Winterstages 9/01 (#1): Tomecak maakt intrede bij Club - Oefeningen voor Sels met... driehoekige ballen - Tennisvoetbal voor Essevee De voetbalredactie

12u15 0 WDK Ivan Tomecak. Jupiler Pro League Onze Belgische eersteklassers trekken deze periode massaal op winterstage. Hoe verlopen er hun trainingen en kunnen ze hun oefenmatchen winnend afsluiten? Mis niets van hun acties dankzij deze negen dagen lange liveblog, mét focus op de beste foto’s, de beste video’s en de leukste weetjes!

Lees de stagedagboeken van:

Standard, Sint-Truiden, Kortrijk, Waasland-Beveren, Zulte-Waregem, Antwerp, Club Brugge, KV Oostende, AA Gent, Anderlecht, KV Mechelen, Racing Genk, Lokeren en Charleroi.

Rv

9/1, 12u37: tennisvoetbal voor Essevee

9/1, 12u23: Intussen bij Anderlecht...

Terwijl Ganvoula scoort in een afwerkingsoefening, krijgt doelman Matz Sels oefeningen met... driehoekige ballen.

9/1: 11u52: Mooie dag voor STVV

Best een mooie dag in La Manga voor STVV waar de training van de Kanaries van start is gegaan zonder Gueye (buikspieren), Charisis (buikspieren), Dussaut (knie) en Acolatse (lies). De spelers houden het vooral bij schietoefeningen. De keepers worden onder handen genomen door Jos Beckx. Er zijn ook twee beloften mee op stage: Mohammed Nitcheu, een aanvaller, en Ian Opdenakker, een middenvelder. Opvallend: een filmploeg van Heerenveen zet de volledige training van STVV op beeld.

FK Nederlandse interesse in de training van de Kanaries.

9/1: 11u40: Ondertussen in Londen: Onyekuru krijgt award

Henry Onyekuru is door de Nigeriaanse bond verkozen tot beste Nigeriaanse voetballer van Europa. De aanvaller (20) kroonde zich het voorbije seizoen tot topschutter bij Eupen, waarna hij 28 keer uitkwam voor Anderlecht en tien keer scoorde. Een knieblessure maakte een einde aan zijn periode in Brussel. Onyekuru zet zijn revalidatie verder bij de club die hem in Eupen wegkocht: Everton.

rv

9/01, 11u24: Waasland-Beveren zonder Seck in oefenpot

Seck trainde vanmorgen zonder problemen mee, maar de match later vandaag (15u! en dus niet 15u30) tegen Darmstadt laat hij aan zich voorbij gaan. Jans en Myny krijgen uit voorzorg rust maar pikken normaal gezien morgen weer aan.

9/01, 11u11: Essevee in goed gezelschap

Francky Dury bereidt de eerste trainingssessie van de dag voor. Op het aanpalende terrein is ex-Citycoach Manuel Pellegrini aan het werk met Hebei China Fortune. Ook Gervinho traint mee bij de Chinese ploeg, die binnenkort wellicht Javier Mascherano mag verwelkomen.



Bij Essevee werkt Timothy Derijck individueel. De verdediger kwam gisteren voor het eerst in actie na zijn aanslepende knieblessure. Nog dit: gisteravond stond een quiz op het programma bij de bekerwinnaar. Het team van De Sart, De fauw en Oldrup Jensen won.

9/01, 11u05: Mogi Bayat op bezoek

Hoog bezoek op de training van Anderlecht. Makelaar Mogi Bayat staat naast het oefenveld. Ook Herman Van Holsbeeck is aanwezig in La Manga.

PJC

9/01, 10u59: weinig respijt voor Oulare

Obbi Oulare vierde gisteren zijn 22ste verjaardag, maar moest vanochtend toch weer vroeg uit de veren voor een ‘morning run’. Nog voor zonsopgang stuurde Bölöni hem de wegen van Algorfa op.

9/01, 10u55: tweede oefensessie voor Lokeren

Lokeren ondertussen bezig met tweede training van de dag. Voor het ontbijt stond er een nuchterloopje op het programma. Samy Kehli verlaat straks om 13u30 het oefenkamp van Lokeren. Hij vliegt naar Eindhoven, waar een delegatie van OHL hem zal opwachten. Vanaf morgen sluit hij aan bij de ploeg uit 1B.

