Winterstages LIVE (#2): Leko, Vormer en Club willen álles winnen - Vanderhaeghe: "Tweede plaats als hoogste doel? We gaan er geen cijfer op plakken"

19u59 0 BELGA Jupiler Pro League Onze Belgische eersteklassers trekken deze periode massaal op winterstage. Hoe verlopen er hun trainingen en kunnen ze hun oefenmatchen winnend afsluiten? Mis niets van hun acties dankzij deze negen dagen lange liveblog, mét focus op de beste foto’s, de beste video’s en de leukste weetjes!

Lees de stagedagboeken van:

Standard, Sint-Truiden, Kortrijk, Waasland-Beveren, Zulte-Waregem, Antwerp, Club Brugge, KV Oostende, AA Gent, Anderlecht, KV Mechelen, Racing Genk, Lokeren en Charleroi.

8/01, 20u25: ook Gerkens komt oude maats groeten

Ook Pieter Gerkens kwam zijn ex-maten (hier met De Petter en De Norre) even gedag zeggen. RSCA en STVV trainden broederlijk naast elkaar.

8/01, 19u50: Iedereen bij Club brandt van ambitie

Ook Club Brugge kreeg in Sotogrande het bezoek van een cameraploeg van VTM Nieuws en wat bleek: coach Ivan Leko, aanvoerder Ruud Vormer en bij uitbreiding heel blauw-zwart wil álles winnen dit seizoen. Ook de Gouden Schoen:

8/01, 19u16: Vanderhaeghe: "Tweede plaats als hoogste doel? We gaan er geen cijfer op plakken"

AA Gent is intussen bezig aan de derde stagedag in Oliva. Hoog tijd voor onze collega's van VTM Nieuws om een keertje terug te blikken met coach Yves Vanderhaeghe:

8/01, 18u37: Japanse versterking voor STVV

Twee extra Japanse bestuursleden voor STVV

Het Belgisch Staatsblad meldt dat de Japanse voorzittter Yusuke Muranaka van DMM.com in de bestuur van STVV zoals gepland twee andere Japanners naast zich krijgt: Naokazu Tsurata en Hiroki Yamamoto. Zij zijn gecoöpteerde bestuurders die Marieke Höfte en Benoît Robert moeten vervangen en dit voor de resterende duurtijd van hun mandaten, respectievelijk de jaarvergadering waarin de jaarrekening 2020-2021 wordt goedgekeurd en 11 juni 2021, Daarna kunnen de twee voornoemde Japanners vervangen worden door anderen. Zo hebbende Japanners meteen een meerderheid in et bestuur. Ook Robrecht Asnong en David Meekers maken deel uit van het bestuur.

Japanse speler op komst

Het is zover. De eerste Japanse speler sinds de overname door DMM komt STVV versterken. Takehiro Tomiyasu zet vandaag of morgen op Stayen zijn handtekening onder een contract. Op enkele details na is alles rond. De Japanse jeugdinternational en verdediger van 19 komt over van Avispa Fukuoka uit de J-League 2 waar Pierre Littbarski nog ooit trainer was. Hij zou in Sint-Truiden in eerste instantie bij de beloften aansluiten.

8/01, 18u02: Essevee met opgegeven hoofd onderuit tegen Dortmund

Essevee hield met zijn basiself één helft gelijke tred tegen een sterk Dortmund. Na rust scoorde Aubameyang de winnende treffer voor de Duitsers, maar dat zal voor Francky Dury slechts bijzaak zijn.

Lees HIER het volledige wedstrijdverslag!

AFP Aubameyang scoorde twee keer voor Dortmund.

8/01, 17u57: AA Gent moet uitwijken voor oefenduel tegen Nürnberg

AA Gent had dinsdagnamiddag op het oefencentrum in Oliva Nova een oefenwedstrijd voorzien tegen 1.FC Nürnberg, maar de Buffalo’s moeten daar finaal voor uitwijken naar het veld van Union Deportivo Alzira, op 58 kilometer van Oliva Nova. De wedstrijd kan niet plaatsvinden in Oliva Nova, omdat daar naast AA Gent ook Union Berlin verblijft met enkele honderden aanhangers. Union Berlin en Nürnberg strijden in de tweede Bundesliga voor promotie en de vrees bestaat dat het in Oliva Nova tot een clash zou kunnen komen tussen supportersgroepen van de twee Duitse clubs. Dat probleem wordt vermeden door de wedstrijd om 15.30 uur in Alzira te spelen.

BELGA Sigurd Rosted (links) in duel met Roman Yaremchuk.

BELGA

8/01, 17u54: STVV verwelkomt Reza

STVV werkt nog een lichte training af. De nadruk ligt op afwerking en de lange bal en het verloopt onder het goedkeurende oog van niemand minder dan Reza Ghoochannejhad, de Iraniër die in het verleden nog het mooie weer maakte bij de Kanaries.

FKS Reza in gesprek met Steppe (links) en Delorge.