondag (14.30u, 16.30u, 18.30u en 20.30u). “Maar die indeling is nog niet definitief”, geeft Stijn Van Bever namens de Pro League aan. En dat wordt bij Eleven Sports bevestigd: “Ook na de eerste meeting hierover zal er nog geen beslissing worden genomen. We willen de resultaten van de enquête door de overkoepelende vereniging van Belgian Supporters ook meenemen in onze besprekingen. Net als het nieuwe gegeven dat alle clubs een voorkeur ­mogen uitspreken voor drie teams tegen wie ze niet zonder publiek willen spelen. Vermoedelijk komen we er volgende week uit. Een ­datum voor die volgende ­vergadering is nog niet ­geprikt.”

Lees ook.

Telenet doet Pro League laatste oproep om proportionele terugbetaling televisierechten