9/01, 10u52: Tomecak maakt opwachting

Ondertussen is Tomecak aangekomen in het Brugse spelershotel, waar hij meteen verbroederde met die andere ex-KV Mechelenspeler Vanlerberghe.

WDK

WDK

9/01, 10u45: Frisse ochtendtraining bij Mechelen

Na de ochtendloop focust Jankovic op verschillende passvormen. Na enkele prachtige dagen in Zuid-Spanje gebeurt dat vandaag in frisser weer, met wat regendruppels.

DPB

9/01, 10u44: Aanstaande papa Decarli naar Zwitserland

Geen Saulo Decarli meer bij Club in Spanje. Hij trok deze morgen vroeg naar de luchthaven, waar hij een vlucht richting Zwitserland nam. Zijn vrouw staat namelijk op bevallen. German Mera, die gisteren een positief gesprek had met Rik Vande Velde, de sportief directeur van KV Mechelen, staat voorlopig wel nog op het oefenveld. Als zijn transfer afgerond wordt zal dat morgen niet meer het geval zijn.

BELGA

9/01, 10u38: ook Genk begint er terug aan

Eerste training van de dag voor Racing Genk. Schrijvers is er opnieuw bij, ook Berge en Samatta maken de opwarming vol met de groep. Keeperstrainer Guy Martens heeft twee nieuwkomers bij.

KDZ

9/01, 10u25: Antwerp hervat met pittige training

Ook Rodrigues is van de partij voor de opwarming van training nummer zeven op Spaanse bodem. Yatabaré fietst, Jezina werkt apart. Batubinsika zette zijn revalidatie aanvankelijk verder in het hotel, waarna hij rondjes ging lopen. Arslanagic begint met de groep. Met de oefenmatchen van morgen en overmorgen in het verschiet, grijpt Bölöni zijn kans om nog eens pittig te trainen. De Reds krijgen een veeleisende loopoefening voorgeschoteld.

Rv

Rv

9/01, 9u42: Berrier is terug: “Mijn vrouw moest haar job in de telecomsector opgeven, want plots moest ik ’s avonds trainen”

Tien weken lang zweeg hij, gisteren doorbrak Franck Berrier (33) de stilte: “Mijn management heeft fout gecommuniceerd, KV Oostende heeft impulsief gereageerd. Maar nu ken ik het echte gezicht van iedereen.” Le général est de retour.

Lees hier het volledige interview van onze man ter plaatse.

9/01, 9u40: Matthys: “Wat er ook gebeurt, mijn toekomst ligt bij Malinwa”

Even vreesde hij voor het einde van zijn voetbalcarrière, maar de knieblessure die Tim Matthys opliep tegen Oostende viel gelukkig mee. Wat er dit seizoen ook gebeurt, de 34-jarige vleugelaanvaller wil bij KV Mechelen blijven, zelfs na zijn voetbalcarrière.

Lees hier het volledige interview met onze man ter plaatse.

9/01, 9u39: Oefenwedstrijd Gent toch om 15u30

De wedstrijd tussen AA Gent en Nürnberg gaat vandaag uiteindelijk toch om 15.30 door in Oliva.

8/01, 20u55: Nicolas Lombaerts verlaat trainingskamp KV Oostende

Nicolas Lombaerts verlaat "eerstdaags" het trainingskamp van KV Oostende. De verdediger kwam maandag in de oefenwedstrijd tegen Stuttgart (5-2 nederlaag) in het Spaanse La Manga na vijf minuten slecht neer op zijn borstkas. Bij testen in een ziekenhuis in Cartagena kwam niets aan het licht. Toch moet Lombaerts het de komende dagen rustig aan doen, zo meldt KVO.

"We willen geen risico nemen en over enkele dagen heeft Nicolas in België dan een tweede controle", stelt dokter Chris Goossens. "Als ook die controle in orde blijkt, kan hij snel weer aansluiten bij de groep." Lombaerts speelde dit seizoen tot dusver twintig wedstrijden voor de huidige nummer dertien in de Jupiler Pro League.

