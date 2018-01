Winterstages LIVE: Anderlecht speelt potje padel - Buffalo's strekken de benen De voetbalredactie

20u22 0 Photo News Jupiler Pro League Onze Belgische eersteklassers trekken deze periode massaal op winterstage. Hoe verlopen er hun trainingen en kunnen ze hun oefenmatchen winnend afsluiten? Mis niets van hun acties dankzij deze negen dagen lange liveblog, mét focus op de beste foto’s, de beste video’s en de leukste weetjes!

Lees de stagedagboeken van:

Standard, KV Kortrijk, Club Brugge, KV Mechelen, Anderlecht, AA Gent, Antwerp en Racing Genk.

5/1: 22u11: Genk in Benidorm

Intussen zijn ook de mannen van Philippe Clement op hun eindbestemming aangekomen. Na een busrit van een halfuur arriveerde de selectie in het Melia Villaitana Golf Club even buiten het centrum van Benidorm.

5/1: 20u29: De nieuwkomers van Antwerp

Antwerp vertrok deze namiddag vanuit Deurne richting Spanje. De Great Old liet Dequevy, N’Diaye, Mañas, Stojanovic en Ofosuhene in Antwerpen achter. Vier nieuwe gezichten reizen wel mee. Over de jonge tester Laurent Mendy is nog niet veel bekend, maar Jonathan Pitroipa, Romain Habran en Egor Nazaryna hebben wel al wat sporen verdiend.

Lees hier de voorstelling van de nieuwkomers van onze man ter plaatse.

Photonews Jonathan Pitroipa.

5/1: 20u22: Genk op weg naar Benidorm

Ook Racing Genk is bijna op haar bestemming. De Limburgers zijn gearriveerd in Alicante. Nu staat een bustrip naar eindhalte Benidorm op het programma.

5/1: 20u14: Rsca-pionnen spelen padel

Anderlecht is nog maar net gearriveerd in het hotel, maar dat weerhoudt hen niet om er meteen in te vliegen. Met een potje padel start paars-wit zijn achtdaagse winterstage.

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

5/1: 19u53: Antwerp in Alicante

Antwerp is aangekomen in Alicante. Omdat de spelers op de luchthaven even moeten wachten op hun bagage, kunnen ze nog niet meteen koers zetten richting het hotel in Algorfa.

5/1: 19u26: Decarli hervat morgen

Decarli (achillespees) sloeg de middagtraining over bij Club Brugge, maar kan morgen normaal hervatten.

5/1: 19u05: Butez: “Zou graag in België blijven na dit seizoen”

Cadiz, Spanje. Daar is Moeskroen vanaf zaterdag op stage. Doelman Jean Butez (22) stapt met een persoonlijk doel op het vliegtuig: “Ik denk dat ik bewezen heb dat ik de Belgische eerste klasse waard ben. Op stage wil ik bevestigen. Ik wil mijn plek als titularis behouden.” Lees er HIER meer over!

5/1: 18u56: Casper De Norre weer voluit

Goed nieuws over de linksachter van STVV, Casper De Norre. Alle onderzoeken in verband met zijn hart zijn afgerond en er is niets abnormaals vasrgesteld. Hij kan dus weer voluit gaan. Morgen vertrekt hij dus ook met het team op stage naar La Manga.

De Norre moest tijdens de rust van de match op Standard vervangen worden wegens een te hoge hartslag. De club en de speler wensten geen risico te nemen en vroegen een totale checkup. (FKS)

Photo News

5/1: 18u37: Buffalo's maken wandeling

AA Gent heeft na aankomst in Oliva een wandeling gemaakt en het oefenveld geïnspecteerd. De eerste training is voor morgen.

Avondwandelingetje, benen strekken en terrein inspecteren...🚶🏼#StageOliva pic.twitter.com/BhnZVuUZbs KAA Gent(@ KAAGent) link

5/1: 18u27: Paars-wit arriveert in hotel

De manschappen van Hein Vanhaezebrouck zijn aangekomen in het hotel Principe Felipe. Een voor een sijpelen ze de lobby van het hotel binnen.

Photo News

Photo News

Photo News

5/1: 17u52: Anderlecht geland

Anderlecht is zopas geland in Spanje. Spelers en staf van paars-wit zetten nu koers naar het spelershotel in La Manga.

