Winterstages 8/01: Peter Maes beetgenomen - Obradovic verlaat trainingskamp Anderlecht - Lombaerts naar het ziekenhuis, KVO verliest

Lees de stagedagboeken van:

Standard, Sint-Truiden, Kortrijk, Waasland-Beveren, Zulte-Waregem, Antwerp, Club Brugge, KV Oostende, AA Gent, Anderlecht, KV Mechelen, Racing Genk, Lokeren en Charleroi.

8/1, 17u13: Na regen komt zonneschijn bij Club

Na regen komt zonneschijn, na de regen op de ochtendtraining, was op de middagtraining opnieuw de zon te zien.

8/1, 17u09: Pech voor Obradovic

Pech voor Ivan Obradovic tijdens de derde trainingsdag van Anderlecht in La Manga. De medische staf oordeelde dat de Servische linksachter sowieso niet meer in actie kon komen tijdens deze winterstage, waardoor hij voortijdig het vliegtuig richting België nam. Daar zal hij verder onderzocht worden.

8/1, 17u08: Tweede helft Zulte Waregem:

Zulte Waregem start met een volledig nieuwe basiself aan de tweede helft. Bostyn, Walsh, Heylen, Doumbia, Madu, De Mets, De Sart, Cordaro, Leya Iseka, Saponjic, Olayinka

8/1, 17u03: Partijtje tennisvoetbal tussen De Sutter en Hupperts bij Lokeren

8/1, 17u: Sall morgenavond verwacht bij Antwerp

De tweede training bij Antwerp begint met ludiek spelletje met hesjes. Sall wordt dan toch morgenavond verwacht. Hij vliegt over vanuit Senegal na de gezondheidsproblemen van zijn vader.

8/1, 16u55: Ruststand Zulte Waregem: 2-2

RUST 2-2: @BVB en Essevee hebben de aanwezige toeschouwers een aangename eerste helft voorgeschoteld.



Doelpunten: Harbaoui, Piszcek, Derijck, Aubemeyang pic.twitter.com/gVojvCICWa SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

8/1, 16u48: KVO verliest van Stuttgart

Ondanks een uitstekende eerste helft heeft KV Oostende zijn eerste oefenmatch op stage verloren. Siani vanop de stip en Bjelica met een knappe lobbal maakten de vroege openingsgoal dan wel ongedaan, toch ging KVO met 5-2 onderuit tegen de Bundesligaclub. Na de rust zakte de kustploeg weg en zette Stuttgart de match helemaal naar zijn hand. Lombaerts, die vroeg in de match pijnlijk ten val kwam, is intussen aan beterhand. De verdediger werd al na vijf minuten vervangen en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is ok. Custovic liet min of meer zijn basisploeg opdraven en bracht na de pauze Bushiri, D’haese, Conte en Ndenbe en Bataille in het veld.

KVO: Dutoit; Milic (85’ Bataille), Lombaerts (5’ Bossaerts), Tomasevic (80’ Bushiri); Rezaeian (70’ Conte), Jali, Siani (63’ Vandendriessche), Banda, Bjelica (85’ Ndenbe); Gano, Zivkovic (75’ D’haese)

Doelpunten: 8’ 0-1, 19’ Siani (1-1), 32’ Bjelica (2-1), 72’ 2-2, 74’ 3-2, 77’ 4-2, 88' 5-2

8/1, 16u41: Kracht- en stabilisatieoefeningen bij Lokeren

Terwijl @WaaslandBeveren achter gesloten deuren traint (Sven Vermant wou geen pottenkijkers vanmiddag), houdt @KSCLokeren een kracht- stabiliteits- en explosiviteitstraining. Heerlijk voetbalweertje nog steeds trouwens. #sorrynotsorry #HLNinSpanje🇪🇸 @hlnsport pic.twitter.com/EwC6TGcE6C (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

8/1, 16u37: Kopbaloefeningen bij Anderlecht

8/1, 16u34: Zulte Waregem oefent tegen Dortmund: 2-1

Zulte Waregem komt op voorsprong via Harbaoui. De Tunesiër rondt een knappe aanval via Coopman en De Pauw af in de 23ste minuut. Dortmund kon enkele minuten later tegen scoren toen Pisczek een voorzet onhoudbaar voorbij Bossut kopte. Intussen hebben de troepen van Francky Dury de voorsprong opnieuw beet na een kopbaldoelpunt van Derijck.

