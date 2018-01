Winterstages LIVE: Uitgerekend target van Anderlecht scoort tegen Genk, dat verliest van Schalke De voetbalredactie

14u02 0 Photo News Sebastien Dewaest (links) met Di Santo van Schalke. Jupiler Pro League Onze Belgische eersteklassers trekken deze periode massaal op winterstage. Hoe verlopen er hun trainingen en kunnen ze hun oefenmatchen winnend afsluiten? Mis niets van hun acties dankzij deze negen dagen lange liveblog, mét focus op de beste foto’s, de beste video’s en de leukste weetjes!

Lees de stagedagboeken van:

Standard, Sint-Truiden, Kortrijk, Waasland-Beveren, Zulte-Waregem, Antwerp, Club Brugge, KV Oostende, AA Gent, Anderlecht, KV Mechelen en Racing Genk.

7/1: 16u50: Sa Pinto met tactische instructies

7/1: 16u40: Training Antwerp

7/1: 16u32: Gueye hervat bij STVV

Om 16 uur vatte STVV in La Manga de tweede training van de dag aan. Deze keer was Gueye er wel bij. Hij verteert door zijn buikspierblessure voorlopig maar een training per dag. De rest vult hij op met aquajogging en individuele trainingen. Normaliter moet hij tegen het einde van de week fit geraken.

7/1: 16u31: Zalig voetbalweer voor Mechelen

KV Mechelen begint aan intensieve namiddagsessie met veel korte inspanningen, wedstrijdvormen en sprintjes. Jankovic drukt de spelers op het hart om te luisteren naar hun lichaam en niet te forceren. Het GPS-systeem registreert alle inspanningen, zodat de physical coach alles in de gaten kan houden. Het is ook voor het eerst windstil in Zuid-Spanje en dat scheelt meteen 5 graden in gevoelstemperatuur.



Verdier kampt met conditionele achterstand en werkt individueel. Vitas werkt met de kine in de fitness.

7/1: 16u25: deel twee voor Antwerp

De fysiektrainers en kinesisten nemen het namiddag over. Stabiliteitsoefeningen en krachttraining staan op het programma. Bölöni is niet van de partij, assistent Dedecker wel. Rodrigues en Batubinsika bleven in het hotel voor verzorging.

7/1: 16u15: Genk verliest van Schalke

Afgelopen. Genk verliest eerste oefenmatch met 2-1. Maar de Limburgers konden voor grote delen van de wedstrijd wel gelijke tred houden met Schalke 04.

7/1: 16u11: Gueye sluit aan voor tweede training

7/1: 16u10: Schalke - Genk 2-0

Embolo verdubbelt de score voor Schalke 04. Een resultaat behalen wordt zo lastig voor Racing Genk.

7/1: 16u07: Gent trekt ook naar het strand

AA Gent trekt om 16.30 uur naar het strand voor een teambuildingssessie.

7/1: 16u04: Ook Lokeren aan het werk

Ook Lokeren begint nu officieel aan haar winterstage. Eerste training op Spaanse bodem.

7/1: 16u: Anderlecht naar het strand

Geen veldtraining vanmiddag voor landskampioen Anderlecht. Het trekt in La Manga naar het strand om daar aan de conditie en de teamgeest te werken.

7/1: 15u56: Genk herstelt het evenwicht

Het wordt potiger. Colley loopt tegen geel aan en ook Malinovskyi laat zich gelden. Genk heeft het evenwicht intussen hersteld, maar geraakt niet aan kansen.

7/1: 15u47: Genk krijgt het lastig

Genk heeft het nu echt wel lastig. Schalke is een versnelling hoger geschakeld. Malinovskyi wordt hard aangepakt maar kan verder. Ondertussen mist Karelis op voorzet van Buffel. Luc Devroe komt Genk scouten. Genk speelt op 16 januari de inhaalwedstrijd tegen KV Oostende.

7/1: 15u39: Pjaca maakt er 1-0 van

Pjaca maakt er 1-0 van na een knappe individuele actie. Niet toevallig Marko Pjaca. De 22-jarige Kroaat was enkele dagen geleden nog een target voor Anderlecht, maar Pjaca koos voor een avontuur bij Schalke 04. Hij kwam over van Juventus.

