Winterstages 9/01 (#2): Moses Simon loopt stevige kneuzing aan enkel op - Aanvaring tussen Mazzu en Charleroi-speler: "Hou op met dat gezaag" De voetbalredactie

17u53 0 BELGA Jupiler Pro League Onze Belgische eersteklassers trekken deze periode massaal op winterstage. Hoe verlopen er hun trainingen en kunnen ze hun oefenmatchen winnend afsluiten? Mis niets van hun acties dankzij deze negen dagen lange liveblog, mét focus op de beste foto’s, de beste video’s en de leukste weetjes!

Lees de stagedagboeken van:



Standard, Sint-Truiden, Kortrijk, Waasland-Beveren, Zulte-Waregem, Antwerp, Club Brugge, KV Oostende, AA Gent, Anderlecht, KV Mechelen, Racing Genk, Lokeren en Charleroi.

rv

9/01, 23u56: Lokeren oefent niet tegen Chinese degradant, maar tegen Zuid-Koreaanse FC Seoul

De oefenmatch van Lokeren op 12 januari tegen het Chinese Yanbian Fude gaat niet door. De troepen van Peter Maes oefenen vrijdag wél tegen het Zuid-Koreaanse FC Seoul.

🔄WIJZIGING: match vs #Yanbian gaat niet door, @KSCLokeren oefent vrijdag (@CampoamorGolf, 15u) tegen Zuid-Koreaanse @FCSEOUL. Team (6-voudig kampioen) eindigde dit seizoen 5de. Speelt thuismatchen in World Cup Stadium (68.476 pl) #FC서울 #🇰🇷@hlnsport #HLNinSpanje🇪🇸 https://t.co/eCV7aMHG0y (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

9/01, 23u28: Voor tweede keer geen pers welkom bij Vermant

Morgenvoormiddag traint Waasland-Beveren wéér achter gesloten deuren. Dat was gisteren ook al het geval. Nieuwe oefenmeester Sven Vermant wil duidelijk geen pottenkijkers als hij een tactische training inlast.

9/01, 20u30: Twee oefenmatchen Malinwa verplaatst

Morgen staan er twee oefenwedstrijden op het programma. Maar door de felle regen kunnen die niet doorgaan op de oefenvelden van KV in Lepe. Malinwa reist daarvoor 140 kilometer naar Portugal, waar tegenstander Ingolstadt verblijft en de velden beter bespeelbaar zijn. De tegenstanders blijven dezelfde: Osnabrück om 14u Belgische tijd, Ingolstadt om 16u.

9/01, 18u19: Vermant ondanks 3-0-nederlaag: “Best tevreden van wat ik al zag”

“Dat we goed kunnen voetballen is duidelijk, alleen moeten we de kansen die we krijgen, afmaken en aan de overkant de doelkansen en doelpunten verhinderen”, klonk het na afloop bij Vermant, die bij zijn debuut als Waasland-Beveren-coach met 3-0 verloor van Darmstadt. “Maar als ik kijk naar het aantal dagen dat we nog maar aan het trainen zijn, ben ik best tevreden van wat ik al zag. Je moet eerst kruipen alvorens je kan stappen.”

Lees HIER zijn volledige reactie!

9/01, 18u: Einde training Mechelen

De training vol waterpret zit erop voor de troepen van Jankovic. Toch konden enkele spelers het niet laten om nog een duik in een grote plas te nemen.

DP

9/01, 17u52: Incidentje na afloop training Charleroi

Na afloop van de training van Charleroi kwam het tot een aanvaring tussen N’Ganga en Mazzu waar de coach een einde aan maakte met: “Hou op met dat gezaag, Francis. Als je niet tevreden bent, mag je wat mij betreft morgen in het hotel blijven.”

