Winterstages LIVE: Standard heeft er pittige training opzitten - Bernd Thys gewoon mee met Gent naar Alicante De voetbalredactie

11u32 0 Frank Dekeyser Jupiler Pro League Onze Belgische eersteklassers trekken deze periode massaal op winterstage. Hoe verlopen er hun trainingen en kunnen ze hun oefenmatchen winnend afsluiten? Mis niets van hun acties dankzij deze negen dagen lange liveblog, mét focus op de beste foto’s, de beste video’s en de leukste weetjes!

Jupiler Pro League Lees

Lees

Lees Lees HIER het stagedagboek van Standard.Lees HIER het stagedagboek van KV Kortrijk.Lees HIER het stagedagboek van Club Brugge.

rv

5/1: 12u20: Bernd Thijs mee op stage met Gent

Eerder vanmorgen bereikte ons het nieuws dat Waasland-Beveren Sven Vermant had aangesteld als nieuwe T1. Bernd Thys blijft voor de goede orde dus bij KAA Gent. Hij stapte dan ook mee het vliegtuig op naar Spanje en trekt voorlopig niet naar Waasland-Beveren. Gent vertrok wel met een halfuur vertraging op stage.

5/1: 11u42: Ochtendtraining Standard zit erop

De ochtendtraining van Standard zit erop. Nog even stretchen en dan terug naar het hotel.

Frank Dekeyser

5/1: 11u30: Rouches feliciteren Emond

Renaud Emond verwelkomde gisteren zijn zoontje en op Twitter krijgt hij dan ook al felicitaties van zijn club. Normaal gezien zal Emond in het weekend aansluiten op stage.

👶 Félicitations @EmondRenaud pour la naissance de ton fils Ruben 🇧🇪 #RSCL #BornToBeRouche pic.twitter.com/fRYRGQVTSe Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

5/1: 11u10: Geen rust voor de keepers van Standard

Geen moment rust voor de keepers. Keeperstrainer Pereira neemt Bodart onder handen.

5/1 11u06: Wedstrijdvorm bij Standard

Na een kleine pauze wordt de training verdergezet met een oefening op balbezit.

5/1: 11u: Ook Club Brugge aan ochtendtraining begonnen

Na Standard is ook Club Brugge nu aan hun ochtendtraining begonnen.

Wouter Devynck rv

5/1: 10u56: KV Mechelen geland in Portugese Faro

Ook KV Mechelen is vandaag vertrokken voor hun buitenlandse stage. Ze zijn net aangekomen op het Portugese Faro. Nu is het nog een uurtje rijden met de bus naar het Spaanse Lepe.

Dieter Peeters

Dieter Peeters

Dieter Peeters

5/1: 10u35: Focus op lopen bij Standard

Frank Dekeyser Even uitblazen na de loopsessie.

5/1: 10u17: Spelers Standard leggen Coopertest af

Pittig begin van de training bij de Rouches. Ze leggen een Coopertest af.

5/1: 10u10: Luyindama traint niet mee

Enkel Emond en Luyindama ontbreken bij Standard op de tweede training. De Congolees heeft nog te veel last van de maag en traint niet mee.

5/1: 9u06: Emond vader van een zoontje

Emond werd gisteren nog vader van een zoontje en sluit in principe dit weekend aan in Marbella.

BELGA

5/1: 8u48: Ivan Leko: " De sleutel? Concurrentie"

Wat kan een veeleisende trainer die nooit tevreden lijkt te zijn, wél tevreden maken? Een goed rapport om te beginnen. “Ik was vaak heel trots.” Maar Ivan Leko zou Ivan Leko niet zijn als er geen ‘maar’ zou volgen.

Lees hier het volledige interview van onze man ter plaatse.

BELGA

5/1: 8u47: Pocognoli: "Laat ons kalm blijven"

Zon, zee en een piekfijn oefenveld. Standard kan zich in Marbella in ideale omstandigheden voorbereiden op het tweede deel van de competitie. Met een duidelijk doel voor ogen: play-off 1. “Daar hebben we de kwaliteiten voor”, zegt Sébastien Pocognoli.

Lees hier het volledige interview van onze man ter plaatse.

