Winnen tegen Genk of boeken toe, Club NP

17 februari 2019

10u35

Bron: Eigen berichtgeving 2 Jupiler Pro League Wees maar zeker dat het een heksenketel zal zijn. Met de rug tegen de muur moét Club zijn kampioenschap redden. Zoniet, volgt straks één langgerekte geeuw.

Ga dat zien, mensen. Deze namiddag, Jan Breydel - ‘t kan onderweg richting kust wel druk zijn door die eerste zonnestralen.

De fiere leider op bezoek bij zijn laatste uitdager voor de titel. Het innemende Genk versus de uittredende landskampioen. Voor een allesbepalende clash. Toch in het geval van Club. Anderhalve maand voor de start van play-off 1 staan Leko en co. voor hun belangrijkste match van het seizoen. Winnen of boeken toe. Rechtveren in eigen land of de handdoek gooien. Want bij een zege van Genk is de competitie gespeeld, bedraagt de onderlinge kloof liefst 14 punten en kan de Jupiler Pro League de beker al graveren: RACING GENK - KAMPIOEN 2018-2019.

Of gelooft u nog in sprookjes?

“Ik hou me niet bezig met al dat rekenen”, wuifde Ivan Leko de gedachte weg. “14 punten zou een supergrote kloof zijn, 8 punten is ook nog veel. Veel belangrijker is dat het geloof er is.”

