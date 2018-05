Wie speelt kampioen: Club, Anderlecht of Standard? Deze 25 voetbalkenners geven hun prognose: "Club haalt het, want morgen regent het en dan kunnen onze vrienden van de VAR niet werken" De voetbalredactie

09 mei 2018

18u31 10 Jupiler Pro League Met nog drie speeldagen voor de boeg blijft het dé grote vraag: wie wordt landskampioen in de Jupiler Pro League? Met Club Brugge (42 punten), Anderlecht (40 punten) en Standard (38 punten) zijn er nog drie ploegen volop in de race. Nadat eerst de (bijna 16.000) surfers van HLN.be hun mening gaven, legden wij ons oor te luister bij 25 bekende voetbalkenners en liefhebbers en wat lijkt: ook het gros van hen denkt dat de titel dit jaar naar Brugge gaat. Al zijn er natuurlijk wel wat uitzonderingen...

Wim De Coninck: "Club Brugge nog altijd in polepositie"

“Club Brugge ligt nog altijd in polepositie om de titel binnen te halen. De twee grootste concurrenten van blauw-zwart (Anderlecht en Standard red.) spelen nu tegen elkaar en één van die ploegen zal punten laten liggen. In het begin van de play-offs werd gedacht dat Club op de vijfde speeldag kampioen zou zijn en dat is wel anders uitgedraaid. De beslissing kan nu op de allerlaatste speeldag vallen. Die halvering van de punten... spannend is het wel, maar voor Club Brugge is het dit seizoen bijzonder frustrerend. Toch geef ik hen nog altijd het meeste kans op de titel.”

Rik Verheye: "Door regen in Charleroi kan videoref niet werken"

"Club speelt kampioen omdat Anderlecht gelijkspeelt tegen Standard en omdat het morgen gaat regenen in Charleroi. Die regen heeft twee voordelen: ten eerste omdat boeren beter kunnen werken en tot hun recht komen op een drassig en vruchtbaar veld. En ten tweede omdat de goeie vrienden van de VAR geen signaal doorkrijgen als hun kabels nat zijn. Dat betekent win-win. En win-win, wil zeggen: twee keer winnen. Twee keer drie punten, dat zijn zes punten en dat zou in principe voldoende moeten zijn om kampioen te spelen. Conclusie: Club kampioen."

Aad De Mos: "Vormer moet de ploeg weer in handen nemen"

"Wie kampioen wordt? Club Brugge. Blauw-zwart is simpelweg de beste ploeg. Na het verlies tegen Anderlecht weten ze dat ze het kampioenschap niet cadeau krijgen. Ze komen nu zelf onder druk te staan en ze zullen terugbijten. Ivan Leko en Bart Verhaeghe zullen beseffen dat ze de schuld niet moeten steken op de VAR. De emoties van de match tegen Anderlecht moeten weg en Ruud Vormer moet de ploeg weer in handen nemen."

Luk Wyns: "Standard speelt kampioen!"

"Ik denk dat Standard het zal halen. Als je ziet wat een absurde inhaalrace die ploeg heeft gedaan... Als ik mijn glazen bol kijk dan zie ik die gekke Sá Pinto nog gekker worden. Standard speelt kampioen! Brugge eindigt op de tweede plaats en Anderlecht op drie."

Maarten Breckx: "Anderlecht zit in goeie flow. En ze hebben Markovic"

"Ik gok op Anderlecht. Club gaat kapot van de stress, merk ik aan alles. Terwijl Anderlecht en ook Standard in een soort van positieve flow zitten waarin alles, of toch veel, lukt. Zij moeten niets na het seizoen dat ze achter de rug hebben, terwijl het voor Club wél moet en die druk kunnen ze momenteel echt niet aan. Gekoppeld aan die twee lastige verplaatsingen naar Charleroi en Standard, en op de slotdag tegen een Gent dat nog vol aan de bak moet voor Europees voetbal, zie ik het niet goed aflopen voor blauw-zwart. Bij Anderlecht zie je dan weer dat de juiste mensen net op de juiste tijd in vorm zijn. Najar, Kums, Morioka en vooral Teodorczyk. Plus Markovic, in mijn ogen het grootste talent van de Belgische competitie. Hij kan het verschil maken."

Jonas De Roeck : "Club haalt het ondanks tik"

"Ik denk dat Club nog altijd de beste papieren heeft. Die twee puntjes voorsprong, dat is een voordeel. Als je de speelschema's bekijkt, ziet het er voor Brugge het lastigste uit en heeft Standard het lichtste programma. Anderlecht heeft wel veel vertrouwen gepakt met die zege in Brugge, maar ik denk nog altijd dat Club het haalt. Ik verwacht in Charleroi een reactie van hen ondanks de serieuze tik die ze kregen. De tweede plaats wordt donderdag in Anderlecht-Standard bepaald. Club Brugge zou al bij al ook de meest correcte kampioen zijn."