RV Zulte Waregem op voorsprong tegen Dortmund.

8/1, 16u26: Genk speelt potje padel

Geen doorgedreven training voor de spelers van Racing Genk deze namiddag. De mannen van trainer Philippe Clement werken een padeltoernooi af en de winnaar gaat zelfs naar huis met een etentje voor twee personen.

8/1, 16u25: KVM golft

Bij KV Mechelen verwisselen ze het ene balspel voor het andere. De mannen van coach Jankovic gingen deze namiddag golfen en dat zorgde bij Club-target Tomecak en co voor het nodige plezier.

RV Tomecak slaat een balletje.

8/1, 16u20: Teo slaat namiddagtraining over

Geen Lukasz Teodorczyk op het oefenveld in La Manga vanmiddag. De Pool van Anderlecht slaat de training over, wellicht uit voorzorg na zijn blessure aan de heupbuiger. Opvallend: op het veld naar RSCA oefent KV Oostende tegen Stuttgart, met Marc Coucke op de tribune.

8/1, 15u51: Geen pottenkijkers bij Waasland-Beveren

Sven Vermant besloot om geen pers toe te laten op de namiddagtraining. Daar werden immers tactische zaken en stilstaande fases getraind, en de kersverse trainer van Waasland-Beveren wou liever geen pottenkijkers. Seck, Myny en Jans trainden preventief individueel en trokken daarna de fitness in. De prognose leert dat hun blessures niet ernstig zijn.

Photo News BEVEREN, BELGIUM - JANUARY 05 : Sven Vermant pictured during his first training session as head coach of Waasland Beveren on January 05, 2018 in Beveren, Belgium, 5/01/18 ( Photo by Jan De Meuleneir / Photonews

8/1, 15u33: Van Damme verzorgt de sfeer bij Antwerp

Bij Antwerp wordt hard gewerkt tijdens de stage, maar ook flink wat gelachen. Eén van de voornaamste lolbroeken bij de 'Great Old' is Jelle Van Damme, dat toont de verdediger ook op zijn Instagrampagina.

Lees HIER het stagedagboek van de 'Great Old'.

Enjoy life because no one gets out alive anyway...🙏🏻😂 @geoffryhairemans .. #trainingcamp #smile #fun #liveurlife #notalwaysserious #37 #A Een foto die is geplaatst door null (@jelle_van_damme) op 08 jan 2018 om 15:13 CET

8/1, 15u23: Coucke arriveert bij KVO... en bij Anderlecht

Na twee stagedagen is ook voorzitter Marc Coucke gearriveerd op het oefenkamp van KV Oostende. Toevallig of niet op de oefenwedstrijd in La Manga, daar waar ook Anderlecht zich voorbereidt op de tweede helft van het seizoen. De preses zorgt meteen voor animo in de tribune, veel is er na de bekendmaking van zijn overstap dus niet veranderd. Verwacht wordt dat Coucke straks samen met Luc Devroe en het bestuur meereist naar Murcia, daar waar Oostende nog tot zaterdag verblijft.

8/1, 15u15: Oefenmatch begint dramatisch voor KV Oostende

De oefenmatch kan niet veel slechter beginnen voor Oostende. Niet alleen is er een vroege achterstand, ook moet Lombaerts al meteen noodgedwongen naar de kant. De verdediger kwam hard neer op de rug bij een hoekschop en kan niet verder. Even was er paniek, en Lombaerts trekt -uit voorzorg- ook naar het ziekenhuis.

Photo News Nicolas Lombaerts.

