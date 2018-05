Wordt het plaats vier, vijf of zes? Clement overloopt de scenario's voor Genk Kjell Doms

18 mei 2018

16u39 0 Jupiler Pro League Op de laatste speeldag kan voor het voor Racing Genk nog alle kanten uit. Wordt het plaats vier, vijf of zes? De Limburgers zetten zich schrap voor een middagje nagelbijten in het Astridpark. Philippe Clement overloopt de mogelijke scenario’s.

Scenario 1: Genk is vierde als het wint op Anderlecht en AA Gent niet wint op Club Brugge

“Dat zou natuurlijk het mooiste scenario zijn”, vertelt Philippe Clement. “We zijn in elk geval al blij dat we op Anderlecht een matchbal krijgen, zo bekijk ik het toch. We kunnen het afmaken en dan eindigen we al zeker niet zesde. Als je bekijkt van waar wij komen, is het knap dat we ons in deze positie hebben kunnen manoeuvreren. Ik zie ook de honger in de groep om dat Europese ticket omdat wij daar op basis van de resultaten sinds Nieuwjaar ook gewoon recht op hebben. Het wordt een zware wedstrijd, Anderlecht heeft twee wedstrijden op rij verloren. Dat gebeurt daar niet zo vaak, dus ik verwacht wel een reactie.”

Clement rekent ook op de helpende hand van zijn ex-club, Club Brugge. “Ik heb iedereen in Brugge gefeliciteerd met de titel, maar ik heb er in één adem aan toegevoegd dat ik verwacht dat ze tegen Gent tot het uiterste gaan. Niet alleen voor mijn mooie ogen natuurlijk”, lacht Clement. “Ik denk dat ze de titel ook nog extra glans willen geven door voor eigen volk van AA Gent te winnen. Dat gaan ze echt niet zomaar laten schieten.”

Scenario 2: Genk is zeker vijfde het niet verliest op Anderlecht en speelt een barragewedstrijd tegen Zulte Waregem of Lokeren

“We zouden natuurlijk liever vierde worden omdat de spelers dan toch een extra weekje vakantie hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat niemand zijn neus zal ophalen om nog een week door te gaan. Als ons seizoen met één week extra wordt verlengd dan zullen we klaar zijn voor die barragewedstrijd. Een Europees ticket halen zou voor ons fantastisch zijn, de manier waarop - via de vierde of de vijfde plaats - maakt niet uit. Een Europese campagne betekent voor veel spelers extra speelgelegenheid, ook dat moet voor extra motivatie zorgen.”

Scenario 3: Genk wordt zesde als het verliest op Anderlecht en Charleroi thuis wint tegen Standard

“Van dat scenario wil ik niet uitgaan, daarom zal ik daar ook geen uitspraken over doen.”