Wie stopt dit Standard? Rouches blijven imponeren en vernederen Racing Genk op Sclessin



Frank Dekeyser

06 mei 2018

20u01 141 Jupiler Pro League Standard geeft pit aan play-off 1. 5-0 tegen Racing Genk – een gewillig slachtoffer. Donderdag volgt de clash met Anderlecht. Niets of niemand lijkt de Rouches nog te kunnen stoppen. Paars-wit is gewaarschuwd.

Het leek wel zomer op Sclessin. 27 graden Celcius, een lichte wind en een heldere lucht. Reken daarbij de uitgelaten sfeer in de tribunes… Luik was klaar voor de komst van Racing Genk. Na de overwinning van Anderlecht in Brugge was een zege eigenlijk noodzakelijk voor de Rouches om in de race te blijven voor de tweede plaats. Genk hoopte dan weer om aansluiting te vinden bij Standard – en om over Charleroi en AA Gent te springen.

De bezoekers begonnen het beste aan de match. Trossard stuurde Nastic diep, de voorzet van de linksachter was perfect, maar Samatta zag zijn poging gered door Ochoa. Sterke play-offs van de Mexicaanse doelman. Een topspits werkt zo’n kans echter áltijd af. Samatta zijn laatste doelpunt dateert al van 14 oktober – veelzeggend. Aan de overkant was het eerste schot op doel wel meteen raak. Carcela mocht vrij aanleggen, Vukovic miskeek zich helemaal: 1-0. Van een flater gesproken.

Standard leek meteen gelanceerd, Racing Genk moest even bekomen van de tik. De 2-0 was dichtbij, Laifis kopte een hoekschop net over. Vanaf dat moment controleerde Standard. Zonder echt door te drukken. Baas op het middenveld, baas achterin. Genk probeerde wel, maar miste creativiteit. Bovendien is het niet evident voetballen tegen Rouches met vertrouwen. Edmilson en Carcela kregen de handen op mekaar met een paar fantasietjes. Totale controle. Tot de 2-0 van Carcela – terecht – werd afgekeurd na een duw vooraf van Emond. Nadien kwam Racing Genk opzetten. De trap van Malinovskyi was te hoog, Dewaest kopte een hoekschop net over en Buffel treuzelde te lang in de zestienmeter.

Standard verhoogde het tempo in het begin van de tweede helft – niet voor het eerst deze play-offs. En opnieuw konden ze snel scoren. Carcela ging op wandel in de Genkse verdediging, Emond tikte binnen in een leeg doel. Zijn beste baltoets van de hele namiddag, maar het stond wel 2-0. Tijd om in te grijpen vond Philippe Clement. Ndongala en Pozuelo kwamen erin voor Schrijvers en Buffel. Met bijna onmiddellijk resultaat. Ndongala met de actie en de goeie voorzet, Pozuelo miste onbegrijpelijk voor een leeg doel. Hoe hij die bal nog naast kreeg… ’t Is een mysterie.

Maar al bij al was Standard de betere ploeg. Sterker in de duels, technisch superieur en zéér efficiënt. Tien minuten voor tijd deed Edmilson de wedstrijd helemaal op slot. Naar binnen komen en binnentrappen in de verste hoek. Invaller Cop en uitblinker Carcela maakten de vernedering voor Racing Genk compleet. 5-0, er werd hen niets meer in de weg gelegd in de slotfase. Standard blijft in het spoor van Anderlecht en nu ook Club Brugge. Wat is er nog allemaal mogelijk is in deze vorm. Wie stopt dit Standard? Het wordt een klassieker met inzet donderdag in het Astridpark. Dat de beste moge winnen.