Winnen terwijl halve ploeg rust krijgt: Thorup heeft het breed, maar ziet Dejaegere uitvallen met sleutelbeenbreuk RN/SDG/YP

01 december 2019

21u51 2 KV Kortrijk KVK KVK 0 einde 2 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League De Europese inspanningen beletten AA Gent niet om ook in de competitie zijn mars verder te zetten. Ondanks heel wat wissels namen de Buffalo’s de maat van KV Kortrijk, dat vooral naar onder moet blijven kijken.

Tussen de Europa Leaguekwalificatie in Saint-Étienne en de bekermatch van woensdag op Charleroi vond Jess Thorup dat het moment gekomen was om te roteren. De coach van de Buffalo’s liet met Lustig, Mohammadi, Owusu, David en Yaremchuk de helft van het elftal dat zich in Frankrijk kwalificeerde aan de kant. In hun plaats kwamen Castro-Montes, Asare, Bezus, Dejaegere en Kvilitaia in het elftal. Zij bewezen dat Gent goed gestoffeerd is in de breedte.

Gent zette hoog druk, liet Kortrijk nauwelijks aan spelen toekomen en tikte de bal zelf makkelijk rond in balbezit. Er zat veel beweging in het elftal van Thorup, wat maakte dat makkelijk de vrije man gevonden werd. Nog voor het kwartier klommen de Buffalo’s op voorsprong. Roman Bezus snoepte de bal af van Rolland, slalomde vervolgens door de Kortrijkdefensie en stiftte de bal knap over de uitgekomen Jakubech. De vierde competitietreffer al voor de Oekraïner, die nochtans veelal op de bank start.

Penalty

Kortrijk kwam kort voor en kort na de rust beter in de wedstrijd, maar Kaminkski deed zijn job en op het uur maakten de Buffalo’s de klus af. Op het uur verdubbelde Gent zijn voorsprong na een geweldige combinatie. Kvilitaia speelde Odjidja aan, die devieerde tot bij Depoitre, die op zijn beurt Kvilitaia weer aanspeelde met een hakje. Kovacevic stopte de Georgiër foutief af, Nathan

Verboomen zag er geen graten in, maar de VAR corrigeerde. Vanop de stip trapte Vadis Odjidja zijn eerste van het seizoen tegen de touwen. ‘Job done’, Gent had zijn tweede uitzege in de competitie beet.

“Ik was nochtans een beetje bang voor deze verplaatsing”, gaf Thorup toe. “We kwamen uit de Europa League, in een groot stadion met veel sfeer. Als je dan van decor verandert naar Kortrijk, waar het altijd moeilijk is, moet je mentaal een knop omdraaien. Ik kan alleen maar respect opbrengen voor de manier waarop mijn spelers daarop reageerden. We hadden van in het begin controle, we wonnen duels en we waren eerst op de tweede bal. We speelden ons voetbal, we creëerden kansen, we hadden meer goals kunnen maken en we sluiten de match af met een ‘clean sheet’. We wisselden vijf spelers, maar ik kon dat niet zien aan de manier waarop we speelden. Dat betekent dat we veel spelers hebben die iets willen bijbrengen en die dat ook tonen zodra ze de kans krijgen.”

Kums

Bij afwezigheid van Elisha Owusu speelde Sven Kums uitstekend op de ‘zes’, een positie die hij nochtans niet zo graag inneemt. “Ik sprak daar met Sven over, omdat ik Owusu even wat rust wou gunnen”, aldus Thorup. “Ik wou Sven daar graag zetten, omdat ik op die positie sterk aan de bal wou blijven, met een speler die overzicht heeft. Hij leverde een topprestatie af. Tijdens de rust twijfelden we even of hij kon doorgaan na de trap die hij incasseerde (Azouni mocht blij zijn dat hij zijn forse overtreding slechts bekocht met geel, red.). Maar dat is typisch Sven: hij speelt dan toch de 90 minuten uit. Sven leverde het bewijs dat mijn spelers willen doen wat best is voor het team.”

Met de zege in Kortrijk maakt AA Gent verder komaf met de kwalijke uitreputatie waarvan het in het begin van het seizoen blijk gaf. De Buffalo’s blijven zo derde, op één puntje van Standard. Woensdag moet AA Gent op Mambourg bewijzen dat het klaar is voor drie fronten, want dan wacht de bekerverplaatsing naar Charleroi, dat de voorbije twee maanden 19 op 21 sprokkelde in de competitie. In het vooruitzicht van die confrontatie mocht ook Odjidja een kwartier voor tijd gaan rusten.

Dejaegere breekt sleutelbeen

Brecht Dejaegere mocht op bezoek bij zijn ex-club KV Kortrijk eindelijk nog eens in de basis staan, maar hield daar geen goeie herinneringen aan over. De middenvelder, die nog maar in 12 van de 29 wedstrijden van Gent aan de aftrap kwam, werd afgevoerd met een zware blessure. Kortrijk-speler Lepoint viel ongelukkig op Dejaegere en die brak daarbij zijn sleutelbeen. “Brecht is nog even in de kleedkamer geweest”, gaf Thomas Kaminski aan. “Hij had uiteraard veel pijn, ik hoop voor hem én de club dat het gaat meevallen, maar ik vrees ervoor.” Dejaegere werd net na de wedstrijd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zal wellicht weken out zijn.