Wordt Genk kampioen in Jan Breydel? Boegbeelden schatten kansen in

07 mei 2019

11u33 0 Jupiler Pro League Zondag staat om 18 uur Club Brugge-Racing Genk op het programma. Dé wedstrijd van het jaar, want de ‘Genkies’ kunnen hun sterke seizoen voor het eerst bekronen door kampioen te spelen op het veld van de rechtstreekse concurrent. “Er bestaat geen mooiere manier”, weet Pat Krimson, terwijl Tim Smolders denkt dat Genk nog een weekje zal moeten wachten. Elke dag tot en met zaterdag laten wij enkele boegbeelden van beide clubs in hun glazen bol kijken.

Tim Smolders (38): ex-Club, nu assistent bij de U19 van de Rode Duivels

NEE: “Genk zal nog een weekje moeten wachten. Club zal thuis geprikkeld zijn: ze willen Genk niet op hún grond kampioen laten spelen. Ik mik op een gelijkspel, maar Genk wordt wel kampioen. Ik zie weinig twijfel of stress bij de ploeg. Ze moeten maar 4 op 9 halen en dan moet Club Brugge alles winnen - een moeilijke opdracht.”

Tom Soetaers (38) : ex-Genk, nu analist



JA: “Genk wordt zondag kampioen, want ze hebben simpelweg de meeste kwaliteit. Club Brugge moet komen, waardoor er ruimtes zullen ontstaan en dan is Genk op z’n best. Voor mij is Leandro Trossard de verpersoonlijking van Genk, de speler van het seizoen. Op cruciale momenten heeft hij de ploeg als aanvoerder op sleeptouw genomen.”

Philippe Vande Walle (57) : ex-Club, nu analist/keeperstrainer

NEE: “Ruud Vormer vertelde in jullie krant dat ze het niet gingen toelaten dat Genk in Jan Breydel kampioen zou spelen, dat kan ik begrijpen: met mijn blauw-zwart hart en karakter zou ik het ook niet graag tegenkomen. Al kan het natuurlijk altijd. Club gaat er alles aan doen om te winnen. Anderzijds mag je daar op voorhand niet mee bezig zijn: het zorgt voor negatieve en verloren energie voor de match.”

Pat Krimson (54) : supporter Racing Genk, DJ

NEE: “Het kan nog alle kanten uit, want er zijn nog drie wedstrijden te spelen. Het zóu zondag al wel eens prijs kunnen zijn voor ons. Er bestaat amper een mooiere manier dan kampioen te spelen op het veld van je concurrent. Toch denk ik dat de wedstrijd in een gelijkspel zal eindigen en dat we de titel pas een week later gaan vieren. Brugge wil het Genkse titelfeestje liever niet zelf onder de ogen zien gebeuren.”

Henk Houwaert (73): ex-speler en ex-trainer Club Brugge

NEE: “Racing Genk brengt het leukste voetbal in België, maar ik verwacht dat ze het zondag moeilijk gaan krijgen. Bij Club voelen ze nog dat laatste kansje en samen met hun twaalfde man... Genk is gewaarschuwd. Club zit nu wel in een mindere periode terwijl Genk op volle toeren draait. Het is voor hen enkel nog een kwestie van niet onnodig gestresseerd te geraken.”

Marvin Ogunjimi (31) : Kampioen met Genk in 2011, nu Lierse Kempenzonen

JA: “Genk wordt zondag kampioen op het veld van Club Brugge. De tandem Trossard en Samatta zal Genk over de streep trekken. De Limburgers waren elk moment van het seizoen minstens even goed als Club en vaak waren ze zelfs beter. Genk wordt zeker en vast de verdiende kampioen.”

Peter Van der Heyden (42) : Kampioen met Club in 2003 en 2005

JA: “Ik verwacht een leuk duel, omdat Genk niet onder indruk zal zijn van Brugge. Al gelooft Club ook nog in de titel. Ze zijn qua voetbal aan elkaar gewaagd. Alles kan in de play-offs. Ik wacht in volle spanning af, maar de volledige ploeg van Genk zal boven zichzelf uitstijgen. Ik heb het zelf meegemaakt: op zo’n momenten voel je de vermoeidheid niet, je wil gewoon kampioen spelen.”