9/01, 17u35: Geen Lombaerts, Canesin en Siani bij tweede training KVO

KV Oostende werkt momenteel zijn tweede training van de vierde stagedag af. Lombaerts is er niet meer bij, hij vertrok vanmorgen vroeg samen met Luc Devroe richting de luchthaven. In België ondergaat de verdediger verdere onderzoeken om zeker te zijn dat zijn pijnlijke botsing in de oefenmatch tegen Stuttgart geen schade heeft aangericht. Verder bleven ook Canesin en Siani vandaag uit voorzorg opzij. Jonckheere had opnieuw last aan de hiel en kreeg verzorging. Musona trainde dan weer wel alles mee.

9/01, 17u30: Malinwa speelt handbal

Terwijl Vitas en Bosiers individueel in de fitness werken, speelt de rest van Malinwa buiten een partijtje handbal - of eerder waterpolo gezien de weersomstandigheden. Het drukt alvast de pret niet.

DP

9/01, 17u25: Geen breuk bij Simon

Goed nieuws over de situatie van Moses Simon, die werd afgevoerd tijdens de oefenpartij tegen Nürnberg. Foto's tonen stevige kneuzing enkel, maar geen breuk.

9/01, 17u23: Standard klopt Düsseldorf

Standard heeft zijn oefenmatch tegen Düsseldorf met 1-3 gewonnen. Een positieve afsluiter van de stage voor de troepen van Sá Pinto. Morgen vertrekken de Rouches terug naar Luik om zich verder voor te bereiden op de thuiswedstrijd van volgende week zaterdag tegen Eupen.

9/01, 17u20: Tweede trainingssessie Genk

Genk is aan de tweede trainingssessie van de dag begonnen. Focus ligt op reactievermogen, kracht en stabiliteit.

9/01, 17u12: Gent wint dankzij late penaltygoal Gigot

Gent heeft zijn oefenmatch gewonnen tegen Nürnberg: 1-0. Vijf minuten voor affluiten viel het enige doelpunt. Kalu dwong een strafschop af, Gigot zette die feilloos om.

9/01, 17u08: KV Mechelen trotseert slecht weer

Spaanse wolkbreuk houdt KV Mechelen niet tegen. Spelers beleven zelfs plezier aan het waterballet, maar daarna is het weer alle ernst voor de troepen van Jankovic. Voordien hield de Serviër een videosessie voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem.

DP

DP

9/01, 16u58: STVV speelt potje padel

Bij STVV is de namiddagsessie vervangen door een potje padel. Ook De Roeck en O'Loughlin deden mee.

FKS Kotysch en De Petter nemen even rust.

9/01, 16u52: Mpoku aan het kanon

Op het uur pikt Mpoku zijn goaltje mee. De Rouches leiden zo met 1-3 tegen Düsseldorf.

9/01, 16u50: Waasland-Beveren gaat met 3-0 ten onder

Een stevige nederlaag voor Sven Vermant als beginnend hoofdcoach van Waasland-Beveren. 3-0 werd het tegen het Duitse Darmstadt, dat heel efficiënt omsprong met haar kansen. Bij Waasland-Beveren maakten na rust Floriano Vanzo en Ronnie Schwartz hun rentree na respectievelijk 14 en 11 maanden blessureleed.

9/01, 16u45: Anderlecht blijft in fitness

Anderlecht trok vanmiddag niet naar het oefenveld, maar bleef in de fitness.

9/01, 16u38: Blessure Boljevic

Boljevic moet geblesseerd naar de kant. Hij wordt gewisseld voor Ronnie Schwartz. De Deen maakt -net als Vanzo- z'n rentree na maandenlang blessureleed. Ook Schwartz werd trouwens geopereerd aan de kruisband. Hij speelde z'n laatste wedstrijd in februari en was dus ook 11 maanden out.

9/01, 16u35: Opstelling Gent tweede helft

Met dit elftal begint Gent aan de tweede helft tegen Nürnberg: Thoelen; Horemans, Gigot, Rosted, Avila; L. Verstraete, Dejaegere, B. Verstraete; Kalu, Janga en Koita.