Aimé Antheunis: “Club zal moeten oppassen”

“Ik geef Anderlecht en Club Brugge evenveel kans. Standard zal tekort komen denk ik. Tenzij ze negen op negen halen, maar dat zie ik niet gebeuren. Ik heb natuurlijk geen glazen bol. De twee punten die Club Brugge voor heeft op Anderlecht compenseren voor de thuismatch die Anderlecht meer heeft. Ik denk wel dat Anderlecht niet veel meer gaat laten liggen, dus Brugge zal moeten oppassen.”

Eddy Snelders: “Denk dat stand zal blijven zoals nu”

“Ik denk dat Club Brugge kampioen zal spelen omdat ze volgens mij met vijf op negen voldoende punten zullen hebben om de titel te verzekeren. Anderlecht zal geen negen op negen halen, dus ik denk eigenlijk dat de stand zal blijven zoals het nu is. Maar het zal natuurlijk nog spannend worden. Ik zie Standard bijvoorbeeld zeker nog tweede eindigen. Het zal allemaal afhangen van de onderlinge confrontatie tussen Anderlecht en Standard donderdag. Standard is een ploeg die Anderlecht thuis niet goed ligt. Dus ik denk dat ze het paars-wit nog heel lastig gaan maken.”

Tom Soetaerts: “Anderlecht heeft boost gekregen”

“Ik denk dat Anderlecht kampioen zal spelen. Club Brugge verdient het wel meer omdat ze over het hele seizoen de beste en meest efficiënte ploeg zijn geweest. We zullen donderdag meer weten. De ploeg die donderdag verliest in de wedstrijd Anderlecht – Standard is sowieso uitgeschakeld. Anderlecht heeft natuurlijk een enorme boost gekregen door hun overwinning in Brugge. Ze hebben veel spelers die op het juiste moment terug in vorm zijn dus ze zullen volgens mij niet veel punten meer weggeven.”

Sven Ornelis: "Het komt goed voor Club"

"Ik ben een enorme Club Brugge fan, dus ook ik was afgelopen zondag erg gefrustreerd. Maar ik blijf geloven in een goede afloop. De laatste tijd zit het wat tegen, maar het komt goed. Brugge heeft nog twee moeilijke uitwedstrijden voor de boeg, maar in play-off 1 zijn alle wedstrijden moeilijk. Club heeft nog altijd twee punten voorsprong. Het belangrijkste is volgens mij dat het rustig blijft en het hoofd koel houdt. Ik heb mij net als de voorzitter op Twitter een beetje laten gaan, maar dat was in het heetst van de strijd."

"Standard doet ook nog mee voor de titel. Het is wel echt aan een indrukwekkende reeks bezig en we moeten zeker rekening houden met hen. Het wordt niet evident, maar ik geloof zeker nog in de titel. Ik denk uit de losse pols 1: Club Brugge, 2: Standard en 3: Anderlecht."

Eric Van Meir: “Standard tweede, Anderlecht derde”

“Ik denk dat Club Brugge kampioen gaat spelen. Als Brugge één match wint dan moet Anderlecht zeven op negen halen. Dat lijkt mij redelijk veel. Uiteraard hebben ze veel vertrouwen na de wedstrijd van dit weekend, maar toch denk ik dat de titelstrijd in het voordeel van Brugge zal uitdraaien. De match van donderdag tegen Charleroi is natuurlijk cruciaal. Het is geen gemakkelijke verplaatsing, maar Anderlecht speelt tegen Standard, wat ook niet evident is. Ik schat Standard momenteel zelfs nog wat sterker in dan Anderlecht omdat ze meer spelers hebben die het verschil kunnen maken. Ze spelen ook bevrijd na hun bekerwinst. Daarnaast staan de spelers allemaal achter de trainer en daar gaat een enorme kracht van uit. Standard zal volgens mij tweede worden en Anderlecht derde.”

Jan Ceulemans: “Als Club wint op Charleroi, wordt het kampioen”

“Ik denk dat Club Brugge kampioen zal worden. Omwille van de eenvoudige reden dat ze nog steeds twee punten voorsprong hebben. Mentaal heeft Anderlecht natuurlijk een boost gekregen door de overwinning van zondag. Als Brugge de wedstrijd op Charleroi wint dan wordt het kampioen denk ik. Brugge is een heel jaar de beste ploeg geweest. Je kan niet zeggen dat dat nu allemaal weg is. Ze hebben nog steeds alles in eigen handen, maar je kan natuurlijk niet ontkennen dat Standard en Anderlecht stappen vooruit hebben gezet. Het geloof is terug dat ze nog kampioen kunnen worden. Voor hen is de wedstrijd van donderdag cruciaal. De verliezer zal uitgeschakeld zijn voor de titel.”