7/1: 15u28: Nieuw elftal in tweede helft

Philippe Clement stuurt voor de tweede helft een volledig nieuw elftal het veld in. Coucke; Khammas, Colley, Aidoo, Lathouwers; Malinovskyi, Zebli, Sabak; Bertaccini, Karelis, Buffel.

7/1: 15u18: Rusten voor Racing Genk

Genk en Schalke gaan rusten bij 0-0. Clement kan tevreden zijn over deze eerste helft. Na rust stuurt hij elf nieuwe jongens het veld op.

7/1: 15u06: Wie slaapt met wie in Algorfa?

Antwerp deelt het La Finca Golf Resort in Algorfa tot morgen nog met Werder Bremen en enkele verdwaalde golfers. Vanaf dinsdag hebben ze het hotel nagenoeg voor zich alleen. De spa gebruiken ze doorgaans na de tweede training om wat uit te puffen.

Lees de volledige kamerverdeling hier.

7/1: 15u05: Coosemans ruilt met plezier clean sheets in voor punten

De man van de heenronde bij KV Mechelen? U denkt spontaan aan Hassane Bandé, maar doelman Colin Coosemans (25) verhinderde minstens evenveel tegendoelpunten als de Burkinees er maakte. Daarmee trok hij de positieve lijn van vorig seizoen flink door, al speelt hij nu om het behoud en niet om Play-off I.

Lees het volledig interview van onze man ter plaatse met Coosemans hier.

7/1: 14:52: Genk laat zich niet wegzetten

Genk komt in de wedstrijd. Dewaest kopt een hoekschop van Pozuelo naast. Benson krult een trap in de handen van Fährmann. Ook Jackers laat zich opmerken. Burgstaller mag alleen op de Genkse doelman af, maar die redt knap met de voet.

7/1: 14u46: Evenwichtige partij

Experimenteel Genk verweert zich goed tegen de ‘Königsblauen’. Konoplyanka knalt naast.

7/1: 14u30: Aftrap Genk - Schalke

De Limburgers zijn de eerste Belgische club die een oefenpot op winterstage afwerken. Wat kan Genk tegen het nummer twee uit de Bundesliga?

7/1: 13u51: Opstelling Genk

Racing Genk speelt straks een oefenpot tegen Schalke 04 en nieuwbakken coach Clement stuurt de volgende basiself de wei in: Jackers - Nastic, Brabec, Dewaest, Maehle - Pozuelo, Wouters, Reyners - Zhegrova, Benson, Ingvartsen. De Duitse club wordt door meer dan 300 fans gesteund.

7/1: 13u23: Brandon Mechele, man van staal

Nogmaals bewijs dat Brandon Mechele een man van staal is. Geraakt onder zijn oog door een onvrijwillige slag van Dennis, even neergegaan, ter plaatse genaaid door de dokter en gewoon weer verder trainen.

Photo News

7/1: 13u15: Rosted aangekomen in Spanje

Sigurd Rosted is samen met manager Walter Mortelmans gearriveerd in Oliva. Zijn medische tests zijn goed verlopen, er ligt een contract voor 3,5 jaar klaar.

7/1: 13u11: Puffen bij Zulte Waregem

De aangekondigde lange training van Zulte Waregem bleek geen leugen. Na een training van twee uur volgt nog een halfuur loopwerk. 't Is puffen bij Essevee.

7/1: 12u40: Training Antwerp zit erop

De ochtendtraining van Antwerp zit erop, de spelers hebben het hotel weer opgezocht. Na hun douche volgt om 13u de lunch en daarna de siësta. Een twintigtal fans dook vandaag toch op voor de geannuleerde oefenpartij tegen Werder Bremen en volgde de training dan maar.

7/1: 12u34: KV Mechelen schuwt fysieke inspanningen niet

KV Mechelen schuwt de fysieke inspanningen niet tijdens de voormiddagtraining. Jankovic biedt zijn jongens een gevarieerd programma: pass- en looplijnen worden ingeslepen, de spelers kunnen zich uitleven tijdens enkele afwerkvormen en op het einde nog stevig wat loopwerk.