8/1, 14u55: Essevee gearriveerd in Estadio Municipal, waar veel regen viel

Zulte Waregem is aangekomen in het Estadio Municipal van Marbella. Over ruim een uur oefent 'Essevee' tegen het tegen Dortmund, maar het wordt afwachten hoe het veld in Spanje er zal bijliggen. Er viel de afgelopen uren veel regen in Marbella, waardoor het veld er drassig bijligt. Er wordt momenteel hard gewerkt om de grasmat goed speelbaar te maken. Ook de 'Borussen', met wereldsterren als Aubameyang en Götze, zijn inmiddels gearriveerd.

Er viel de afgelopen uren veel regen in de Zuid-Spaanse badplaats 🌧



Er wordt momenteel hard gewerkt om het veld goed speelbaar te maken. pic.twitter.com/LsYEEeDUao — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) 8 januari 2018

Starting 1️⃣1️⃣ Essevee



Bossut

De fauw

Baudry

Derijck

Harbaoui

Kaya

De Pauw

Marcq

Oldrup Jensen

Hamalainen

Coopman pic.twitter.com/AhGv71T1JN SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Starting 1️⃣1️⃣ @BVB



Bansen

Sokratis

Zagadou

Durm

Piszcek

Weigl

Götze

Castro

Yarmolenko

Sancho

Aubameyang pic.twitter.com/yhRpy2aCxu SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

8/1, 14u30: ook Myny valt uit bij Waasland-Beveren

Naast Seck en Jans viel op de training van Waasland-Beveren daarnet ook nog Olivier Myny uit. Een knieprobleem. Op het eerste zicht niks ernstigs, al is dat nog even afwachten. Vanmiddag (16u) wordt er voornamelijk getraind op stilstaande fases.

Lees HIER het stagedagboek van de Waaslanders.

8/1, 14u20: KVO straks tegen Stuttgart

KV Oostende is aangekomen in La Manga voor zijn eerste oefenwedstrijd. De kustploeg neemt het op tegen Bundesligaclub Stuttgart, dat straks onder anderen Mario Gomez, Dennis Aogo en doelman Ron-Robert Zieler aan de aftrap brengt. Oostende speelt op zijn beurt met een soort van basisploeg, al komt Capon na zijn blessure nog niet in aanmerking voor speelminuten. Musona heeft dan weer last aan de enkel en blijft ook aan de kant. Berrier, pas terug bij de A-kern, moet wachten tot woensdag voor speelgelegenheid. Het is de bedoeling dat de elf basisspelers straks ook de wedstrijd rondmaken, dit acht dagen voor de inhaalwedstrijd tegen Racing Genk.

KVO basisopstelling: Dutoit, Milic, Lombaerts, Tomasevic, Rezaeian, Jali, Siani, Banda, Bjeica, Zivkovic, Gano

8/1, 14u00: Peter Maes beetgenomen

In Campoamor, waar Lokeren deze week verblijft, liggen de trainingsvelden een paar honderd meter van het hotel. Niet onoverkomelijk om te voet te doen, ware het niet dat het hoogteverschil tussen hotel en velden behoorlijk groot is. Richting gras gaat het lekker bergaf, maar om terug te keren durven enkele Lokeren-spelers al eens een golfkarretje te gebruiken. Peter Maes loste het anders op: hij huurde in het hotel een fiets en rijdt zo van en naar de training. Toen hij zijn tweewieler deze middag tijdens de lunch even onbewaakt achterliet, vonden enkele fans er niet beter op om deze 'Te koop' te zetten, mét Maes' GSM-nummer (dat wij toch maar even onherkenbaar hebben gemaakt) erbij. Benieuwd hoeveel telefoontjes de Lokeren-trainer ondertussen gekregen heeft...

