Wij keken met Gille Van Binst naar STVV-Anderlecht op tv: "Het is om te lachen. Nee, een catastrofe"

17 februari 2018

02u00 24 Jupiler Pro League Het hart van Gille Van Binst (66) bloedt: zijn Anderlecht – waarmee hij in de jaren 70 Europese geschiedenis schreef – kwakkelt ongezien. De legendarische rechtsback keek op tv toe hoe STVV het mes nog dieper in de wonde draaide, het hart op de tong: "Anderlecht dat maar één kans heeft, dat is Anderlecht niet."

Gille Van Binst ging graag in op onze vraag om samen STVV-Anderlecht op tv te volgen, en stelt voor om bij zoon Sven te kijken – die heeft een mooie flatscreen tegen de muur. Een half uur voor de aftrap heeft Van Binst zich in de zetel genesteld, een uitgebreid assortiment borrelhapjes staat op tafel. Kleinzoon Milan (6), pure paars-witte fan, zal later aansluiten, in Anderlechtshirt. Van Binst waarschuwt voor de match: "Als Anderlecht op STVV verliest, is het revolutie."

Dat heeft een lid van de harde kern van Anderlecht hem toch verteld: "Iemand die al twintig jaar op Anderlecht rondloopt, de rest van zijn leven zat hij in ‘den bak’. Hij heeft Anderlecht nooit slechter geweten dan nu, en nu zijn ze ook nog eens bijna failliet. Als ze niet winnen op STVV, gaan er koppen rollen."

