Wolf begint met gelijkspel tegen Moeskroen aan avontuur bij Genk, late treffer Onuachu wordt afgekeurd na tussenkomst VAR ESK/TLB

23 november 2019

22u16 4 Excel Moeskroen MOU MOU 2 einde 2 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Racing Genk springt voorlopig niet over Moeskroen in de stand. Het blijft op één punt minder geparkeerd aangezien het tegen een degelijke thuisploeg zijn voorsprong moest inleveren. De verloren punten waren pijnlijk voor een goed voetballend Genk, maar erger nog is het nieuws dat het team allicht maanden Bryan Heynen moet missen. Hij werd afgevoerd met een ernstig kruisbandletsel.

Het was al meteen behoorlijk schrikken voor de Genkse aanhang die zowaar meer mankracht telde dan die in de staantribune van de thuissupporters achter het andere doel. De klok toonde 1’42 toen de lange Kroaat Stipe Perica de bal net voor de blauw-witte fans in doel kopte.

Er ging nog maar één actie over links aan vooraf, door Maehle afgeblokt in hoekschop, en daaruit viel hmeteen et eerste doelpunt. De corner was van de ex-Genkenaar Alessandro Ciranni, Boya kopte door aan de eerste paal, Perica knikte binnen aan de tweede. De tekening stond zo in het boekje van Bernd Hollerbach. De Udinese-huurling bleef vele weken geblesseerd aan de kant, maar liet zich inmiddels al stevig opmerken.

Joseph Paintsil had het moeilijker om te scoren aan de overkant. Eerst al kreeg hij de bal op een blaadje vanwege De Norre maar vlamde ongecontroleerd over, later kwam hij in één actie twee keer oog in oog met doelman Vasic maar deed er onvoldoende mee.

Tegen die tijd had Genk al wel gelijk gemaakt. Hrosovsky trapte een vrijschop naar de achterkant van het pak waar Berge terugkopte, Cuesta haalde meteen uit en Dewaest gaf de bal net de nodige deviatie mee om er een doelpunt van te maken.

De Limburgers hadden inmiddels al behoorlijk greep op de wedstrijd en ook De Norre leek nog te gaan scoren toen hij een klutsbal zo op de slof kon nemen maar Queiros liep ‘in het beeld’ op de doellijn net daar waar de bal tegen het net zou keilen. Geluk heet dat.

Drama voor Heynen

Net voor de rust bleef Bryan Heynen liggen op de koude mat, huilend van de pijn maar meer nog bij de gedachte dat hij weer voor een lange periode van blessureleed staat. Volgens de eerste diagnose scheurde hij opnieuw een kruisband in de knie, wat hem al eens eerder overkwam in november 2017. Een heus drama.

Hannes Wolf deed meteen een opmerkelijke wissel: hij bracht met Paul Onuachu een extra spits in om zijn onfortuinlijke middenvelder te vervangen. Het loonde. Eerst nog werd de Nigeriaan net voor het scoren een doelrijpe bal met een schoentip uit de voeten geduwd, maar even later kon hij zomaar afwerken. Het gebeurde na een afgeweerde Genkse aanval: de stoere Boya won moeizaam het duel om een hoge bal en liet die via zijn borst richting eigen doel lopen. Daar stond dan wel Onuachu die ruimte zat had om de 1-2 vast te prikken.

Maar met dit Moeskroen ben je niet gauw klaar. Nemanja Antonov maakte even voorbij het uur immers met een heerlijke vrije trap weer gelijk, een vlam was het die via de onderkant van de lat buiten het bereik van Gaetan Coucke achter de doellijn neersloeg.

Genk ging meteen voluit met Onuachu als stormram. Hij was het die tien minuten voor tijd ook de bal loeiend hard tegen het net trapte maar de VAR zag terecht zijn nipte buitenspelstand zodat Wim Smet de voorsprong weer moest weggommen.

Zo bleef KRC hangen op een gelijkspel, waarmee het ook in de stand weinig vooruitgang boekt.