8/1, 13u25: langste training voor KVM

KV Mechelen werkte vandaag zijn langste veldtraining van de winterstage af. De spelers konden wat langer slapen nadat de ochtendjogging geschrapt werd en gaven daarna het volle pond op het veld. Met wedstrijdjes handbal, spurtjes, afwerken op doel en een grote wedstrijd was er voor ieder wat wils. Verdier en Camus werkten individueel met de physical coach. Jongeling Bosiers kreeg rust. Deze namiddag staat er wat ontspanning op het programma: een groep gaat padel spelen, een andere golfen.

Maar 1 veldtraining vandaag voor #KVMechelen maar wel "full intensity" vannamiddag teambuilding met padel of golf. Alles op @hlnsport pic.twitter.com/EGEIfkQNzL — Dieter Peeters (@dtrptrs) 8 januari 2018

8/1, 13u20: De Mil vervangt Vermant

Rik De Mil, de huidige coach van de U19, neemt tot het einde van het seizoen over bij de Brugse beloften. Na het vertrek van Sven Vermant naar Waasland-Beveren, werd daarvoor nog een nieuwe trainer gezocht.

8/1, 12u30: Gerkens trefzeker

De ochtendtraining zit erop bij Anderlecht, met opnieuw veel afwerkingsvormen. Gerkens toonde zich erg trefzeker. Vanmiddag is er normaal gezien nog een sessie, tenzij de plannen wijzigen.

Photo News

8/1, 12u20: Zulte Waregem traint uurtje

Zulte Waregem werkte in een uitgeregend Marbella Football Center een trainingssessie van één uur af. Dury bleef slepen aan automatismen met oefeningen op balbezit, passing en afwerking. Voor het duel tegen Borussia Dortmund, straks om 16 uur, werden ook de stilstaande fases opgefrist.

Kletsnat begin van dag drie in Marbella. Voor de oefenwedstrijd tegen @BVB staat er nog een lichte oefensessie op het programma. pic.twitter.com/SlCTHD5pjL SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

8/1, 12u05: De Bock op weg naar Leeds

Ondertussen heeft De Bock samen met zijn manager het spelershotel van Club Brugge verlaten. Next stop: Leeds.

8/1, 12u: Rosted traint mee bij Buffalo's

Rosted traint voor het eerst mee bij AA Gent. Andrijasevic krijgt verzorging. Christiansen, Imbrun, Chakvetadze en Neto trainen apart.

8/1, 11u55: alweer lange training bij Antwerp

De training zit er weer op bij Antwerp, en dat na 1u54'. Het werd dus opnieuw een lange sessie. Tot nu toe doken we op geen enkele van de vijf trainingen onder 1u45'.

8/1: 11u40: Jans en Seck naar de kant bij Waasland-Beveren

Jans en Seck staakten vanmorgen de training bij Waasland-Beveren. De Luxemburgse international had last aan de voetzool, het zou gaan om een overbelasting van de hiel. Mogelijk sluit hij vanmiddag wel weer aan. Ook Ibrahima Seck moest even later naar de kant. De Senegalees kreeg tijdens een wedstrijdvorm een trap op de knie. Beide spelers trokken naar de fitness.

8/1: 11u15: STVV traint met 24 man

Stralend blauwe lucht in La Manga. Na een korte duurloop gaat de eerste training van de dag van start bij STVV. Met 24 zijn ze, de Kanaries. Charisis en Gueye zijn zoals gisteren niet helemaal fit en volgen een individueel programma, deels binnen, deels buiten. Charisis heeft last van de buikspieren en geraakt zeker de eerste twee weken niet speelklaar. Een geluk bij een ongeluk is dat hij de eerste match tegen Waasland-Beveren sowieso wegens vijf gele kaarten geschorst is. Kotysch moest even naar de kant. De tape rond zijn geopereerd kuitbeen zat te strak. Nog voor de eerste training goed van start ging moest ook Dussaut naar de kant met knieproblemen. De ernst moet nog blijken maar de dokter verwacht niks ernstig.