🛬 Our teams have landed in Spain! 👍 💪 #RSCA #COYM #rscaLaManga RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

5/1: 17u36: Cavanda loopt blessure op

Minder goed nieuws vanop het trainingsveld in Marbella. Standardverdediger Luis Pedro Cavanda heeft de training gestaakt met een lichte blessure. Ondertussen heeft Luyindama de benen losgefietst en sluit hij aan bij de groep voor het verdere verloop van de training.

5/1: 17u25: Een blik in de lobby van het RSCA-hotel

Het hotel Principe Felipe: daar verblijft Anderlecht naar goede gewoonte tijdens de winterstage in La Manga. Aan luxe zal het de spelers niet ontbreken, want het is één van de chicste hotels in de regio - de vijf sterren spreken voor zich, net als het bijgevoegde filmpje van de lobby. Ook onder meer Frankfurt en Heerenveen namen hun intrek in Principe Felipe. Morgen staat de eerste training op Spaanse bodem op het programma voor de landskampioen, dat tot en met 12 januari op stage is. (PJC)

5/1: 17u20: Essevee neemt drietal niet mee op stage

Ook Zulte Waregem maakt zich op om naar Spanje te vertrekken. Essevee doet dat met een groep van 25 spelers. Onder hen nieuwkomers Damien Marcq en Hamdi Harbaoui, die respectievelijk rugnummers 5 en 9 zullen dragen. Yoan Severin, Aliko Bala en Grigoris Kastanos blijven achter in België. Voor hen wordt naar een oplossing gezocht. (VDVJ)

Essevee trekt met 25 spelers, waaronder ook nieuwkomers Hamdi Harbaoui en Damien Marcq, op winterstage naar het Spaanse Marbella 🇪🇸#TeamEssevee pic.twitter.com/55Km7ijRTJ SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

5/1: 17u05: Ook Antwerp vertrokken

En ook Antwerp is op weg naar de Spaanse zon. De 'Great Old' neemt een vlucht in Deurne naar Alicante waarna het koers zet richting Algorfa.

Instagram Romain Habran Nieuwkomer Romain Habran met Jonathan Pitroipa.

Instagram Arslanagic Arslanagic met Rodrigues en Jaadi op de achtergrond.

5/1: 16u47: Middagtraining Club Brugge

Op de tweede training van de dag houdt Club Brugge zich vooral bezig met verscheidene trainingsvormen.

5/1: 16u33: Luyindama sluit aan

Luyindama voelt zich opnieuw beter en vergezelt zijn collega's op het trainingsveld. De Congolees had eerder last van de maag. Na de opwarming traint hij wel nog apart. De rest speelt wedstrijdvormen.

Frank Dekeyser

Frank Dekeyser

5/1: 16u02: Stevige wind in Lepe

KV Mechelen werkt zijn eerste training af, maar in het Spaanse Lepe is het allesbehalve mooi weer. Het is moeilijk voetballen door de stevige wind. Uros Vitas werkt duchtig aan zijn terugkeer, terwijl ook nieuwkomer Clément Tainmont het beste van zichzelf geeft.

Dieter Peeters Uros Vitas.

Dieter Peeters Clément Tainmont.

Dieter Peeters

Dieter Peeters

Dieter Peeters

5/1: 15u43: Genk via Alicante naar Benidorm

Ook Racing Genk is klaar om eraan te beginnen. De 32-koppige selectie stijgt om 17u10 op in Eindhoven met bestemming Alicante. Van daar gaat het per bus naar Benidorm. Bovendien heeft de club bekendgemaakt dat het gaat samenwerken met Bram Swinnen. Als high performance specialist neemt hij bij de eersteklasser de leiding over de revalidatie en het fysieke gedeelte.

De 40-jarige Swinnen behaalde masterdiploma's in de kinesitherapie en lichamelijke opvoeding aan de KULeuven en VUB. Hij werkte tien jaar in het basketbal. Zo was hij physical trainer bij de Belgian Cats (nationaal damesteam), de Euroligaclub Khimki Moscow Region, het Spaanse Estudiantes Madrid en de Poolse ploeg Assecco Prokom Gdynia.

Hierna stapte Swinnen over naar het voetbal. Hij werkte van 2012 tot 2014 als kracht- en conditietrainer bij FC Anji Makhachkala. Hij bracht een boek uit 'Strength training for soccer' en startte een joint venture met Lieven Maesschalck: Move to Cure Performance. Hier begeleidt Swinnen voetballers uit binnen- en buitenland bij hun revalidatie. Swinnen zal de Genkse selectie meteen vervoegen.

