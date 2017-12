Wist u dat Anderlecht... Redactie

...sinds de invoering van het driepuntensysteem in 1995-1996 slechts in vier seizoenen minder punten telde dan de 40 nu na 21 speeldagen. Dat was in 1996-1997 (36), 1997-1998 (32), 1998-1999 (38) en 2007-2008 (37).

...sinds de invoering van de play-offs alleen in het seizoen 2014-2015 ook exact 40 punten had na 21 matchen. In de andere seizoenen was de oogst steeds beter: 45 in 2009-2010, 47 in 2010-2011, 46 in 2011-2012, 49 in 2012-2013, 44 in 2013-2014, 41 in 2015-2016 en 41 in 2016-2017.

...nog maar twee keer tegen een grotere achterstand op Club Brugge aankeek na 21 speeldagen dan de kloof van 13 punten nu (53 tegen 40). In 1997-1998 bedroeg de bonus van Club 25 punten (57 tegen 32) en 14 in 2002-2003 (58 tegen 44).