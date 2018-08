Wie trapt de strafschoppen bij Anderlecht? Dimata en Santini beslissen met dit eeuwenoud spelletje MDB

05 augustus 2018

Wie staat er bij Anderlecht bovenaan het strafschoppenlijstje? Als we afgaan op de opvallende handeling in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende, mogen de spelers het onderling uitvechten. Bij een 2-1-stand kreeg paars-wit een elfmeter. Scherpschutters Landry Dimata en Ivan Santini keken eens naar elkaar. Een spelletje blad-steen-schaar later trok de Kroaat aan het langste eind. Santini versloeg niet alleen Dimata met steen, maar ook Oostende-doelman William Dutoit. Voor de tweede keer op rij legde Santini er drie in het mandje. Dimata nam de andere twee treffers voor zijn rekening. Schieten met scherp, heet zoiets.