5/1: 14u50: Pijnlijk begin 2018 voor Schrijvers

Voor Siebe Schrijvers is 2018 met een valse noot begonnen. De middenvelder van Racing Genk liep tijdens de training een stevige snijwonde op ter hoogte van de knie. De wonde moest ook gehecht worden, zo toonde Schrijvers op Instagram.

5/1: 13u52: Eerste training voor Saief bij Anderlecht

Anderlecht werkte eerst nog een looptraining af op Belgische bodem vooraleer af te reizen naar het Spaanse La Manga. Kersverse aanwinst Kenny Saief (gehuurd van AA Gent) trainde vandaag alvast al mee met de troepen van Hein Vanhaezebrouck.

⚽️ Watch the FULL 📹 of the first training of 2018, with Kenny Saief, on the #RSCA Official app! Download the app on PLAY STORE (https://t.co/8jOWk8TWua) & APP STORE (https://t.co/WsEYzSmeb7)! 💪 #COYM pic.twitter.com/ifsmuSwfEi RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

#RSCA is onderweg naar La Manga! Download de app uit de PLAY STORE (https://t.co/8jOWk8TWua) of de APP STORE (https://t.co/WsEYzSmeb7) voor meer updates! 💪 #rscaLaManga #COYM pic.twitter.com/ioVvZRk2hN RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

5/1: 13u10: Stanciu mee met Anderlecht

Nicolae Stanciu, de Roemeen van 10 miljoen die op de transferlijst staat, is nog niet weg in Brussel. Sparta Praag was geïnteresseerd, maar biedt (voorlopig?) te weinig. Stanciu trekt alvast mee met paars-wit op oefenstage naar La Manga. De spelers die afreizen: Amuzu, Appiah, Boeckx, Bruno, Chipciu, Kobe Cools, Abdoul Danté, De Jong, Dendoncker, Deschacht, Gerkens, Sa, Hanni, Edo Kayembe, Kums, Obradovic, Saief, Lokonga, Sels, Spajic, Stanciu, Teodorczyk en Trebel.

5/1: 13u: Spelers KV Mechelen aangekomen in het hotel

Ondertussen zijn de spelers van KV Mechelen ook aangekomen in het hotel. In het Islantilla Golf Resort zijn ze momenteel aan het genieten van de lunch.

5/1: STVV morgenavond naar La Manga

STVV vliegt morgennamiddag vanuit Luik met een 40-koppige delegatie waaronder 26 spelers naar La Manga. Daaronder de gekende selectie, aangevuld met twee jeugdspelers. Opvallende afwezige is Cristian Ceballos die in België blijft om verder te revalideren van zijn blessure (scheurtje buikspieren en operatie). Hij liep die blessure op in het begin van het seizoen, 5 augustus, de match in en tegen Zulte-Waregem.

5/1: 12u32: Kleine oogjes bij KV Mechelen

KV Mechelen is ondertussen al in de bus op weg naar het hotel in Spanje, maar vanochtend was het voor de spelerskern van Malinwa toch vroeg. Vandaar de kleine ogen bij sommige spelers op onderstaande foto.

En vroeg deze ochtend vertrokken we naar Spanje... #stageLepe pic.twitter.com/hcBuebDQ0J KV Mechelen(@ kvmechelen) link

5/1: 12u20: Bernd Thijs mee op stage met Gent

Eerder vanmorgen bereikte ons het nieuws dat Waasland-Beveren Sven Vermant had aangesteld als nieuwe T1. Bernd Thys blijft voor de goede orde dus bij KAA Gent. Hij stapte dan ook mee het vliegtuig op naar Spanje en trekt voorlopig niet naar Waasland-Beveren. Gent vertrok wel met een halfuur vertraging op stage.

5/1: 11u42: Ochtendtraining Standard zit erop

De ochtendtraining van Standard zit erop. Nog even stretchen en dan terug naar het hotel.

5/1: 11u30: Rouches feliciteren Emond

Renaud Emond verwelkomde gisteren zijn zoontje en op Twitter krijgt hij dan ook al felicitaties van zijn club. Normaal gezien zal Emond in het weekend aansluiten op stage.

👶 Félicitations @EmondRenaud pour la naissance de ton fils Ruben 🇧🇪 #RSCL #BornToBeRouche pic.twitter.com/fRYRGQVTSe Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

5/1: 11u10: Geen rust voor de keepers van Standard

Geen moment rust voor de keepers. Keeperstrainer Pereira neemt Bodart onder handen.

5/1 11u06: Wedstrijdvorm bij Standard

Na een kleine pauze wordt de training verdergezet met een oefening op balbezit.

