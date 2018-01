Winterstages LIVE (2): Acrobatie viert hoogtij tijdens teambuilding op stage Anderlecht - budget STVV fors verhoogd? De voetbalredactie

7/1: 19u02: Gevarieerde, maar stevige trainingsdag voor Malinwa

In de namiddag opnieuw een pittige training voor 25 KV Mechelenspelers. Verdier (fysieke achterstand) en Vitas (na knieblessure) werkten individueel. De groep trainde na een goede opwarming een uurtje stevig door op balbezit, druk zetten en ruimte zoeken. Daarna volgden enkele intensieve, kleine matchvormen. Na een uitgebreide stretching en cooldown konden de spelers alweer terugblikken op een gevarieerde, maar stevige trainingsdag.

7/1: 18u20: Japans bezoek op komst voor STVV

Tegen alle verwachtingen in krijgt het Truiense oefenkamp dan toch Japans bezoek. Op 10 januari zal Takayuki Yajima namens de Japanse overnemer DMM in La Manga arriveren. Ook STVV-manager Philippe Bormans komt mee. Yayima is financieel directeur. Momenteel wordt het budget van STVV voor komend seizoen bepaald. Dat budget zou fors worden verhoogd. In de wandelgangen circuleren bedragen tussen de 15 en 20 miljoen euro. Nu schommelt het budget van STVV rond de 5 miljoen. Realiteit of wishful thinking? Uitsluitsel komt er alleszins op 16 januari aanstaande of uiterlijk een paar dagen later. Dan zakt DMM met een delegatie van 15 man af naar Sint-Truiden voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Verwacht wordt dat de nieuwe voorzitter van de club, Yusuke Muranaka, van die gelegenheid zal gebruik maken om de plannen te ontvouwen. (FKS)

7/1: 17u58: Edmilson staakt training Standard

Edmilson houdt het vroegtijdig voor bekeken. De Braziliaanse aanvaller van de Rouches heeft last aan de knie.

7/1: 17u40: Teambuilding Anderlecht op het strand

De toeristen keken hun ogen uit. Anderlecht trok op teambuilding naar het strand - een welgekomen afwisseling in het fysiek moordende schema. De spelers vormden in groepjes onder meer menselijke piramides en speelden spelletjes. Ook de licht geblesseerden Amuzu en Teodorczyk (heupbuiger) en de van KV Mechelen teruggekeerde Silvère Ganvoula namen deel.

Teambuilding 👍 More 📽️ on the #RSCA Official app! #COYM #rscaLaManga pic.twitter.com/EnAwMySyQ0 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Photo News

Photo News

Teambuilding 👌 More updates on the #RSCA Official app! #COYM #rscaLaManga pic.twitter.com/u9FKZEWRK6 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Training camp Day 2 💪 More updates on the #RSCA Official app! #COYM #rscaLaManga pic.twitter.com/PjziMBKZTb RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Photo News

Photo News

7/1: 17u25: Lokeren aan de bak

Ondertussen is de zon weg achter de rotsen. Samen met een fris windje zorgt dat meteen dat de gevoelstemperatuur 10 tot 15 graden zakt. Frisjes! Een oefening met veel passing en beweging is dan welgekomen.

Ondertussen neemt Erwin Lemmens de doelmannen onder handen. Hier Davino Verhulst in actie.

