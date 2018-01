Wilfried Van Moer meent dat het 5 voor 12 is voor Standard: "Winnen of over en uit" Stijn Joris

28 januari 2018

07u30 0 Jupiler Pro League Standard - Anderlecht is een garantie op sfeer én spektakel. Om 18 uur staat de klassieker in het Belgische voetbal weer op het programma en vooral voor de Rouches is het van moeten. Een nieuwe nederlaag zou volgens clublegende Wilfried Van Moer wel eens dramatische gevolgen kunnen hebben.

Het verlies bij Zulte Waregem kwam hard aan bij Standard. De Rouches stonden uiteindelijk welgeteld drie dagen in de top zes. De late goal van Saponjic deed de Luikenaars weer helemaal afglijden naar de tiende plaats een eindje verwijderd van play-off 1. De Rouches klauwen best zo snel mogelijk terug. Volgende opdracht: Anderlecht. Clubicoon Wilfried Van Moer verwacht een lastige avond voor zijn Standard. "Anderlecht speelt ook niet fameus, maar Standard mist enkele belangrijke spelers (Edmilson en Agbo zijn geschorst red.). Als je naar de stand kijkt, is Anderlecht favoriet, maar ik vond ze tegen Waasland-Beveren ook maar pover voor de dag komen. Tegen Genk waren ze wél goed. Die tweede gele kaart van Edmilson tegen Zulte Waregem was een lachertje, maar dat kan cruciaal worden. Zijn snelheid heb je nodig in een match als die tegen Anderlecht. Het wordt moeilijk."

Gojko Cimirot start meer dan waarschijnlijk al in de basis. De Bosnische aanwinst van Standard tekende donderdag zijn contract en trainde vrijdag en zaterdag voor het eerst mee. De verdedigende middenvelder kwam voor zo'n 2,5 miljoen euro over van PAOK uit Griekenland. "Niet simpel voor zo'n jongen om meteen met zo'n cruciale match te moeten beginnen, maar de opties zijn beperkt. Er is geen tijd meer voor snippermomentjes. Standard maakt een heel onregelmatig seizoen door. In sommige wedstrijden toonden ze dat ze het niveau voor play-off 1 hebben en in de laatste twee duels tegen Eupen en Zulte Waregem solliciteerden ze eerder naar play-off 2. De kern is ook niet groot. Als er één speler vervangen moet worden, levert dat problemen op. Ze proberen nog iets op de transfermarkt te doen, maar het is nog maar de vraag of dat niet te laat gaat zijn."

De inzet is hoog vandaag. Een nieuwe tegenslag zou Standard heel zuur kunnen opbreken. Na de affiche tegen Anderlecht zijn er nog maar zes speeldagen te gaan en dus niet meer dan 18 punten meer te verdelen. "Als ze verliezen, vrees ik dat het over en uit is. Dan gaan er altijd ploegen die nog voor Standard staan punten pakken en uitlopen. Zoveel matchen resten er niet meer om dat dan nog goed te maken. In feite moeten ze winnen en dan kan je kijken wat de concurrentie ervan bakt. Eigenlijk zouden we deze discussie niet moeten voeren en zou Standard al lang in die top zes gebeiteld moeten zitten. Financieel en sportief kan de club het zich niet permitteren om weer naast play-off 1 te grijpen. Dan dreigt Standard een 'gewoon ploegske' te worden zoals dat voor het tijdperk D'Onofrio een tiental jaren het geval was."