8/1: 11u10: Lokeren begint met ochtendloopje

De tweede stagedag van Lokeren begon al vroeg met een nuchter ochtendloopje. Ondertussen is de eerste trainingssessie van de dag begonnen. Geen geblesseerden bij Lokeren, enkel Maric en Miric werken individueel.

8/1: 11u: Teo hervat bij Anderlecht

Goed nieuws voor Anderlecht in La Manga: Lukasz Teodorczyk heeft de groepstrainingen hervat. De Poolse spits was gisteren nog afwezig met last aan de heupbuiger. Ivan Obradovic ontbreekt wel op de oefensessie.

8/1: 10u45: Tomecak nog op training KVM

KV Mechelen traint op volle troepensterkte. Ook Ivan Tomecak, die op het punt staat een contract te tekenen bij Club Brugge, is van de partij. De groep begint met een match handbal. Verdier en Camus lopen rondjes. Na de middag staat er nog een teambuildingsactiviteit op het menu, golf of padel.

8/1: 10u35: Antwerp aan vijfde training toe

Training nummer vijf op Spaanse bodem voor de Great Old. Rodrigues en Batubinsika trainen in de fitness. Arslanagic werkt na de opwarming individueel verder. Jezina traint weer met de andere keepers.

Hoezo, altijd zon in Marbella?

Marbella een garantie op zon? Valt dat even tegen voor Zulte Waregem. Om 10 uur staat een lichte training op het programma, want deze namiddag om 16u wacht Borussia Dortmund in een oefenduel.

8/1: 10u20: Standard in de regen

Standard begint eraan in de regen. Het oefenveld ligt er wel goed bij.

8/1: 10u15: De Bock niet mee op de Brugse bus

De Brugse spelersbus staat klaar voor de ochtendtraining van 10u30, maar daar zal Laurens De Bock niet mee opspringen. De linksachter wacht in het spelershotel op zijn manager om de winterstage te verlaten en zal vervolgens naar Leeds afreizen om zijn nakende transfer af te ronden.

8/1: 10u00: Touwtrekken bij AA Gent

Leuk filmpje van AA Gent: gisteravond vond een stevige strandtraining plaats, met onder meer worstelen en touwtrekken op het programma.

8/1: 9u10: Recuperatietraining voor Racing Genk

Ook bij Racing Genk zijn ze niet van plan om er écht de pees op te leggen. De Limburgers hebben voor deze ochtend een recuperatietraining gepland. De mannen van Philippe Clement trekken naar het zwembad, de sauna en ze bestijgen ook even de spinningfiets.

Photo News

8/1: 9u: KV Mechelen pakt het anders aan vandaag

KV Mechelen-trainer Aleksandar Jankovic besluit vandaag om het geweer wat van schouder te veranderen. Malinwa startte de dag om 7u30 met een ochtendloop en rond 10u30 volgt de enige veldtraining van de dag. Na de middag staat er voor de Maneblussers immers een -sportieve- teambuilding op het programma.

Dieter Peeters Matchvorm KV Mechelen

KV Mechelen Jankovic op stage met KV Mechelen

RV Hartslagtraining bij KV Mechelen.