Verdier en Camus trainden voor het eerst mee, maar bouwen rustig op. Ook derde doelman De Schoenmaker (18) deed het in de voormiddag wat kalmer aan.

7/1: 12u27: Spelers Lokeren komen aan in Campoamor

7/1: 12u12: Musona traint individueel bij Oostende

De tweede stagedag van KV Oostende in Murcia bracht meteen een pittige ochtendtraining. Musona bleef met lichte hinder aan de enkel opzij - hij trainde individueel met de herstellende Rajsel. Tomasevic en Capon trainden gedeeltelijk mee. Die eerste deed dat uit voorzorg voor zijn enkelprobleem, terwijl Capon nog maar pas terug is uit blessure. In de namiddag staat er om 16 uur een tweede training op het programma.

7/1: 12u03: Charises en Gueye onder handen genomen

Charilaos Charisis en Babacar Gueye worden door de medische staf onder handen genomen.

7/1: 11u58: Alles ligt klaar voor Lokeren

Het hotel in Campoamor is klaar voor de komst van Sporting Lokeren. Het team wordt om 12u15 verwacht. Appelsientjes, sportdrank en kamerinfo liggen klaar. Om 16u staat een eerste oefensessie op het programma. Het avondeten is voorzien om 19u.

7/1: 11u56: Fans Anderlecht tekenen present

Pieter-Jan Calcoen

7/1: 11u51: Gepassioneerde Dury

Dury coacht gepassioneerd bij een oefening op zes offensieve patronen.

7/1: 11u48: Ochtendtraining zit erop bij Standard

De ochtendtraining is afgelopen bij Standard. Enkel de doelmannen gaan nog even door.

7/1: 11u36: Goblet staakt de training

Bij Waasland-Beveren trainde Boljevic (gisteren ziek) individueel. Goblet (buikkrampen) staakte de training.

7/1: 11u35: Ochtendloop voor Gent

AA Gent is de dag weer begonnen met een ochtendloop. Andrijasevic en Christiansen liepen niet mee. Om kwart voor 11 is de veldtraining begonnen. Andrijasevic en Kubo zitteb in de gym. Christiansen, Imbrun, Chakvetadze en Neto trainen individueel.

7/1: 11u31: Leko wil passie zien

Ochtendtraining bij Club Brugge. Balbezit en druk zetten. Leko wil passie zien bij zijn spelers

7/1: 11u27: Lange ochtendtraining voor Zulte Waregem

Gisterenavond nog pret bij Zulte Waregem om de verjaardag van Nill De Pauw, nu weer volle ernst. Francky Dury spreekt zijn voltallige spelersgroep toe voor aanvang van trainingsdag twee. Op het programma: één lange ochtendtraining. Na de middag mag de groep genieten van de wellness in het hotel.

7/1: 11u24: Lokeren vertrokken naar Campoamor

Ondertussen zijn ook de spelers van Lokeren vertrokken naar Spanje. Om 6u deze ochtend verzamelden de troepen van Peter Maes en zullen ze 's middags aankomen aan het hotel. In de namiddag staat dan de eerste training gepland.

On our way to Spain! 🇪🇸 #StageCampoamor

LEES MEER 👉 https://t.co/ahvzn4YHXR 👈 pic.twitter.com/yZDMDlS452 Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

7/1: 11u23: Ook Anderlecht traint op de afwerking

7/1: 11u18: Afwerkvorm bij Waasland-Beveren

7/1: 11u15: Rodrigues traint individueel

Bij Antwerp werkt Rodrigues apart. Arslanagic deed alleen de opwarming mee en werkt nu individueel.

7/1: 11u13: Doelmannen Zulte Waregem aan het werk

Sammy Bossut 👐

Louis Bostyn 👐

Nicola Leali 👐 pic.twitter.com/HwWYkc1YJw SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

7/1: 11u10: Eerste training Kanaries van start

Vanochtend om 10.45 uur is de eerste training van STVV van start gegaan. Met 24 waren ze, de Kanaries. Alleen Charilaos Charisis (overbelasting) en Babacar Gueye (buikspieren) ontbraken. Zij volgen een individueel programma. Voor de training werden de spelers eerst gewogen. Daarna liepen ze zich wat los. Vervolgens werden ze onderworpen aan de Coopertest.