Walter Meeuws: “Anderlecht zou niet de verdiende kampioen zijn”

“Ik hoop dat Standard kampioen speelt omwille van de sterke PO1 dat ze spelen en de onterechte kritiek die Sa Pinto over zich heen heeft gekregen door de media. Het zou fantastisch zijn als hij de Beker én het Kampioenschap zou winnen. Hopelijk gaat dan alle heisa rond het binnenhalen van Preud’homme liggen en kan Sa Pinto gewoon blijven bij Standard. Maar ik denk dat Club Brugge nog steeds het meeste kans maakt op de titel. Ze verdienen het alleszins het meest als je kijkt naar het seizoen dat ze hebben gespeeld. Maar ze hebben ook niet echt een indrukwekkende ploeg waarvan je kan zeggen: “Die spelen de volgende jaren kampioen. Anderlecht zou een beetje bij de haren gegrepen zijn als zij kampioen zouden worden. Ze hebben wat geluk nodig gehad om op de positie te komen waar ze nu staan. Ze zouden in mijn ogen niet de verdiende kampioen zijn.”

Filip Dewulf: "Standard is zonder twijfel het beste team van de play-offs"

"Ik geloof in een titel voor Standard omdat ik op de eerste plaats een supporter ben. Terwijl de spanning bij de concurrenten Club en Anderlecht toeneemt zit er in Luik nog steeds geen druk op de ketel. Met de beker reeds in het bezit en die plaats in de play-offs die een beetje uit de lucht kwam vallen moet niets en kan alles. Bovendien steken bepalende spelers als Carcela en Edmilson in bloedvorm, trekt de hele ploeg zich daar aan op en kunnen ze op eender welk moment met een individuele flits een wedstrijd beslissen. Standard is zonder twijfel het beste team van de play-offs en de vurigheid van de coach is in de Vurige Stede opnieuw overgeslagen op de tribunes. De hel van Sclessin is een niet te onderschatten voordeel. Standard heeft bovendien iets met symbolische cijfers. In het seizoen 2007-2008 was het net 25 jaar geleden dat ze kampioen waren geworden, waarom dan tien jaar later niet nog eens?"

Philippe Albert: " Club verdient het op basis van hun seizoen gewoon het meest"

"Ik denk dat Club Brugge nog steeds het meeste kans maakt. Met de uitslag van zondag is het natuurlijk terug spannender geworden. Maar ze hebben nog altijd twee punten voorsprong wat niet slecht is. Het is voor hen gewoon zaak om zeven op negen te halen, dan winnen ze sowieso de titel. Maar er wacht hen nog wel twee moeilijke wedstrijden uit tegen Charleroi en Standard. Dat is niet evident. Brugge verdient het op basis van hun seizoen gewoon het meest. Het kent nu moeilijke play-offs en het wordt ook niet echt geholpen door enkele scheidsrechterlijke beslissingen. Maar het zit wel nog altijd in de beste positie."

Herman Brusselmans: "Heb het meer voor Anderlecht dan voor Club"

"Anderlecht gaat kampioen spelen. Ze zitten in de goede flow en staan nog maar op twee punten van Club Brugge. Brugge gaat volgens mij verliezen tegen Charleroi. Ik heb het meer voor Anderlecht dan voor Club Brugge. Standard is ook wel echt heel goed bezig, maar Anderlecht en Standard spelen donderdag tegen elkaar en Anderlecht gaat volgens mij thuis winnen, dus dan is Standard meteen uit de titelrace. Ik kies voor Anderlecht op één, Brugge tweede en Standard derde."

Ben Crabbé: "Club wordt kampioen"

"Ik denk dat Club Brugge kampioen wordt omdat ze volgens mij gaan winnen in Charleroi en Anderlecht gaat winnen tegen Standard. Ik voorspel dat de stand zoals die nu is tot het einde van de competitie hetzelfde blijft."

Leo Van der Elst: "Veel gaat afhangen van wat donderdag gebeurt"

"Mijn gevoel zegt mij dat Club Brugge het nog altijd gaat halen. Veel gaat afhangen van wat er donderdag gebeurt. Ik verwacht een serieuze reactie van Club Brugge. Ik was zondag aanwezig tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht en ik voel dat ze bij Brugge dit zomaar niet willen laten gebeuren. Standard is de ploeg van de play-offs, daar kan je niet omheen. Wat ze afgelopen weekend hebben laten zien dat was echt wel top. Ze hebben een aantal spelers in hun rangen die het verschil kunnen maken. Maar thuis tegen Racing Genk en uit tegen Anderlecht, die ook wel een boost hebben gekregen, dat is wel nog een groot verschil. Ik voorspel dat Brugge kampioen wordt, Standard tweede en Anderlecht derde."