9/01, 16u32: Standard gaat rusten met 1-2-voorsprong

De Rouches hebben hun achterstand tegen Düsseldorf rechtgezet. Een treffer van Orlando Sa en een owngoal van Giesselmann zorgen voor de 1-2-ruststand.

Photo News

Photo News

BELGA Sá Pinto werd bij de 1-0 voor Düsseldorf naar de tribunes verwezen.

BELGA

9/01, 16u24: Waasland-Beveren 3-0 achter

Op vijf minuten tijd krijgt Waasland-Beveren twee doelpunten te slikken. In minuut 58 kan Sobiech een voorzet makkelijk binnenwerken. Niet veel later rond diezelfde Sobiech een counter met het hoofd af: 3-0 voor Darmstadt.

0-3 voor @sv98. Andermaal Sobiech die een snelle tegenaanval afrondt, tegen een B-elftal van @WaaslandBeveren na rust. (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

9/01, 16u18: Moses Simon afgevoerd naar ziekenhuis

Slecht nieuws uit het kamp van Gent. Moses Simon is inmiddels afgevoerd naar het ziekenhuis. De Nigeriaan viel eerder in de 24ste minuut uit met een blessure.

BELGA

BELGA

9/01, 16u17: Ook Mannaert in Spanje

Ook general manager Vincent Mannaert is mee afgereisd naar Spanje, maar hij blijft in het spelershotel om over sportieve zaken te onderhandelen. Zo moet onder meer de transfer van German Mera naar KV Mechelen nog worden afgerond.

9/01, 16u09: Orlando Sá met de gelijkmaker

Orlando Sá heeft er zonet 1-1 van gemaakt tegen Düsseldorf. De voorzet kwam van Mpoku.

9/01, 16u08: Tweede helft Waasland-Beveren

Team tweede helft: Goblet, De Schutter, Diop, Buatu, Nys, Angban, Ponnet, Boljevic, Vanzo, Ndiaye, Mmaee.

9/01, 16u06: Verhaeghe en Boone wonen training Club bij

Voorzitter Bart Verhaeghe en bestuurslid Jan Boone wonen de training bij. Niet zonder paraplu evenwel. Het regent opnieuw pijpenstelen in Sotogrande. Ivan Leko poseerde dan weer met nieuwkomers Tomecak en Diatta.

Wouter Devynck. rv

Wouter Devynck. rv

9/01, 16u05: Scheidsrechter met een reputatie

Scheidsrechter van dienst: Mario Melero Lopez - actief in de Primera Division. Durft al eens 9 gele kaarten te geven in een wedstrijd. Dat deed hij onder meer tijdens het 2-2-gelijkspel tussen Barcelona en Celta Vigo begin december.

9/01: 15u58: Moses Simon valt geblesseerd uit

Moses Simon valt in de 24ste minuut uit met een blessure. Het ziet er ernstig uit. Koita valt voor hem in. Simon werd afgevoerd met een blessure aan enkel en kuit.

9/01, 15u57: Rui Mota vervoegt Sá Pinto

Ook T2 Rui Mota moet naar de tribunes. Het is nog onduidelijk waarom.

Frank Dekeyser rv

9/01, 15u46: Sylla mist voor open doel voor Gent

9/01, 15u43: Vanzo maakt wederoptreden na jaar blessureleed

Goed nieuws voor Floriano Vanzo. De middenvelder gaat zo dadelijk, in de tweede helft, z'n rentree maken in een wedstrijd nadat hij meer dan een jaar out was met tweemaal een knie-operatie aan de kruisbanden.

Michaël Vergauwen

9/01, 15u40: Sá Pinto naar de tribunes verwezen

Na de 1-0 van Düsseldorf wordt Sá Pinto naar de tribunes verwezen. De coach van Standard trapte tegen de kegeltjes en ging nadien verhaal halen bij de scheidsrechter. De scheidsrechter overdreef door Sá Pinto naar de tribunes te verwijzen.

