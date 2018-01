Winterstages 10/01: Saief krijgt lachers op de hand bij ontgroening, Anderlecht oefent tegen Nederlandse eersteklasser De voetbalredactie

08u40 0 Rv Jupiler Pro League Onze Belgische eersteklassers trekken deze periode massaal op winterstage. Hoe verlopen er hun trainingen en kunnen ze hun oefenmatchen winnend afsluiten? Mis niets van hun acties dankzij deze negen dagen lange liveblog, mét focus op de beste foto’s, de beste video’s en de leukste weetjes!

Lees de stagedagboeken van:

Standard, Sint-Truiden, Waasland-Beveren, Zulte-Waregem, Antwerp, Club Brugge, KV Oostende, AA Gent, Anderlecht, KV Mechelen, Racing Genk, Lokeren en Charleroi.

10/01, 8u33: ontgroening Saief

Ook voor nieuwbakken-Anderlechtenaar Kenny Saief was er geen ontkomen aan: het ritueel waarbij een nieuwe speler een liedje moet zingen voor de hele groep. De flankspeler koos voor 'Kiss' van Prince en jawel, hij kreeg er de lachers mee op z'n hand...

Ontgroening voor Kenny Saief! #RSCA #COYM #rscaLaManga pic.twitter.com/Vp0eM4AqqL RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

10/01, 8u10: Standard terug naar huis

Standard vertrekt rond 9u aan het spelershotel. Om half elf nemen ze hun vlucht naar Eindhoven na een stevige stage. De terugkomst is Luik wordt rond 16u30 verwacht.

10/01, 7u49: Anderlecht vandaag tegen Utrecht

De spelers zullen tevreden zijn. In plaats van voortdurend te trainen staat er vandaag ook een oefenduel op het programma in La Manga. Tegenstander om 16 uur is het Nederlandse FC Utrecht. Wellicht treedt paars-wit aan met een mix van A-kernspelers en beloften. In de voormiddag is er wel nog eerst een klassieke oefensessie. (PJC)

