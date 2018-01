Winterstages 10/01: Saief krijgt lachers op de hand bij ontgroening, Lokeren achtervolgt tegen Spaanse derdeklasser De voetbalredactie

RV

10/01, 11u28: Waaslanders opnieuw op achterstand

Elche klimt opnieuw op voorsprong: 1-2. Lokeren komt vaak een stapje te laat. De Spaanse derdeklasser is de betere in het spel, een slap wedstrijdbegin van de Waaslanders.

10/01, 11u18: Lokeren reageert meteen

Maar lang staat die achterstand niet op het scorebord. Hupperts treft raak na een steekbal op maat van Michel. De Nederlander omspeelt de doelman en werkt makkelijk af. 1-1.

10/01, 11u16: Elche klimt op voorsprong

Lokeren moet vroeg achtervolgen. De Spanjaarden flirten met de buitenspelval, glippen erdoor en scoren. Peter Maes is vanzelfsprekend 'not amused.'

10/01, 11u12: Bongonda traint apart

Zulte Waregem begint aan de eerste training van de dag. Mét Theo Bongonda in Essevee-outfit. De middenvelder traint wel apart, want Trabzonspor heeft de flankaanvaller nog steeds niet vrijgegeven.

Jonas Van De Veire

10/01, 11u10: Andrijasevic weer op het veld

Vanochtend stabilisatie-oefeningen op het veld bij AA Gent, daarna naar de fitness. Franko Andrijasevic trainde apart met Renato Neto. Christiansen en Imbrun hielden het bij lopen. Simon (enkel) en Machado (quadriceps) kregen verzorging. Deze namiddag om 15 uur staat een oefenmatch tegen Union Berlin op de agenda.

10/01, 11u06: Lokeren oefent tegen Elche

Lokeren begint zo meteen een oefenwedstrijd tegen de Spaanse derdeklasser Elche met de volgende elf: Verhulst, Marzo, Joher, Filipovic, Mpati, Overmeire, Michel, Hupperts, De Ridder, Straetman en Mendy. De enige nieuwkomer, Jean Mendy, staat dus meteen diep in de spits.

TEAM | Overmeire, Verhulst, Michel, Hupperts, De Ridder, Mpati, Straetman, Marzo, Mendy, Filipovic & Rassoul. #StageCampoamor pic.twitter.com/bR7hmIRISv Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

10/01, 11u05: "Beste spits tegen wie ik speelde in België? Ik kan moeilijk Teo zeggen hé?"

Lokeren begint zo meteen tegen Elche met: Verhulst, Marzo, Joher, Filipovic, Mpati, Overmeire, Michel, Hupperts, De Ridder, Straetman, Mendy. Bij Lokeren gooit vooral Filipovic hoge ogen dit seizoen. “Beste spits tegen wie ik speelde? Ik kan nu toch moeilijk Teo zeggen hé?”

10/01, 11u: Vanzo terug na 14 maanden blessureleed

30 oktober 2016. Die dag speelde Floriano Vanzo (tegen Anderlecht, 82 minuten) zijn laatste wedstrijd voor Waasland-Beveren. Gistermiddag, ruim 14 (!) maanden later, mocht hij eindelijk weer opdraven. Vanzo knokte zich voorbij twéé kruisbandoperaties weer richting voetbalveld. Een monoloog.

MVS Floriano Vanzo's comeback voor Waasland-Beveren in de oefenmatch tegen Darmstadt.

10/01, 10u50: Club Brugge traint niet, straks oefenwedstrijd tegen Groningen

Voor één keer geen ochtendtraining voor die van Club Brugge. Deze middag (15u15) staat er immers de enige oefenmatch van deze winterstage op het programma. Tegenstander is het Nederlandse nummer dertien Groningen. German Mera, die gisteravond laat nog de teamactiviteit verliet om aan te sluiten bij KV Mechelen, is er dan niet meer bij. Morgen vliegt blauw-zwart terug naar België.

