William Owusu kroont zich tot derbyheld: Antwerpen is van rood en wit Stijn Joris

15 april 2018

16u39 0 Jupiler Pro League Antwerpen is van rood en wit. De Great Old won in poule B van play-off 2 zijn confrontatie met Beerschot-Wilrijk. Zonder veel overschot en met de bevrijdende treffer pas in de absolute slotfase, deed Antwerp wat de meer dan 14.000 thuisfans verwachtten. Owusu was auteur van beide goals en meteen de held van de Bosuil.

Dagen, weken lang leefden beide kampen van de havenstad naar deze dag toe. Een volgestouwde Bosuil kolkte al een uurtje voor de wedstrijd. Voor het eerst in bijna tien jaar zaten er nog eens 15.000 mensen in de Hel van Deurne-Noord. De zenuwen stonden strak gespannen, maar alles verliep op het eerste gezicht quasi rimpelloos in en rond het stadion. Om 14u30 mochten de 22 acteurs opdraven. Duizenden kelen schreeuwden zich dan al schor. Op Bengaals vuur was evenmin bespaard in de Antwerpse gezinnen.

De Great Old kwam het best uit de startblokken. Beerschot-Wilrijk moest achteruit. Owusu opende de match met een eerste knal, maar Dom kopte enkele meters voor de doellijn weg. Siani ging knap op wandel, maar de uitgekomen Romo blokte zijn schot. Beerschot-Wilrijk moest eventjes wachten op een eerste tegenprik, maar Dom testte de vuisten van Bolat.

Antwerp drong aan, maar zonder al te veel risico's te nemen. Alleen stopten de aanvalsgolven iets te makkelijk bij Ardaiz en Owusu. Zonder diepgang kon Antwerp de aartsrivaal niet helemaal bij de keel grijpen. Owusu vond uiteindelijk toch een gaatje. In zijn typische stijl. Hij zocht eigenlijk een medemaat, maar zijn pas belandde via Diarra opnieuw voor zijn voet. De Ghanees zette zich door en trapte hoog in doel. De Bosuil barstte uit. Voor Owusu toch al zijn tiende van het seizoen. Rodrigues verdubbelde haast meteen. Gladde dribbel vanaf de rechterkant, maar het schot van de Portugees werd door Romo afgeweerd. De eerste helft was genietbaar en de tussenstand terecht. Beerschot-Wilrijk moest toch vooral het spel ondergaan. Antwerp deed iets te weinig met al het balbezit, maar het doelpunt was gerechtvaardigd.

Brys haalde bij de rust Messoudi van de bank. Er kwam iets meer evenwicht in de match, maar écht dreigen zat er voor Beerschot-Wilrijk niet in. Ardaiz maakte zich aan de overkant wel los van Swinkels. Romo moest opnieuw goed uitkomen om Beerschot in de match te houden. Antwerp leek het daar bij te laten. De thuisploeg koos voor controle en leunde op zijn beurt wat meer achterover. Beerschot-Wilrijk kreeg een groter deel van het balbezit, maar echt kantelen deed de match niet. Bolat moest een paar keer uit zijn doel komen om een bal te plukken. Brys bracht met Mbombo een tweede spits in de hoop toch nog aan kansen te komen. 1-0 leek de eindstand te worden tot Hairemans in de slotminuten een vrije trap voor doel zwierde. Romo kwam uit, maar Prychynenko kopte en bood zo onbewust Owusu de 2-0 aan. De Bosuil zette een feestje in. Beerschot-Wilrijk vocht voor wat het waard was, maar kwam te kort. Over twee weken krijgen de Ratten al een herkansing op het Kiel.