7/1: 11u08: Ook Amuzu ontbreekt

Naast Teodorczyk ontbreekt ook Francis Amuzu op training bij Anderlecht met lichte hinder. Coach Hein Vanhaezebrouck heeft dan maar wat beloften overgeheveld om aan voldoende pionnen te komen.

7/1: 11u00: Rosted sluit vandaag aan bij Gent

Mitrovic gaat in België revalideren. Transfer Rosted gaat gewoon door. De Noor arriveert vandaag in Spanje.

Opwarming onder een stralende zon ☀️ #StageOliva pic.twitter.com/0UM5O7iXWi KAA Gent(@ KAAGent) link

7/1: 10u59: Ganvoula sluit mee aan bij Anderlecht

Terug na een ontgoochelende uitleenbeurt aan Mechelen: Silvère Ganvoula. De Congolees sloot vandaag aan op stage en krijgt van Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck een nieuwe kans bij de A-kern.

7/1: 10u50: Teodorczyk opnieuw naar de kant

Tijdens de eerste training moest Teo toch opnieuw naar de kant. Hij ondervond te veel last aan een overbelasting van de heup. De medische staf van Anderlecht bekijkt nu hoe en wanneer de Pool opnieuw kan aanpikken bij de groep.

7/1: 10u49: STVV in appartementencomplex Las Lomas

7/1: 10u49: Mehdi Bayat viert 39ste verjaardag

Eén dag na de technische staf, de spelersgroep, de eigen kok en diëtiste, is Mehdi Bayat in San Pedro del Pinatar aangekomen. De gedelegeerd bestuurder van de Carolo’s heeft er, om te beginnen, zijn 39ste verjaardag gevierd. Terwijl algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx gewoontegetrouw in Charleroi is achtergebleven, zal Mehdi Bayat ter plaatse de volledige stage meemaken en individuele gesprekken voeren met alle spelers. Verwacht wordt dat de contractverlengingen van Kaveh Rezaei (vijf jaar?), Gaëtan Hendrickx en Christian Benavente gefinaliseerd zullen worden en dat de toekomst van Pollet en Saglik ter sprake zal komen.

Ilaimaharitra (zware enkelblessure opgelopen op Zulte-Waregem) traint dit weekend nog individueel in zaal, maar zal allicht morgen al bij de groep kunnen aansluiten. Hoewel Mazzu geen enkele belofte meenam op stage, is de pas aangeworven coach van van de U21, Samba Diawara, wel van de partij. De bedoeling is dat Diawara van de gelegenheid gebruik maakt om inzage krijgt in de werkwijze van Mazzu.

Die integratie geldt trouwens ook voor nieuwkomers Romain Grange en Anthony D’Alberto. Laatstgenoemde kwam in januari 2015 in het nieuws omwille van zijn betrokkenheid bij het verkeersongeval in Duitsland waarbij de toen 20-jarige Junior Malanda omkwam. D’Alberto was toen nog jeugdspeler bij Anderlecht, maar vertrok enkele maanden later naar het Portugese Braga, waar hij deel uitmaakte van de B-ploeg. Grange noch D’Alberto is speelgerechtigd voor de uitgestelde bekermatch van 16 januari op Club Brugge.

7/1: 10u48: Pittige pasvorm bij Waasland-Beveren

Waasland-Beveren: Pittige pasvorm op de korte ruimte. Vermant zit er kort op. Ideale voetbalomstandigheden in Pinatar.

7/1: 10u45: Nieuwkomers Verdier en Camus op training KV Mechelen

En ook KV Mechelen is er weer aan begonnen. Stevige opwarming met nieuwkomers Verdier en Camus er ook bij. Ook Ivan Tomecak geeft het beste van zichzelf.

7/1: 10u41: Supporters Standard op post

Een vijftiental supporters van Standard is intussen afgezakt naar Marbella. Zij wonen de training bij. De aanvallers en middenvelders trainen op wedstrijdvormen. De verdedigers hebben een loopoefening.

7/1: 10u27: STVV aan het ontbijt

7/1: 10u22: Ook Antwerp begint eraan

De eerste training van de dag is begonnen onder een blakende zon. Van Damme en Arslanagic beginnen met de groep. Batubinsika, Rodrigues en Jezina werken individueel.

