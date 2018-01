Woeste Sá Pinto druipt af met Standard, Saponjic knikt Zulte Waregem in blessuretijd naar zege Frank Dekeyser

23 januari 2018

22u36 0 Jupiler Pro League Een oud zeer. Standard slikte opnieuw een tegendoelpunt in blessuretijd. Pijnlijk voor de Rouches. Het maakt er het feest bij Zulte Waregem niet kleiner op. De crisis is voorbij, Francky Dury mag terug lachen.

Het is nog niet zo heel lang geleden dat Standard écht meedraaide aan de top in België. Club met grandeur, meestrijden voor de prijzen, spelers die met het mes tussen de tanden voetbalden. Altijd wel een paar smeerlapjes op het veld. Met permissie, maar bij de huidige generatie Rouches zit het grootste smeerlapje als trainer op de bank - het is niet eens slecht bedoeld. Sá Pinto zwaaide druk met zijn armen in minuut 26. Om vervolgens een gat in het gras te trappen. Laifis verloor de bal dom aan Coopman, Luyindama tikte de voorzet weg, Doumbia trapte binnen via het been van Laifis. Opnieuw een vermijdbaar tegendoelpunt voor Standard. Wat doe je daar in godsnaam aan als trainer?

Nu, de voorsprong van Zulte Waregem was zeker niet gestolen. Zij waren in de beginfase de betere ploeg. Goede pressing, een paar leuke aanvallen in mekaar geknutseld. Francky Dury moet zich geen zorgen meer maken, kwaliteit genoeg bij Essevee. Een herkenbaar spelpatroon ook. Net dat ontbreekt er bij dit Standard. Met Sá Pinto hebben ze een trainer die inzet op het psychologische aspect van voetbal. Grinta, passie. One team, one dream. Hij noemt het 'een familie'. Mooie gedachte. Een tactisch genie is de Portugees dan weer niet. Één voldragen aanval kregen we te zien van Standard in de eerste helft. Vlak voor de rust. Carlinhos trapte op Bossut na een overstapje van Mpoku. De doelman van Zulte Waregem redde eerder ook op een kopbal van Laifis. Sammy was in vorm. Soit, de thuisploeg mocht gaan rusten met een voorsprong.

Terwijl de fans van Standard hun ongenoegen uitten op social media - je leest daar nogal wat, hoor - hamerde Sá Pinto in Waregem ongetwijfeld nog eens op de wilskracht die ontbrak in zijn team. Het leek nog te werken ook. De Rouches kwamen iets scherper uit de kleedkamer. Met een hogere pressing, met meer goesting. Marin testte de vuisten van Bossut, de bezoekers werden beter. Daarbij geholpen door Zulte Waregem dat iets te fel achteruit kroop en loerde op de tegenaanval. Het leverde hen een paar halve kansen op - slecht uitgespeeld. Een kwartier voor tijd mocht Standard dan toch juichen. Een gelijkmaker die er zat aan te komen, de druk werd te groot. Emond kopte een voorzet van Fai knap binnen. En de Rouches schakelden nog een versnelling hoger in de slotfase. Cop mikte een voorzet van Fai naast, Edmilson trapte in het zijnet. Essevee hapte naar adem, ze hadden het moeilijk. Dury bracht dan maar Ivan Saponjic. De Servische aanvaller werd licht uitgefloten door de thuisfans. Voor Nieuwjaar te slap, een bron van ergernis. Het verklaarde dat hij de pannelen rond het veld bijna doormidden trapte vlak voor tijd. De reden? Saponjic bezorgde Zulte Waregem alsnog de overwinning. Hij sprong hoger dan Luyindama en klopte Gillet. Tegen tien man - dat wel - na een strenge rode kaart voor Edmilson. Bij Standard is het terug naar af, Essevee mag stilaan weer naar boven kijken. Verschil moet er zijn.