8/01, 20u25: ook Gerkens komt oude maats groeten

Ook Pieter Gerkens kwam zijn ex-maten (hier met De Petter en De Norre) even gedag zeggen. RSCA en STVV trainden broederlijk naast elkaar.

FKS

8/01, 19u50: Iedereen bij Club brandt van ambitie

Ook Club Brugge kreeg in Sotogrande het bezoek van een cameraploeg van VTM Nieuws en wat bleek: coach Ivan Leko, aanvoerder Ruud Vormer en bij uitbreiding heel blauw-zwart wil álles winnen dit seizoen. Ook de Gouden Schoen:

Photo News

BELGA

Photo News

BELGA

8/01, 19u16: Vanderhaeghe: "Tweede plaats als hoogste doel? We gaan er geen cijfer op plakken"

AA Gent is intussen bezig aan de derde stagedag in Oliva. Hoog tijd voor onze collega's van VTM Nieuws om een keertje terug te blikken met coach Yves Vanderhaeghe:

BELGA

8/01, 18u37: Japanse versterking voor STVV

Twee extra Japanse bestuursleden voor STVV

Het Belgisch Staatsblad meldt dat de Japanse voorzittter Yusuke Muranaka van DMM.com in de bestuur van STVV zoals gepland twee andere Japanners naast zich krijgt: Naokazu Tsurata en Hiroki Yamamoto. Zij zijn gecoöpteerde bestuurders die Marieke Höfte en Benoît Robert moeten vervangen en dit voor de resterende duurtijd van hun mandaten, respectievelijk de jaarvergadering waarin de jaarrekening 2020-2021 wordt goedgekeurd en 11 juni 2021, Daarna kunnen de twee voornoemde Japanners vervangen worden door anderen. Zo hebbende Japanners meteen een meerderheid in et bestuur. Ook Robrecht Asnong en David Meekers maken deel uit van het bestuur.

Japanse speler op komst

Het is zover. De eerste Japanse speler sinds de overname door DMM komt STVV versterken. Takehiro Tomiyasu zet vandaag of morgen op Stayen zijn handtekening onder een contract. Op enkele details na is alles rond. De Japanse jeugdinternational en verdediger van 19 komt over van Avispa Fukuoka uit de J-League 2 waar Pierre Littbarski nog ooit trainer was. Hij zou in Sint-Truiden in eerste instantie bij de beloften aansluiten.

8/01, 18u02: Essevee met opgegeven hoofd onderuit tegen Dortmund

Essevee hield met zijn basiself één helft gelijke tred tegen een sterk Dortmund. Na rust scoorde Aubameyang de winnende treffer voor de Duitsers, maar dat zal voor Francky Dury slechts bijzaak zijn.

Lees HIER het volledige wedstrijdverslag!

AFP Aubameyang scoorde twee keer voor Dortmund.

8/01, 17u57: AA Gent moet uitwijken voor oefenduel tegen Nürnberg

AA Gent had morgennamiddag op het oefencentrum in Oliva Nova een oefenwedstrijd voorzien tegen 1.FC Nürnberg, maar het is nog onduidelijk of - en waar - die wedstrijd uiteindelijk gespeeld wordt. Omdat ook Union Berlin in Oliva Nova resideert met een gevolg van enkele honderden fans, werd beslist om voor de match tegen Nürnberg uit te wijken naar het veld van Union Deportivo Alzira, op 58 kilometer van Oliva Nova. Zo wou men een clash vermijden tussen de fans van Nürnberg en Union Berlin, die in een strijd verwikkeld zijn om promotie naar de Bundesliga. Vanavond laat kondigde Nürnberg echter officieel aan dat toch in Oliva Nova gespeeld zou worden. Er zou geen toestemming zijn om in Alzira te voetballen. Morgen moet blijken of - en waar - de wedstrijd kan plaatsvinden.

BELGA Sigurd Rosted (links) in duel met Roman Yaremchuk.

BELGA

8/01, 17u54: STVV verwelkomt Reza

STVV werkt nog een lichte training af. De nadruk ligt op afwerking en de lange bal en het verloopt onder het goedkeurende oog van niemand minder dan Reza Ghoochannejhad, de Iraniër die in het verleden nog het mooie weer maakte bij de Kanaries.

FKS Reza in gesprek met Steppe (links) en Delorge.