Vital Borkelmans : “Club moét kampioen worden”

“Ik zie Club Brugge nog altijd kampioen worden. Ze moéten ook, anders is het een ramp. Een heel jaar zo outstanding zijn en dan nog falen... Neen, ze zijn verplicht om de titel te pakken. En dus zijn ze verplicht om donderdag te gaan winnen op Charleroi. Al was het maar om de stress af te houden. Het ideale scenario is dan dat Anderlecht en Standard gelijk spelen.”

Frederic Dupré: "De winnaar uit Anderlecht-Standard wordt kampioen. En ik zie Standard te winnen"

"Toen Club Brugge in de reguliere competitie minder begon te spelen, had ik wel verwacht dat ze, mede door de halvering van de punten, nog in de problemen konden komen. Ik denk dat Club nu met de daver op het lijf zal spelen en daar hinder van zal ondervinden. We krijgen nog drie spannende speeldagen, want alles ligt weer open. Volgens mij speelt de winnaar van het duel tussen Anderlecht en Standard ook kampioen en ik zie Standard wel te winnen. De club zit in een geweldige flow, de sfeer is goed en Carcela en Edmilson voetballen al enkele weken met een supervorm. Standard speelt zondag ook nog tegen Club Brugge, een beslissende wedstrijd volgens mij."

Franky Van der Elst: "Club zal het toch nog halen"

"Ik denk dat Club Brugge het toch nog zal halen. Ik denk dat ze zullen winnen op charleroi en dan moet het mogelijk zijn om niet te verliezen op Standard en het dan thuis af te maken tegen AA Gent. Ook al zal het op Charleroi niet gemakkelijk zijn, want door de zege op Gent, doen zij opeens weer mee voor een Europese plaats. Maar Club moet nu maar tonen dat ze écht de beste zijn, zoals Leko al een heel seizoen zegt. Als ze het halen, dan tonen ze meteen ook dat ze mentaal weerbaar zijn. Er is ook het gegeven dat de uitslag van Anderlecht-Standard al zal bekend zijn. Een gelijkspel zou in dat opzicht zeker een stimulans zijn."

Pat Krimson: "Zou mijn geld op Anderlecht zetten"

"Logischerwijs zou Club Brugge kampioen spelen, maar ik zou mijn geld op Anderlecht zetten. Ik denk niet dat Brugge gaat winnen op Charleroi en Standard gaat zijn sterke reeks niet kunnen aanhouden. Dan is Anderlecht de duidelijke keuze. Brugge zal nog wel tweede worden, Standard derde en Racing Genk wordt vierde, ik heb geen andere keuze als hevige Genk-supporter."

Erwin Vandenbergh : "Ik durf het écht niet zeggen"

"Ik denk dat ik een glazen bol nodig heb om te kunnen zeggen wie er kampioen wordt en dat op zich is al verrassend. Ik denk dat niemand voor mogelijk hield dat het nog zo spannend zou worden. Club heeft alles altijd in handen gehad en eigenlijk nog steeds, maar door hun eigen schuld ziet het er nu toch lichtjes anders uit. Er is nog niets verloren, integendeel. Anderlecht maakte tot zondag niet echt grote sprongen vooruit en was niet echt overtuigend. Eigenlijk speelt Standard het best in de play-offs. Zij komen van nergens en dat is een mentaal voordeel. Club verdient het over het heel seizoen bekeken het meest, maar ik durf écht niet zeggen wie het haalt."

Jelle Van Damme : "Brugge is nog altijd favoriet"

"Club Brugge is nog altijd favoriet omdat ze nog twee punten voorsprong tellen. Ze hebben alles nog in eigen handen. Als zij doen wat ze moeten doen, pakken ze de titel. Alleen neemt de druk daar nu wel serieus toe en ik weet niet goed hoe ze daar mee om kunnen. De ploegen die achtervolgen hebben daardoor een mentaal voordeel. Zij slopen dichterbij en kregen vorig weekend allebei een serieuze boost. Club slikte een nederlaag en moet nu naar Charleroi. Simpel is anders."

Alex Czerniatynski: "Als twee honden vechten om een been…"

"Deze speeldag zou de titelrace kunnen beslissen. Als Anderlecht de drie punten pakt tegen Standard en Club Brugge wint niet in Charleroi, dan is paars-wit mijn grote favoriet. Anderlecht heeft na de overwinning op Jan Breydel het mentale voordeel en Club gaat het niet onder de markt hebben tegen de Carolo’s, die ook moeten winnen met het oog op een Europees ticket. Er is maar één verdiende kampioen, en dat is Club Brugge, maar door de play-offs is het wel weer spannend. Club en Anderlecht zijn de grootste kanshebbers, maar vergeet Standard niet. Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen."