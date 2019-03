Willy Peeters, bijna 88, over teloorgang van ‘zijn’ Sporting Lokeren: “Dit is een vernedering” Michaël Vergauwen

01 maart 2019

07u00 0 Jupiler Pro League “Dat we dit nog moeten meemaken...” Huilend, met meermaals een krop in de keel, vertelt Willy Peeters, binnen twee weken wordt hij 88, wat de nakende degradatie van ‘zijn’ Sporting Lokeren met hem doet. 62 jaar is hij ploegafgevaardigde op Daknam, na dit seizoen stopt hij ermee. “Dit is een vernedering voor mij”, snikt hij.

62 jaar is Willy Peeters ploegafgevaardigde, of délégué zoals we het vaak zeggen, van Sporting Lokeren. 23 jaar bij de jeugd, daarna 39 jaar bij het eerste elftal. Dit seizoen enkel nog bij thuismatchen -“op doktersvoorschrift”-, vanaf volgend seizoen is het helemaal gedaan.

“Lokeren zal vechten om terug te komen, maar het zal zonder Willy Peeters zijn”, vertelt hij ons. “Ik ga stoppen, ja. Om medische redenen, mijn tikker kan het allemaal niet zo goed meer aan, verzaakte ik dit seizoen al aan de verre verplaatsingen, maar op het einde van het seizoen is het echt gedaan. Na zoveel jaar ernstig werken, dit nog moeten meemaken op het einde van mijn carrière... Dat is een vernedering. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen die met Sporting begaan is. Ik denk maar aan onze kapitein, Killian Overmeire. Die jongen heeft ook gans zijn leven opgeofferd voor de club. Ook hij wordt nu een jaartje ouder, en kan het niet alleen blijven trekken natuurlijk.”

Dancing Willy

“Ik had verwacht dat het fout zou lopen”, bekent hij. “We zitten al twee jaar niet meer op het rechte pad. Een gebrek aan kwaliteit. Alsmaar naar beneden kijken: dat moest ooit eens fout aflopen.” Willy krijgt het moeilijk. Z’n stem snokt, hij verontschuldigt zich en veegt zijn tranen weg. “Het doet me zeer veel pijn, ja. Echt. Lokeren was en is mijn leven. Dan wil je dit niet meemaken.” Enkele jaren geleden zagen we Willy in een heel andere gedaante. Twee bekers, Europese campagnes, play-off 1: de vreugde op Lokeren was enorm, Willy deelde mee in de festiviteiten. Heel de voetbalwereld leerde hem kennen als ‘dancing Willy’. Al dansend ging hij uit de bol voor de Lokerse spionkop. “Het blijven onvergetelijke herinneringen... (slikt) Dat vergeet je nooit meer. Maar van dat dansen is er dit seizoen weinig in huis gekomen”, zucht hij. “Vier keer gewonnen op een heel jaar: dat trekt er niet op. De versterkingen gaven niet wat er verwacht werd. Als zelfs Peter Maes het niet kon rechttrekken...”

Lambrecht

“Weet je, het is moeilijk uit te spreken, want we hebben 25 jaar samengewerkt, en het is spijtig dat hij dit ook moet meemaken, maar ik denk dat het beter is dat we in de toekomst met een volledig ander beleid verder doen. Afwachten wat er gebeurt met Moeskroen, maar misschien is het beter als we met een propere lei beginnen. En natuurlijk blijf ik trouw op post als supporter. (krijgt het moeilijk) Tot de laatste snik, ook in 1B.”