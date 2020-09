Wolf na ultieme Genkse vernedering: “Iedereen verwachtte betere start, maar ik wil me geen zorgen maken” SVL

15 september 2020

07u28 2

Genk-trainer Hannes Wolf keek na de pandoering van zijn team niet bepaald in eigen boezem. De Duitser zag twee bepalende mannen op het Kiel. “Holzhauser en de scheidsrechter hebben de match vanavond beslist”, stak Wolf van wal. “Ik denk dat Cuesta geen overtreding maakte bij de vrije trap waaruit de 2-1 volgde. En het is al zeker geen tweede gele kaart. Als je dan ook de overtredingen ziet die Beerschot maakte bij onze twee penalty’s. Het is niet correct dat zij daar geen kaarten voor kregen. Vanaf het moment dat we met tien vielen, was het een andere wedstrijd. Niemand weet wat er gebeurd zou zijn als met elf waren blijven staan.”

Wolf blijft wel met opgeheven hoofd vooruit kijken. “In de eerste helft waren we niet slecht, maar we slikten in elke helft twee te snelle tegengoals. Dat is teleurstellend en moet eruit. Volgende week krijgen we een nieuwe kans om dit recht te zetten. We zijn sterk genoeg om terug te slaan. Of ik druk voel? Druk is er altijd voor een trainer. Ik zit hier goed en voel vertrouwen. Ik wil me niet druk maken over mijn toekomst.”



Losada: “Vrijdag spelen we voor de eerste plaats, puur genieten”

De reactie van Hannes Wolf stond in schril contrast met die van zijn collega Hernan Losada. De Argentijn kon zijn geluk niet op na de klinkende 5-2-overwinning. “Ik wist dat we een kans maakten om te winnen, maar niet op deze manier. Los van de penaltyfases was er geen enkel moment waarop Genk in de match kwam. Daarom wil ik mijn spelers nogmaals feliciteren. Vrijdag spelen we voor de eerste plaats. Als promovendus is dat puur genieten.”

Toch was er in de tweede helft even een moment waarop Beerschot achteruit kroop tegen de negen overgebleven Genk-spelers. “Dat is zeker geen paniek of gebrek aan ervaring”, aldus Losada. “Als een ploeg met negen valt, beginnen zij risico’s te nemen en spelen ze alles of niks. We begonnen daarom even te twijfelen, maar voor de rest was de prestatie van mijn spelers uitstekend. Ook de invallers deden het geweldig, je merkt dat we meer dan 11 goede spelers hebben. Ik ben een tevreden coach.”