5/1: 11u: Ook Club Brugge aan ochtendtraining begonnen

Na Standard is ook Club Brugge nu aan hun ochtendtraining begonnen.

Wouter Devynck

5/1: 10u56: KV Mechelen geland in Portugese Faro

Ook KV Mechelen is vandaag vertrokken voor hun buitenlandse stage. Ze zijn net aangekomen op het Portugese Faro. Nu is het nog een uurtje rijden met de bus naar het Spaanse Lepe.

5/1: 10u35: Focus op lopen bij Standard

Frank Dekeyser Even uitblazen na de loopsessie.

5/1: 10u17: Spelers Standard leggen Coopertest af

Pittig begin van de training bij de Rouches. Ze leggen een Coopertest af.

5/1: 10u10: Luyindama traint niet mee

Enkel Emond en Luyindama ontbreken bij Standard op de tweede training. De Congolees heeft nog te veel last van de maag en traint niet mee.

5/1: 9u06: Emond vader van een zoontje

Emond werd gisteren nog vader van een zoontje en sluit in principe dit weekend aan in Marbella.

5/1: 8u48: Ivan Leko: "De sleutel? Concurrentie"

Wat kan een veeleisende trainer die nooit tevreden lijkt te zijn, wél tevreden maken? Een goed rapport om te beginnen. “Ik was vaak heel trots.” Maar Ivan Leko zou Ivan Leko niet zijn als er geen ‘maar’ zou volgen.

Lees hier het volledige interview van onze man ter plaatse.

Photo News

5/1: 8u47: Pocognoli: "Laat ons kalm blijven"

Zon, zee en een piekfijn oefenveld. Standard kan zich in Marbella in ideale omstandigheden voorbereiden op het tweede deel van de competitie. Met een duidelijk doel voor ogen: play-off 1. “Daar hebben we de kwaliteiten voor”, zegt Sébastien Pocognoli.

Lees hier het volledige interview van onze man ter plaatse.

BELGA

5/1: 8u: Diaby traint hele stage individueel

25 spelers - zonder Ludovic Butelle (terug naar Angers) en Helibelton Palacios (aan het onderhandelen met verschillende clubs over een uitleenbeurt) - werkten in Sotogrande de eerste Brugse stagetraining af. Enkel Touba (herstellend van heupoperatie), Vlietinck (buikspieren) en Diaby trainden individueel. De Brugse topschutter zal dat de hele stage doen en wordt zo gespaard om overbelasting aan de adductoren te voorkomen. Voor nieuwkomer Gabulov werd het een eerste kennismaking op het veld met keeperstrainer Rogic en collega-doelmannen Horvath en Hubert. Vanaf vandaag wordt telkens een dubbele training afgewerkt. (WDK)

5/1: 7u35: KV Mechelen in de lucht

KV Mechelen is vanochtend vertrokken naar het Spaanse Lepe. Op de vlucht: beloften Wilms en Bosiers, net als nieuwkomers Ouattara en Tainmont. Trova Boni, de derde nieuwkomer, sluit mogelijk later aan in Spanje.

5/1: 7u: Clement neemt ruime groep mee

Ook voor KRC Genk begint vandaag de aanloop naar het tweede deel van het seizoen. Eerst nog een training in Genk, daarna bereiden ze hun jacht op play-off 1 verder voor in Spanje. Philippe Clement neemt een ruime spelersgroep van 32 mee, aangevuld met de jongeren Vandevoordt, Bertaccini, Lathouwers en Reyners. Alleen de geblesseerde Heynen blijft in België. Omstreeks 17u vliegt de Genkse delegatie vanuit Eindhoven naar Alicante. Van daaruit gaat het naar Benidorm, waar de Limburgers hun tijdelijke verblijfplaats enkele dagen delen met Schalke 04. De Duitsers doen zondag trouwens dienst als sparringpartner. Volgende donderdag oefent Genk tegen Arminia Bielefeld. (SJH)

Photo News Bryan Heynen.

5/1: 6u30: Geen Rozehnal op Oostendse stage

De afwezigheid van David Rozehnal bij KV Oostende is voor onbepaalde duur verlengd. De Tsjechische verdediger vertoeft wegens privéproblemen al sinds begin december met zijn familie in zijn thuisland en keert voorlopig niet terug. De verdediger vertrekt morgen dus niet mee op stage. (TTV)

Photo News Rozehnal in actie in de Croky Cup tegen STVV.