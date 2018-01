Winterstages LIVE: Wie zit waar en wanneer? Standard onderweg richting Marbella De voetbalredactie

Onze Belgische eersteklassers trekken deze periode massaal op winterstage. Hoe verlopen er hun trainingen en kunnen ze hun oefenmatchen winnend afsluiten? Mis niets van hun acties dankzij deze negen dagen lange liveblog, mét focus op de beste foto's, de beste video's en de leukste weetjes!

Dagoverzicht Standard

Vanmorgen om 06u25 vertrok Standard op stage naar Marbella. Trainer Sá Pinto neemt 27 spelers mee naar Spanje: Ochoa, Gillet, Bodart, Fai, Cavanda, Goreux, Luyindama, Scholz, Laifis, Lavalée, Pocognoli, Cavagnera, Déom, Selahi, Marin, Agbo, Luchkevych, Ndongala, Badibanga, Edmilson, Mpoku, Miya, Djenepo, Carlinhos, Cop, Sá en Emond.

Het programma vandaag ziet eruit als volgt:

06h25: vertrek Zaventem

09h25 : aankomst in Spanje

11h30 : aankomst in het spelershotel

12h30 : Lunch

13h30 : Rust

17h00: eerste training

NEWS | De Rouches vertrekken morgen op stage naar Marbella 🇪🇸 Hierbij alle info en de kern ➡️ https://t.co/mtod8g1tqb #stageRSCL pic.twitter.com/bNVA1Sq0Kw Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Standard vertrekt als eerste

Vroege vogels bij Standard. Na een weekje vakantie vertrokken ze vanochtend rond 4 uur in Luik naar de luchthaven van Zaventem. Met als eindbestemming Marbella - hun vlucht vertrok rond half zeven. In Spanje bereiden de Rouches zich voor op het slot van de competitie. Ricardo Sá Pinto neemt in principe 27 spelers mee op stage, waaronder enkele jongeren. Alexander Scholz en Orlando Sá sluiten in Marbella aan de bij de groep. De Deen is al ter plaatse, de Portugees is met vakantie op een kleine tweehonderd kilometer van de stageplaats. Vanmiddag staat er een eerste training gepland. Op het einde van de stage speelt Standard een oefenwedstrijd tegen het Duitse Fortuna Düsseldorf. (FDZ)

Wie zit waar en wanneer?

1. Club Brugge van 4 tot 11 januari in Sotogrande.

2. Charleroi van 6 tot 13 januari in Murcia.

3. Anderlecht van 5 tot 12 januari in La Manga.

4. AA Gent van 5 tot 11 januari in Oliva.

5. Antwerp van 5 tot 14 januari in Algorfa.

6. STVV van 6 tot 13 januari La Manga.

7. Waasland-Beveren van 6 tot 13 januari in Pinatar.

8. Standard van 4 tot 10 januari in Marbella.

9. Genk van 5 tot 12 januari in Benidorm.

10. KV Oostende van 6 tot 13 januari in Murcia.

11. Lokeren van 7 tot 13 januari in Campoamor.

12. Zulte Waregem van 5 tot 12 januari in Marbella.

13. KV Kortrijk van 4 tot 6 januari in Nieuwpoort.

14. KV Mechelen van 5 tot 12 januari in Lepe, Andalousië.

15. Moeskroen van 6 tot 13 januari in Cadiz.

16. Eupen vanaf 7 januari naar Doha.