7/1: 21u20: Peter Maes vertelt over eerste dag Lokeren in Campoamor

7/1: 20u30: Batubinsika geeft rondleiding

Benieuwd waar de spelers logeren tijdens hun stage? Batubinsika geeft een rondleiding in het hotel. https://t.co/BXxzYDuzFS Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Antwerp deelt het La Finca Golf Resort in Algorfa tot morgen nog met Werder Bremen en enkele verdwaalde golfers. Vanaf dinsdag hebben ze het hotel nagenoeg voor zich alleen. De spa gebruiken ze doorgaans na de tweede training om wat uit te puffen. Onder meer Limbombe, Ghandri en Habran vind je 's avonds nog wel eens terug in de lounge, in het hoogseizoen een nachtclub, maar momenteel omgetoverd tot speelruimte voor een potje tafeltennis of biljart. Ook de kamers in het moderne complex zijn van alle noodzakelijke comfort voorzien. De leden staf, met coach Bölöni op kop, hebben elk apart een kamer. Voor de 27 spelers zijn er maar 14 kamers voorzien. Ze slapen dus samen. Oulare en Arslanagic zijn al langer vaste roommates. Hairemans en Corryn zijn ook een nagenoeg onafscheidelijk duo. Al lag Corryn in het verleden ook wel eens bij Haroun en dan sliep Dequevy tussen dezelfde vier muren als Hairemans. Owusu en Mendy zijn de enige spelers die een kamer voor zich alleen hebben. Owusu moest normaal met Sall samenhokken, maar de Senegalees dook zoals bekend nog niet op. Het tweede bed in de kamer van de jonge nieuwkomer Mendy blijft voorlopig ook onbeslapen. Dat wordt vrijgehouden voor de eventuele komst van een nieuwe speler.

7/1: 19u02: Gevarieerde, maar stevige trainingsdag voor Malinwa

In de namiddag opnieuw een pittige training voor 25 KV Mechelenspelers. Verdier (fysieke achterstand) en Vitas (na knieblessure) werkten individueel. De groep trainde na een goede opwarming een uurtje stevig door op balbezit, druk zetten en ruimte zoeken. Daarna volgden enkele intensieve, kleine matchvormen. Na een uitgebreide stretching en cooldown konden de spelers alweer terugblikken op een gevarieerde, maar stevige trainingsdag.

7/1: 18u20: Japans bezoek op komst voor STVV

Tegen alle verwachtingen in krijgt het Truiense oefenkamp dan toch Japans bezoek. Op 10 januari zal Takayuki Yajima namens de Japanse overnemer DMM in La Manga arriveren. Ook STVV-manager Philippe Bormans komt mee. Yayima is financieel directeur. Momenteel wordt het budget van STVV voor komend seizoen bepaald. Dat budget zou fors worden verhoogd. In de wandelgangen circuleren bedragen tussen de 15 en 20 miljoen euro. Nu schommelt het budget van STVV rond de 5 miljoen. Realiteit of wishful thinking? Uitsluitsel komt er alleszins op 16 januari aanstaande of uiterlijk een paar dagen later. Dan zakt DMM met een delegatie van 15 man af naar Sint-Truiden voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Verwacht wordt dat de nieuwe voorzitter van de club, Yusuke Muranaka, van die gelegenheid zal gebruik maken om de plannen te ontvouwen. (FKS)

7/1: 17u58: Edmilson staakt training Standard

Edmilson houdt het vroegtijdig voor bekeken. De Braziliaanse aanvaller van de Rouches heeft last aan de knie.

7/1: 17u40: Teambuilding Anderlecht op het strand

De toeristen keken hun ogen uit. Anderlecht trok op teambuilding naar het strand - een welgekomen afwisseling in het fysiek moordende schema. De spelers vormden in groepjes onder meer menselijke piramides en speelden spelletjes. Ook de licht geblesseerden Amuzu en Teodorczyk (heupbuiger) en de van KV Mechelen teruggekeerde Silvère Ganvoula namen deel.

Teambuilding 👍 More 📽️ on the #RSCA Official app! #COYM #rscaLaManga pic.twitter.com/EnAwMySyQ0 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Photo News

Photo News

Teambuilding 👌 More updates on the #RSCA Official app! #COYM #rscaLaManga pic.twitter.com/u9FKZEWRK6 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Training camp Day 2 💪 More updates on the #RSCA Official app! #COYM #rscaLaManga pic.twitter.com/PjziMBKZTb RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Photo News

Photo News

7/1: 17u25: Lokeren aan de bak

Ondertussen is de zon weg achter de rotsen. Samen met een fris windje zorgt dat meteen dat de gevoelstemperatuur 10 tot 15 graden zakt. Frisjes! Een oefening met veel passing en beweging is dan welgekomen.

Ondertussen neemt Erwin Lemmens de doelmannen onder handen. Hier Davino Verhulst in actie.