BELGA

5/1: 8u: Diaby traint hele stage individueel

25 spelers - zonder Ludovic Butelle (terug naar Angers) en Helibelton Palacios (aan het onderhandelen met verschillende clubs over een uitleenbeurt) - werkten in Sotogrande de eerste Brugse stagetraining af. Enkel Touba (herstellend van heupoperatie), Vlietinck (buikspieren) en Diaby trainden individueel. De Brugse topschutter zal dat de hele stage doen en wordt zo gespaard om overbelasting aan de adductoren te voorkomen. Voor nieuwkomer Gabulov werd het een eerste kennismaking op het veld met keeperstrainer Rogic en collega-doelmannen Horvath en Hubert. Vanaf vandaag wordt telkens een dubbele training afgewerkt. (WDK)

Photo News

Photo News Vladimir Gabulov.

Photo News Gabulov met Hubert en Horvath.

Photo News

5/1: 7u35: KV Mechelen in de lucht

Dieter Peeters

KV Mechelen is vanochtend vertrokken naar het Spaanse Lepe. Op de vlucht: beloften Wilms en Bosiers, net als nieuwkomers Ouattara en Tainmont. Trova Boni, de derde nieuwkomer, sluit mogelijk later aan in Spanje.

Dieter Peeters

5/1: 7u: Clement neemt ruime groep mee

Ook voor KRC Genk begint vandaag de aanloop naar het tweede deel van het seizoen. Eerst nog een training in Genk, daarna bereiden ze hun jacht op play-off 1 verder voor in Spanje. Philippe Clement neemt een ruime spelersgroep van 32 mee, aangevuld met de jongeren Vandevoordt, Bertaccini, Lathouwers en Reyners. Alleen de geblesseerde Heynen blijft in België. Omstreeks 17u vliegt de Genkse delegatie vanuit Eindhoven naar Alicante. Van daaruit gaat het naar Benidorm, waar de Limburgers hun tijdelijke verblijfplaats enkele dagen delen met Schalke 04. De Duitsers doen zondag trouwens dienst als sparringpartner. Volgende donderdag oefent Genk tegen Arminia Bielefeld. (SJH)

Photo News Bryan Heynen.

05/01: 6u30: Geen Rozehnal op Oostendse stage

De afwezigheid van David Rozehnal bij KV Oostende is voor onbepaalde duur verlengd. De Tsjechische verdediger vertoeft wegens privéproblemen al sinds begin december met zijn familie in zijn thuisland en keert voorlopig niet terug. De verdediger vertrekt morgen dus niet mee op stage. (TTV)

Photo News Rozehnal in actie in de Croky Cup tegen STVV.

04/01, 23u50: Leko tevreden over eerste dag

Bij Club Brugge zit de eerste dag van de Winterstage in Sotogrande erop. Trainer Ivan Leko is alvast tevreden met de arbeid die zijn mannen geleverd hebben. "Na acht dagen rust is de dag heel goed verlopen", aldus Leko. "De sfeer was goed en er werd met grinta getraind. Het was de sfeer die elke trainer wilt zien."

Wat had Ivan Leko te zeggen over de eerste dag in Sotogrande? "Dit is wat elke trainer op de eerste training wil zien" #MissionSotogrande pic.twitter.com/3NhJkrqK36 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 januari 2018

04/01, 22u01: Raman naast het trainingsveld van Standard gespot

Opvallende aanwezige in Marbella: Benito Raman. De aanvaller wordt dit seizoen aan de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf uitgeleend door Standard en trainde naast het veld van de Rouches met zijn ploeg. Raman had op een gegeven moment de fotograaf duidelijk ook gespot.

BELGA Benito Raman zit ook in Marbella, maar dan met zijn huidige club Fortuna Düsseldorf.

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA

04/01, 21u58: Diaby toont opvallende coupe

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

BELGA

BELGA

04/01, 20u - Leko staat de pers te woord

Ook 's avonds, als zijn spelers rusten, is Club-coach Ivan Leko nog aan het werk in Sotogrande. Zo staat de Kroaat momenteel de pers te woord. Onder anderen onze Club-watcher Wouter Devynck voelt de trainer van blauw-zwart momenteel aan de tand.