9/01, 15u36: Gent versus Nürnberg

Opstelling AA Gent: Kalinic; Foket, Bronn, Dussenne, Asare; Raskin, Kubo, Esiti; Yaremchuk, Sylla en Simon.

Opstelling voor #FCNGNT pic.twitter.com/8NTZit6Afo KAA Gent(@ KAAGent) link

9/01, 15u35: Standard is klaar voor oefenpot tegen Düsseldorf

Frank Dekeyser rv

9/01, 15u03: Antwerp gaat paintballen

Stijn Joris De spelers zijn er klaar voor.

Stijn Joris rv

9/01, 15u14: W-B al 1-0 achter, Seck op de tribune

Ibrahima Seck zit op de tribune. De Senegalese middenvelder heeft wat hinder aan de knie en speelt dus uit voorzorg niet mee. Morgen hervat hij opnieuw de trainingen. "Ik speel niet mee omdat ik geen risico wil nemen", vertelt hij ons. "Met het oog op een transfer? Maar nee, met het oog op de match tegen STVV. Die wedstrijd is véél belangrijker dan deze oefenpartij." In de elfde minuut maakte Mehlem er voor Darmstadt er al 1-0 van.

9/01, 14u49: Raman op de bank tegen Standard

Ook bij Standard zijn ze ondertussen klaar voor hun eerste oefenwedstrijd van de winterstage. Bij tegenstander Fortuna Düsseldorf ontbreekt Benito Raman voorlopig wel. Hij zit op de bank.

Frank Dekeyser rv

Retrouvailles avec @RamanBenito ! #f95sta pic.twitter.com/2P2Wy2hgez Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

9/01, 14u41: Diatta aangekomen in spelershotel

Ondertussen is ook Krépin Diatta in het Brugse spelershotel aangekomen. De 18-jarige Senegalese aanvallende middenvelder werd vorige week overgenomen van het Noorse Sarpsborg en maakt nog altijd kans om uitgeleend te worden aan KV Mechelen. Sowieso blijft Diatta wel tot het einde van de stage bij Club.

👋Ook de nieuwe aanvaller, Krepin Diatta, is zonet toegekomen op stage. #MissionSotogrande pic.twitter.com/1E4BKXb64C Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

9/01, 14u39: Waasland-Beveren maakt zich klaar voor oefenpot

Binnen een halfuurtje oefent Waasland-Beveren in Pinatar tegen de Duitse tweedeklasser Darmstadt. Dit zijn de opstellingen. Bij de rust en na affluiten vindt u een verslagje op de dagboekpagina van Waasland-Beveren.

9/01, 13u06: Gent maakt zich klaar voor oefenpot

AA Gent trainde deze voormiddag een dik uur, ondanks het feit dat er vannamiddag een oefenwedstrijd tegen 1.FC Nürnberg op het spel staat. Christiansen, Chakvetadze en Imbrun hielden het andermaal bij loopoefeningen. Neto werkte verder zijn individueel programma af. Franko Andrijasevic (schaambeen) bleef binnen voor verzorging.

BELGA

9/01, 12u58: Footvolley Essevee kent winnaars

Zulte Waregem hield een recuperatietraining, met stretching en tennisfoot. Na een felbevochten laatste punt won het team met Walsh, De Sart, Oldrup Jensen en Hamalainen het onderonsje.

Rv

9/01, 12u57: Peter Maes rijdt gezwind met de fiets van het trainingsveld naar het hotel

9/01, 12u45: Genk stroopt mouwen op

Clement legt er opnieuw de pees op. De training is twee uur bezig en de spelers ruilen nu de voetbalschoenen voor hun loopschoenen. Malinovskyi en Wouters trainen vandaag niet uit voorzorg. Zij krijgen een aangepast programma.

KDZ

9/1: 12u37: tennisvoetbal voor Essevee