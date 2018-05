William Owusu - wie anders - doet Bosuil in blessuretijd alweer feesten Dieter Peeters

09 mei 2018

22u34 0 Jupiler Pro League Antwerp heeft een mak Eupen met 2-1 verslagen. De Great Old was heer en meester, maar slikte tien minuten voor tijd nog de gelijkmaker. William Owusu - wie anders - schonk Antwerp in blessuretijd alsnog wat het verdiende: de drie punten.

Play-off 2 of niet, de Bosuil blijft aardig vollopen, zeker nu Antwerp nog kans maakt op de groepswinst. Dat laatste speelt voor coach Laszlo Bölöni niet zo’n grote rol en de Roemeen gaf dus opnieuw een aantal jonge jongens een kans. In totaal stonden er vier spelers van twintig jaar of jonger op het veld. Doelman Teunckens (20) maakte zelfs zijn debuut in eerste klasse en beleefde een relatief rustige avond. Want de Bosuil zag Antwerp aanvankelijk zeer volwassen acteren. Vooral de 19-jarige spits Ardaiz toonde zich erg bedrijvig, met drie pogingen in de eerste tien minuten.

De vroege Antwerpse storm ging echter liggen en de troepen van Claude Makelele leken het evenwicht te herstellen, maar net dan pakte Ardaiz uit met een geweldige actie. De Uruguayaan kreeg op het halfuur de bal op zijn eigen speelhelft en spurtte voorbij alles en iedereen, ontweek de tackle van Wague en tikte zijn vijfde van het seizoen koelbloedig voorbij Niasse.

In de tweede helft hoefde het voor Antwerp niet meer. Eupen leek niet te kunnen profiteren van de jeugdige nonchalance bij de Great Old. Van het niveau moest het niet komen, maar de supporters van Antwerp staken eens te meer een tandje bij en zorgden voor een geweldige klank- en lichtshow. Helaas voor hen gingen hun spelers niet door op dat elan, want tien minuten voor tijd kon Toyokawa de gelijkmaker tegen de netten prikken. Toch kon de Bosuil nog een feestje bouwen, want wie anders dan publiekslieveling William Owusu kopte in de extra tijd nog een voorzet van Jaadi prachtig in het hoekje. De drie punten alsnog voor Antwerp en zo blijft het spannend in poule B van play-off 2.

"Onze fans verdienen het grootste respect"

Een atypische persconferentie na de zege van Antwerp. Laszlo Bölöni maakte er samen met collega Claude Makelele een gezellige babbel van, met de Roemeen als moderator. "We hebben allebei nog plannen, dus daarom doen we het een keertje anders", zette Bölöni meteen de toon.

Eupen-coach Makelele toonde zich tevreden over de prestatie van zijn ploeg. "We hebben het wat offensiever aangepakt en dat leverde bijna wat op. Bijna", lachte de verliezende coach. "Maar fysiek en tactisch was Antwerp gewoon sterker." Bölöni genoot van de complimenten.

"In de eerste helft waren we inderdaad de betere", aldus de Roemeen. "Maar daarna hadden mijn spelers wat minder zin dan tegen Lokeren. Ze denken al een beetje aan vakantie denk ik, maar wij ook. Maar één ding wil ik toch benadrukken: wat een feest hebben de supporters er weer van gemaakt! Dat geeft echt een geweldig gevoel. 1-1 was eigenlijk terecht geweest, maar de fans verdienden gewoonweg de overwinning."

Zo won Bölöni voor de vierde keer het duel tegen zijn maatje Makelele. "Is het niet mijn derde?", "Nee het is je vierde Laszlo", verbeterde Makelele de Roemeen. "Hij is altijd zo vriendelijk, hé. Oh, ja de 0-1 in de extra tijd, nu herinner ik het me weer", lachte Bölöni. "Maar even serieus, hij heeft het ongelofelijk gedaan bij Eupen. Dat mogen we niet vergeten."