De eerste avondactiviteit van onze coach op trainingskamp is - hoe kan het ook anders - een diepte interview met de meegereisde journalisten.🎙🗞 #MissionSotogrande pic.twitter.com/SbAYkqlxXU Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

04/01, 17u55 - KVK-spelers de Noordzee ingejaagd

Op de eerste dag van de ministage in Nieuwpoort maakten de spelers van KV Kortrijk meteen kennis met de Noordzee in al haar facetten: iedereen werd vanaf het strand de zee ingejaagd en nog wel tot op borsthoogte. Glen De Boeck heeft geen ballen meegenomen, er wordt uitsluitend aan teambuilding gedaan, maar voor Opdracht 1 waren wel mannen met ballen vandoen. "IJsberen is gezonder dan zonnebaden". Lees het verslag van de eerste stagedag hier.

rv

04/01, 17u36 - Luyindama houdt het rustig, ploegmaats amuseren zich

Luyindama houdt het rustig. Hij heeft wat last van de maag. Na een opwarming, fietst hij de benen los. Zijn ploegmaats zijn ondertussen aan een relatief rustige training begonnen. Zo stonden er onder meer een rondo en een wedstrijdje op balbezit op het programma.

Frank Dekeyser

04/01, 17u26 - Eerste training bezig

Rond 16u15 begon Club Brugge aan zijn eerste training op Spaanse bodem. Op de afgelegen polo-velden enkele kilometers van het spelershotel Almenara trotseerden 25 spelers de felle wind. Enkel Diaby, Touba en Vlietinck trainden individueel. De Brugse topschutter wordt gespaard om overbelasting te voorkomen. Touba is nog herstellend van een heupoperatie en Vlietinck heeft problemen met de buikspieren. Voor nieuwkomer Gabulov werd het een eerste kennismaking op het veld met keeperstrainer Rogic en collega-doelmannen Horvath en Hubert.

☀ Klaar voor de eerste training op Spaanse bodem! #MissionSotogrande pic.twitter.com/VI6bhre96n Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

BELGA

BELGA

04/01, 17u20 - Emond sluit later aan bij Standard

Standard begon zopas onder een stralende zon aan de eerste training in Marbella. Enkel Renaud Emond tekent niet present. Hij is nog in België om de geboorte van eerste kindje bij te wonen. Emond sluit later aan op de stage.

Frank Dekeyser De eerste training van Standard op Spaanse bodem.

04/01, 17u17 - Drazic en Ganvoula morgen niet mee met KV Mechelen

Morgen vertrekt KV Mechelen in alle vroegte naar het Spaanse Lepe om er de laatste 9 wedstrijden degradatievoetbal voor te bereiden. Daarvoor rekent Malinwa niet meer op spitsen Stefan Drazic en Silvère Ganvoula, die terug naar Anderlecht mag. Lees er hier meer over.

04/01, 14u15 - De eerste beelden van Standard op Spaanse bodem

BELGA Razvan Marin.

BELGA Collins Fai.

BELGA Uche Agbo.

BELGA Christian Luyindama en Paul-Jose Mpoku.

04/01, 13u35 - KV Kortrijk duikt de zee in

KV Kortrijk is de enige ploeg die de winterstage in eigen land afwerkt en de 'Kerels' van Glen De Boeck doen dat in Nieuwpoort. En daar worden de alternatieve (teambuilding)methodes allerminst geschuwd, zo leert ons onderstaande video...

🎥 Hoe echte Kerels de stage inzetten. 💪🔴⚪️ pic.twitter.com/3AcAh2Co7T KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

04/01, 13u15 - Club geland in Spanje

Drie uur nadat Standard in Zaventem het luchtruim had gekozen, stapte deze ochtend om 9u30 ook Club Brugge met 23 spelers het vliegtuig op richting Spanje. Zonder Ludovic Butelle, die zelf verkoos te vertrekken. De Fransman is sinds afgelopen nacht officieel terug naar ex-ploeg Angers. Palacios ging dan weer niet mee omdat hij met verschillende ploegen onderhandelt over een uitleenbeurt. Daarnaast ook geen Wesley of Timmy Simons: zij trokken rechtstreeks van hun vakantieoord naar Sotogrande, waar Club tot en met 11 januari zijn winterstage doorbrengt. Gespot in dezelfde vertrekhal: Nafi Thiam, onze wereld-atlete van het jaar. Ook zij ging op stage naar de zon en zal een aantal weken op Tenerife verblijven. Vandaag al traint blauw-zwart om 16u een eerste keer. De volgende dagen staat er telkens een dubbele oefensessie op het programma. Met tussendoor een teambuildingsessie en als afsluiter de oefenmatch tegen Groningen op 10 januari.