Photo News

10/01, 10u40: Foket wil zijn plaats in de Gentse elf afdwingen

Thomas Foket (23) herstelde veel sneller dan ­verwacht van een hartoperatie, maar opnieuw een plaats in de ploeg afdwingen, is niet evident. En dat terwijl er een WK aankomt. Hoeveel geduld heeft Foket? Onze man op stage bij Gent sprak met Foket: "Ik ga niet alles in functie stellen van het WK, ik wil vooral weer basisspeler worden bij Gent."

Vanochtend trokken de Gent-spelers trouwens voor stabilisatie-oefeningen het veld op, daarna ging het naar de fitness. Franko Andrijasevic staat ook opnieuw op het veld. De Kroaat trainde apart met Renato Neto. Christiansen en Imbrun hielden het bij lopen. Simon (enkel) en Machado (quadriceps) kregen verzorging. Deze namiddag volgt om 15 uur match tegen Union Berlin.

BELGA Foket in duel met Sigurd Rosted op stage.

10/01, 10u25: Pozuelo op één lijn met Clement

De trainerswissel bij Racing Genk doet Alejandro Pozuelo deugd. De Spaanse spelverdeler bloeit tijdens de winterstage weer helemaal open onder nieuwbakken coach Philippe Clement. "We zitten op dezelfde lijn. Stuivenberg? Eigenlijk wil ik aan die periode niet veel woorden vuilmaken. Hij had zijn idee, ik het mijne en dat botste."

Ondertussen is ook de eerste training bij Racing Genk begonnen. Terwijl de spelers wat rekken en strekken geeft Philippe Clement zijn assistent Jos Daerden aanwijzingen. Aidoo is hersteld van zijn maagklachten en traint mee. Ook Malinovskyi is er opnieuw bij.

Photo News

10/01, 10u20: 'Masterchef' bij Club Brugge

BELGA

10/01, 10u15: Sall is terecht

Sall is gearriveerd en hervat individueel op het trainingskamp van Antwerp. Voor nieuwkomer Jens Teunckens (Club Brugge) is het zijn eerste dag bij 'The Great Old'.

Moustapha Sall arriveerde vannacht in Algorfa en sluit vanochtend aan met de groot. Nieuwkomer Jens Teunckens tekent ook present en gaat individueel lopen met physical coach Renotte. #stage #rafc #HLNinSpanje @hlnsport pic.twitter.com/on2iQtIZ7r Stijn Joris(@ stijnjorisfh) link

rv Mamadou Sall hervat individueel de trainingen.

10/01, 10u: Geen Stanciu op training

Opvallende afwezige bij Anderlecht op training: Nicolae Stanciu. Volgens paars-wit is hij licht geblesseerd. Of het iets met een nakende transfer te maken heeft, is niet bekend.

BELGA

10/01, 8u33: ontgroening Saief

Ook voor nieuwbakken-Anderlechtenaar Kenny Saief was er geen ontkomen aan: het ritueel waarbij een nieuwe speler een liedje moet zingen voor de hele groep. De flankspeler koos voor 'Kiss' van Prince en jawel, hij kreeg er de lachers mee op z'n hand...

Ontgroening voor Kenny Saief! Download de app uit de PLAY STORE (https://t.co/8jOWk8TWua) of de APP STORE (https://t.co/WsEYzSmeb7) voor meer video's! 😉 #RSCA #COYM #rscaLaManga pic.twitter.com/Vp0eM4AqqL RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

10/01, 8u10: Standard terug naar huis

Standard vertrekt rond 9u aan het spelershotel. Om half elf nemen ze hun vlucht naar Eindhoven na een stevige stage. De terugkomst in Luik wordt rond 16u30 verwacht.

10/01, 7u49: Anderlecht vandaag tegen Utrecht

De spelers zullen tevreden zijn. In plaats van voortdurend te trainen staat er vandaag ook een oefenduel op het programma in La Manga. Tegenstander om 16 uur is het Nederlandse FC Utrecht. Wellicht treedt paars-wit aan met een mix van A-kernspelers en beloften. In de voormiddag is er wel nog eerst een klassieke oefensessie. (PJC)