7/1: 10u07: Standard op weg naar de training

Standard maakt zich op voor de eerste training van de dag. De zon komt er stilaan door. Een vijftiental supporters van Standard is intussen afgezakt naar Marbella. Zij wonen de training bij.

7/1: 10u05: Gelukwensen voor Huyghebaert

Ook Moeskroen betreedt vandaag voor het eerst de oefenvelden. Maar niet zonder Jérémy Huyghebaert eerst een gelukkige verjaardag te wensen. De verdediger blaast vandaag 29 kaarsjes uit.

Deuxième jour d'entraînement. C'est reparti. On souhaite un joyeux anniversaire à Jérémy. #VamosExcel @ExcelMouscron pic.twitter.com/JCeB3qzgLF Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

@ExcelMouscron #VamosExcel. En route pour le premier entraînement de la journée m. pic.twitter.com/uWu3KyKOFq Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

7/1: 9u48: Teodorczyk gisteren uit voorzorg aan de kant

Gisteren, op de eerste trainingsdag in La Manga, moest Lukasz Teodorczyk aan het einde van de laatste oefensessie afhaken. Dat bleek echter uit voorzorg te zijn, waardoor de Poolse spits vandaag opnieuw gewoon kan aansluiten bij de groepstrainingen.

7/1: 9u47: Eupen trekt straks naar Doha

Eupen vertrekt deze namiddag op stage. Niet naar Spanje, zoals 14 op 16 clubs van de Jupiler Pro League, maar naar Qatar en meer bepaald naar Doha, waar de Panda’s tot 16 januari in het oefencomplex van Aspire Academy zullen verblijven. Gemiddelde temperatuur ter plaatse: om en bij de 17 graden.

Hoewel teammanager Radermacher vliegtuigtickets boekte voor de volledige A-kern zijn Gnaka, Martinez en Aw niet van de partij. Een keuze van coach Makelele. Ook Verdier is er uiteraard niet bij, vermits de Fransman, die sinds de trainerswissel niet meer werd opgenomen in de wedstrijdkern, inmiddels naar KV Mechelen is teruggekeerd. Nieuwkomer Toyokawa vliegt vanuit Japan rechtstreeks naar Doha.

Eupen speelt op 14 januari tegen het Chinese Evergrande Guangzhou van de Italiaanse coach Fabio Cannavaro. Makelele voorziet nog een tweede oefenwedstrijd tegen een Qatarese club.

7/1: 9u28: Drukke stagedag voor Genk

Drukke derde stagedag voor Racing Genk vandaag in Benidorm. Om 9u stonden de spelers op het veld voor de pre-activatie-oefeningen. Nadien volgt een veldtraining van anderhalf uur en om 14u30 oefent Racing Genk een eerste keer tegen Schalke 04.

🙌 Matchday!

⚽ #S04 🆚 @KRCGenkofficial

🕝 14:30 CET

📍 Estadio Municipal Guillermo Amor #S04inSpain pic.twitter.com/igulS40Yf6 FC Schalke 04(@ s04_en) link

7/1: 9u25: Programma van Waasland-Beveren

Waasland-Beveren vliegt er zo meteen weer in, met haar tweede training op Spaanse bodem. Na de middag staat er een fitnesssessie gepland. 10u15 training, 13u lunch, 16u fitness, 20u diner.

7/1: 9u06: Saief: "Alles is hier groter"

Kenny Saief, de kersverse aanwinst van Anderlecht, maakt dezer dagen kennis met zijn nieuwe club en ploegmaats. In La Manga gaf hij alvast een eerste reactie aan RSCAtv. "Voor ik naar België trok, hoorde ik al van Anderlecht. Het is het team waar iedereen over sprak. Wanneer je aan België denkt, denk je aan de grootste club en dat is Anderlecht. Ik wist niet veel over de Belgische competitie voor ik naar hier kwam, maar Anderlecht kende ik al. Wanneer ik wist dat ze geïnteresseerd waren in mij, is het wel leuk te weten dat zo’n grote club je wil. Alles is hier groot, weet je. Een groter trainingscomplex, een grotere medische staf… Al die kleine details maken het hier veel groter."

BELGA