🛫🛬 Ga mee met de spelers op weg naar de winterstage! #MissionSotogrande pic.twitter.com/PfWzd6T1IQ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 januari 2018

04/01, 11u30 - Lokeren oefent tegen Chinese degradant

Op 12 januari - de voorlaatste dag van hun stage in het Spaanse Campoamor - speelt Lokeren een oefenmatch tegen het Chinese Yanbian Fude, degradant uit de hoogste klasse.

NEWS: @KSCLokeren oefent op winterstage in Spanje op 12/01 tegen het Chinese Yanbian Fude, degradant uit de hoogste klasse. @hlnsport (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

04/01, 10u40 - Nederlandse coach: "Winterstage v erhoogt blessurekans"

Leuk toch, dat perspectief om in de zuiderse zon te trainen? Gertjan Verbeek, de Nederlandse coach van FC Twente, is echter een andere mening toegedaan. "Het lichaam schrikt van de plotse klimaatverandering waardoor de kans op blessures vergroot. Bovendien kun je het geld dat je uitgeeft aan die dure trip beter in een potje voor eventuele versterkingen stoppen", aldus Verbeek. Lees HIER meer over zijn opmerkelijke zienswijze.

ANP Pro Shots

04/1, 10u25 - Rouches op weg naar spelershotel

Standard is intussen geland in Spanje, waar de Rouches met de bus op weg zijn naar het spelershotel in Marbella. Daar zouden ze binnen een uurtje moeten arriveren. Bijgevolg staan de lunch en een rustpauze op het programma, waarna om 17 uur de eerste training onder de Spaanse zon wordt afgewerkt.

Nos joueurs sont en route pour Marbella pour le traditionnel stage d'hiver #stageRSCL pic.twitter.com/Z4yaDqPihr Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

04/01, 9u15 - Bo Geens om disciplinaire redenen niet mee op stage met Lokeren

Bo Geens is om disciplinaire redenen voorlopig teruggezet naar de B-kern van Lokeren. De doelman zal zondag ook niet meegaan naar het trainingskamp in het Spaanse Campoamor. Daarnaast worden Mohamed Ofkir en Lewis Mbah Enoh verhuurt -indien beide medische keuringen in orde zijn- aan respectievelijk Panionios FC en Os Belenenses. Ook zij gaan niet mee op winterstage.

NEWS: Bo GEENS is om disciplinaire redenen voorlopig teruggezet naar de B-kern van @KSCLokeren. De doelman zal zondag ook niet meegaan naar het trainingskamp van Lokeren in het Spaanse Campoamor. @hlnsport pic.twitter.com/vfYD9vBxqb (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

NEWS: Indien hun beide medische keuringen ok zijn, verhuurt @KSCLokeren Mohamed OFKIR (MET optie) en Lewis Mbah ENOH (ZONDER optie) aan respectievelijk @panionios_fc en @BelenensesSAD. Ze gaan niet mee op winterstage. @hlnsport (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

04/01, 9u - Diabetes ontdekt bij Moren: Waasland-Beveren zonder Fin naar Pinatar

Zaterdagochtend vertrekt Waasland-Beveren op winterstage, zonder Valtteri Moren. Bij de Finse international werd diabetes ontdekt. Het verklaart meteen waarom de centrale verdediger zich de voorbije weken minder voelde. Moren mag iets langer in zijn thuisland blijven en revalideert nadien verder in Beveren.

NEWS! Bij Valtteri MOREN (@WaaslandBeveren, 🇫🇮) werd diabetes vastgesteld. De Finse centrale verdediger vertrekt zaterdag niet mee op winterstage naar @PinatarArena. Meer in @hlnsport vandaag. #Huuhkajat @Huuhkajat @FinlandFooty @EscapeToSuomi pic.twitter.com/UTQ8uUeYlr (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

04/01, 8u30 - Club met 25 spelers naar Sotogrande

Vandaag vertrekt Club vanuit Zaventem richting het Zuiden van Spanje, waar het in Sotogrande de tweede seizoenshelft zal voorbereiden. Ivan Leko neemt deze 25 spelers mee op stage:

Doelmannen: Gabulov, Horvath, Hubert

Verdedigers: Mechele, Decarli, Poulain, Denswil, Mera, Masovic

Flankverdedigers: Limbombe, De Bock, Touba, Cools, Vlietinck

Middenvelders: Simons, Clasie, Nakamba, Vanlerberghe, Vormer, Vanaken

Aanvallers: Wesley, Refaelov, Vossen, Diaby, Dennis

Palacios en nieuwe aanwinst Diatta zijn niet mee. Lees er HIER meer over!

Bedankt voor de goede ontvangst zo vroeg 's morgens, @FlyingBrussels 👌 #MissionSotogrande pic.twitter.com/nA6wW5eOdc Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

04/01, 7u55 - Kortrijk op verrassende stage naar Nieuwpoort

KV Kortrijk doet de meest ongewone winterstage van allemaal. Vrijwel alle eersteklassers trekken naar Spanje, één naar het Midden-Oosten en KVK naar... de Noordzee. In Nieuwpoort wordt de groep onder handen genomen door psycholoog Johan Desmadryl en dat is niet altijd om te lachen.

Lees er HIER meer over!

Photo News

04/01, 7u20 - Kara via dokter Kompany fit voor play-offs

De play-offs: dat is het target voor Kara Mbodj (28) nadat hij aan de knie werd geopereerd. De verdediger van Anderlecht rekent daarvoor op de gouden handen van Ramón Cugat, de vooraanstaande chirurg uit Barcelona, die ook Vincent Kompany en de meeste Barça-spelers tot zijn patiënten mag rekenen. Cugat voerde de operatie eind vorig jaar uit en neemt nu ook de eerste fase van de revalidatie van Kara voor zijn rekening. Concreet betekent dat dat de Senegalees minstens tot het einde van de winterstage van Anderlecht in La Manga in Barcelona zal werken aan zijn herstel.





Lees er HIER meer over!

Photo News

04/01, 7u - Dagoverzicht Standard

Vanmorgen om 06u25 vertrok Standard op stage naar Marbella. Trainer Sá Pinto neemt 27 spelers mee naar Spanje: Ochoa, Gillet, Bodart, Fai, Cavanda, Goreux, Luyindama, Scholz, Laifis, Lavalée, Pocognoli, Cavagnera, Déom, Selahi, Marin, Agbo, Luchkevych, Ndongala, Badibanga, Edmilson, Mpoku, Miya, Djenepo, Carlinhos, Cop, Sá en Emond.

Het programma vandaag ziet eruit als volgt:

06h25: vertrek Zaventem

09h25 : aankomst in Spanje

11h30 : aankomst in het spelershotel

12h30 : Lunch

13h30 : Rust

17h00: eerste training

NEWS | De Rouches vertrekken morgen op stage naar Marbella 🇪🇸 Hierbij alle info en de kern ➡️ https://t.co/mtod8g1tqb #stageRSCL pic.twitter.com/bNVA1Sq0Kw Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

04/01, 6u40 - Standard vertrekt als eerste

Vroege vogels bij Standard. Na een weekje vakantie vertrokken ze vanochtend rond 4 uur in Luik naar de luchthaven van Zaventem. Met als eindbestemming Marbella - hun vlucht vertrok rond half zeven. In Spanje bereiden de Rouches zich voor op het slot van de competitie. Ricardo Sá Pinto neemt in principe 27 spelers mee op stage, waaronder enkele jongeren. Alexander Scholz en Orlando Sá sluiten in Marbella aan de bij de groep. De Deen is al ter plaatse, de Portugees is met vakantie op een kleine tweehonderd kilometer van de stageplaats. Vanmiddag staat er een eerste training gepland. Op het einde van de stage speelt Standard een oefenwedstrijd tegen het Duitse Fortuna Düsseldorf. (FDZ)

04/01, 6u - Wie zit waar en wanneer?

1. Club Brugge van 4 tot 11 januari in Sotogrande.

2. Charleroi van 6 tot 13 januari in Murcia.

3. Anderlecht van 5 tot 12 januari in La Manga.

4. AA Gent van 5 tot 11 januari in Oliva.

5. Antwerp van 5 tot 14 januari in Algorfa.

6. STVV van 6 tot 13 januari La Manga.

7. Waasland-Beveren van 6 tot 13 januari in Pinatar.

8. Standard van 4 tot 10 januari in Marbella.

9. Genk van 5 tot 12 januari in Benidorm.

10. KV Oostende van 6 tot 13 januari in Murcia.

11. Lokeren van 7 tot 13 januari in Campoamor.

12. Zulte Waregem van 5 tot 12 januari in Marbella.

13. KV Kortrijk van 4 tot 6 januari in Nieuwpoort.

14. KV Mechelen van 5 tot 12 januari in Lepe, Andalousië.

15. Moeskroen van 6 tot 13 januari in Cadiz.

16. Eupen vanaf 7 januari naar Doha.